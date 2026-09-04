Dove conviene fare la spesa? Eurospin e In’s tra i supermercati più convenienti

La notizia in sintesi Altroconsumo ha confrontato oltre 1,5 milioni di prezzi in 1.158 punti vendita.

ha confrontato oltre 1,5 milioni di prezzi in 1.158 punti vendita. Eurospin guida i prodotti meno cari; Dok prevale tra supermercati e ipermercati tradizionali.

guida i prodotti meno cari; prevale tra supermercati e ipermercati tradizionali. Una famiglia può risparmiare fino a 3.790 euro scegliendo insegna e paniere.

La rilevazione copre 67 città e include offerte promozionali.

Dove conviene fare la spesa secondo Altroconsumo

L’indagine 2026 di Altroconsumo, condotta in 1.158 punti vendita di 67 città italiane, confronta oltre 1,5 milioni di prezzi per misurare dove la spesa può costare meno. La rilevazione, effettuata tra il 16 febbraio e il 13 marzo 2026 su 124 categorie, include prezzi e promozioni e fotografa la concorrenza nella grande distribuzione. Per una famiglia di quattro persone, scegliere l’insegna può modificare sensibilmente una spesa annua media stimata in 9.450 euro.

I discount guidano la ricerca dei prodotti meno costosi, mentre supermercati e ipermercati emergono con altri profili d’acquisto. L’analisi segnala inoltre un vantaggio territoriale del Nord-Est e una minore scelta nel Sud.

Classifiche, città e differenze tra i panieri

Eurospin guida la classifica dei prodotti meno cari disponibili sugli scaffali, confermando il peso dei discount quando il criterio è il prezzo minimo. Nella spesa mista, invece, Eurospin e In’s condividono il miglior risultato della categoria, con un vantaggio del 16% rispetto a Todis. Tra supermercati e ipermercati tradizionali, Dok precede Carrefour Market, con uno scarto che arriva al 10%.

Per i prodotti di marca, Ipercoop e Spazio Conad risultano primi e il risparmio massimo indicato è del 7%. La graduatoria dei negozi colloca il Mega di Treviso al primo posto, davanti a due Coop di Lucca e all’Iperal di Cinisello Balsamo. Nel Sud primeggia lo Spazio Conad di Cavallino, vicino Lecce, seguito da Spazio Conad di Taranto e Ipercoop di Foggia.

Le località toscane hanno una spesa familiare media intorno a 6.900 euro, contro circa 7.700 euro a Genova, Sassari, Aosta e Teramo. Nei punti vendita analizzati i prezzi sono cresciuti mediamente dell’1% rispetto all’anno precedente. Nella ricostruzione di Federico Formica, il confronto fra panieri mostra perché la convenienza non dipenda da una sola insegna.

La convenienza dipende anche dalla città

Il dato utile per i consumatori è che non esiste un’unica insegna vincente per ogni carrello: la convenienza cambia secondo prodotti economici, spesa mista o marche. Le differenze territoriali, con molti punti ai vertici nel Nord e località toscane meno costose, rendono decisiva anche la città scelta. Poiché la rilevazione include promozioni e registra un aumento medio dell’1%, confrontare assortimento e offerte permette di leggere correttamente i risultati, evitando classifiche generalizzate.

Il metodo orienta scelte più mirate.

FAQ

Quale insegna offre i prodotti meno cari?

Eurospin guida la classifica dei prodotti meno costosi; il dato deriva dal confronto di oltre 1,5 milioni di prezzi rilevati.

Quali discount convengono per una spesa mista?

Eurospin e In’s condividono il miglior risultato nella spesa mista, con un vantaggio del 16% rispetto a Todis.

Qual è il miglior supermercato tradizionale?

Dok risulta primo tra supermercati e ipermercati tradizionali, con una differenza fino al 10% rispetto a Carrefour Market.

Quando sono stati rilevati i prezzi?

Tra il 16 febbraio e il 13 marzo 2026 sono state rilevate 124 categorie, promozioni comprese, in 1.158 punti vendita.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa, incluse ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per accuratezza e verifica.