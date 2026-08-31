Bitcoin scende a 78.400 dollari dopo le parole della Fed sull’inflazione

La notizia in sintesi Bitcoin scende a 78.442 dollari dopo il discorso di Kevin Warsh .

scende a 78.442 dollari dopo il discorso di . Il presidente della Fed mantiene cautela sull’andamento dell’inflazione statunitense.

mantiene cautela sull’andamento dell’inflazione statunitense. Il mercato valuta la fine della forward guidance come pratica ordinaria.

La resistenza tra quotazioni spot e 86.000 dollari limita la spinta rialzista.

Bitcoin volatile dopo le parole di Kevin Warsh

Bitcoin ha registrato una nuova fase di volatilità negli Stati Uniti dopo l’intervento di Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, al simposio annuale di Jackson Hole. Il 28 agosto 2026, durante l’apertura di Wall Street, la criptovaluta non è riuscita a superare stabilmente la soglia degli 80.000 dollari ed è scesa fino a 78.442 dollari su Bitstamp, con un calo vicino all’1% nel momento rilevato.

La reazione del mercato è maturata mentre gli operatori assimilavano un messaggio prudente della Fed: l’inflazione statunitense, pur in rallentamento rispetto ai picchi degli anni precedenti, non mostrerebbe ancora un miglioramento strutturale sufficiente. Warsh ha confermato l’obiettivo del 2% e ha escluso il ritorno della forward guidance come strumento ordinario di comunicazione monetaria.

Il tema è centrale per Bitcoin perché le aspettative sui tassi e sulla liquidità condizionano la propensione al rischio. A fine agosto, BTC/USD restava inoltre inserito in una fascia intraday ristretta, alla vigilia della chiusura mensile.

Inflazione, tassi e soglie tecniche del mercato

Nel suo primo discorso programmatico a Jackson Hole, Kevin Warsh ha usato toni cauti sui dati di inflazione. Il presidente della Federal Reserve ha riconosciuto che gli indicatori generali sono calati sensibilmente dai massimi di alcuni anni fa, ma ha giudicato più modesto il progresso dell’ultimo biennio. Le letture estive migliori delle attese dell’indice dei prezzi al consumo, CPI, e dell’indice PCE non dimostrerebbero, secondo Warsh, un miglioramento significativo delle tendenze di fondo.

“La forward guidance come pratica regolare fu adottata dai miei colleghi e da me durante la crisi finanziaria globale”, ha affermato Warsh, spiegando che allora era essenziale ma che, a suo giudizio, ha mantenuto un peso eccessivo oltre la fase emergenziale. La scelta di limitare le indicazioni preventive sulle future decisioni della banca centrale lascia quindi ai mercati meno segnali formali con cui anticipare la politica monetaria.

Le Borse statunitensi hanno evitato perdite immediate: lo S&P 500 e il Nasdaq Composite, più esposto ai titoli tecnologici, avanzavano entrambi di circa lo 0,5% nel rilevamento citato. Il discorso includeva anche una valutazione favorevole della performance delle imprese e della crescita del settore dell’intelligenza artificiale.

Per Bitcoin, invece, il confronto con gli 80.000 dollari restava irrisolto. L’analisi tecnica richiamata nel testo indicava la necessità di superare una linea di tendenza discendente e di difendere la media mobile esponenziale a 50 settimane, collocata vicino a 77.250 dollari, per sostenere la prosecuzione dell’uptrend. La distanza fra il minimo rilevato e quel riferimento tecnico evidenzia quanto la fascia inferiore del movimento sia diventata rilevante.

I dati onchain segnalavano inoltre una consistente area di resistenza fra il prezzo spot e 86.000 dollari. Questo ostacolo, secondo la lettura riportata, riduceva la velocità del rialzo e rendeva insufficiente una semplice rottura tecnica dei livelli più vicini. La dinamica dei derivati veniva considerata altrettanto importante per valutare la qualità di un eventuale recupero.

QCP Capital ha osservato che un aumento dei prezzi accompagnato da funding rate contenuti e da una ricostruzione graduale dell’open interest indicherebbe una struttura di mercato diversa da quella caratterizzata da leva in rapida accelerazione. Il punto non riguarda soltanto la direzione di BTC/USD, ma la sostenibilità del movimento e il rischio che un eccesso di posizioni speculative amplifichi le oscillazioni.

Il testo è firmato da William Suberg e revisionato da Sam Bourgi. I dati di mercato citati fanno riferimento a TradingView, mentre la performance mensile è attribuita a CoinGlass. Tali riferimenti descrivono un quadro fotografato nel momento della pubblicazione e non costituiscono previsioni sull’andamento successivo di Bitcoin.

Agosto positivo, ma la resistenza resta decisiva

Nonostante la flessione successiva al discorso di Warsh, BTC/USD risultava in rialzo del 26,35% dall’inizio del mese, secondo i dati di CoinGlass. Si trattava della migliore performance di agosto per Bitcoin dal 2017, un elemento che colloca la debolezza intraday dentro un mese complessivamente molto favorevole.

La conseguenza immediata è una fase in cui i livelli tecnici e le condizioni dei derivati assumono maggiore peso delle sole variazioni giornaliere. Il sostegno vicino alla media mobile esponenziale a 50 settimane e la resistenza fino a 86.000 dollari delimitano i riferimenti richiamati dall’analisi disponibile.

La minore disponibilità della Fed a fornire indicazioni anticipate può aumentare l’attenzione degli operatori verso i dati economici effettivi. Per il mercato crypto, questo significa che inflazione, posizionamento e liquidità resteranno fattori da osservare insieme.

FAQ

Quanto è sceso Bitcoin dopo Jackson Hole?

Bitcoin è sceso fino a 78.442 dollari su Bitstamp, con una flessione vicina all’1% nel rilevamento riportato.

Perché Kevin Warsh ha influenzato Bitcoin?

Le sue dichiarazioni hanno confermato prudenza sull’inflazione e sul percorso della politica monetaria della Federal Reserve, fattori rilevanti per gli asset rischiosi.

Quale livello tecnico deve difendere BTC?

La media mobile esponenziale a 50 settimane, indicata vicino a 77.250 dollari, viene citata come riferimento da difendere per sostenere l’uptrend.

Dove si trova la principale resistenza di Bitcoin?

L’area di resistenza rilevata dai dati onchain si estende fra il prezzo spot del momento e 86.000 dollari, rallentando il potenziale rialzo.

Quali fonti sono state utilizzate?

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