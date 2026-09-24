Milano Fashion Week, da Vogue Italia quattro visioni tra rigore e sperimentazione

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La notizia in sintesi

  • Milano ospita la Fashion Week primavera estate 2027 dal 22 al 27 settembre.
  • Jil Sander punta su rigore formale, colori e volumi rielaborati.
  • Glenn Martens saluta Diesel dopo sei anni alla direzione creativa.
  • Daniela Gregis e Vivetta esplorano materia, sartoria e rigore anni Sessanta.

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Riassunto generato con AI

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Milano Fashion Week, quattro linguaggi per la primavera estate 2027

Dal 22 al 27 settembre, Milano ospita la Milano Fashion Week dedicata alla primavera estate 2027, appuntamento nel quale Vogue Italia segue sfilate e presentazioni per individuare le proposte destinate alla stagione successiva. Nel diario della manifestazione, la testata concentra l’attenzione su Jil Sander, Diesel, Daniela Gregis e Vivetta, quattro letture differenti di abbigliamento e accessori tra rigore sartoriale, sensualità, sperimentazione e richiami agli anni Sessanta. Il filo conduttore è la ricerca di capi riconoscibili e codici stilistici definiti: dalle uniformi rielaborate di Simone Bellotti al congedo creativo di Glenn Martens, fino alla lavorazione artigianale e alle costruzioni strutturate viste sulle passerelle cittadine.

Rigore, sensualità e ricerca artigianale sulle passerelle

Per Jil Sander, Simone Bellotti traduce rigore, precisione e controllo in un power dressing che non rinuncia a deviazioni più leggere. Secondo Valentina Abate, alcuni look-uniforme si scompongono con linee spostate e volumi in crescita, mentre il colore affiora da cappotti e gonne neutri fino a dominare l’insieme. La proposta segnala quindi un equilibrio tra disciplina formale e accenti fun, senza abbandonare la costruzione come elemento guida.

Per Diesel, la sfilata coincide invece con l’ultimo capitolo di Glenn Martens alla direzione creativa, conclusa dopo sei anni. Giulio Solfrizzi legge la sua sexiness, sospesa tra anni Duemila e contemporaneità, come invito a osare e a liberarsi di sovrastrutture, anche attraverso gli short shorts indossati da un modello e da una modella. Daniela Gregis parte dal bianco e realizza abiti increspati, simili a carta indossabile, modellati sul corpo: una ricerca descritta come artistica, sperimentale, artigianale e legata al Made in Italy contemporaneo. Infine Vivetta propone una giacca bianca dalle spalline definite, colletto alla coreana e girovita appena accentuato, abbinata a pantaloni neri e ispirata al rigore della moda anni Sessanta.

Il dato meno omogeneo emerso dalle quattro proposte è proprio la pluralità dei linguaggi: la stessa stagione viene affrontata attraverso controllo, esposizione del corpo, materia e silhouette. Per la primavera estate 2027, il confronto tra questi approcci indica che il capo distintivo non dipende da un unico trend, ma dalla precisione con cui ogni brand definisce la propria identità. L’uscita di Glenn Martens da Diesel aggiunge inoltre un passaggio concreto al racconto della settimana della moda.

FAQ

Quando si svolge la Milano Fashion Week?

La manifestazione si svolge a Milano dal 22 al 27 settembre ed è dedicata alle collezioni primavera estate 2027.

Chi firma la creatività di Jil Sander?

Simone Bellotti firma la direzione creativa e costruisce un power dressing fatto di rigore, precisione, controllo, volumi e colori.

Perché Glenn Martens lascia Diesel?

Dopo sei anni alla direzione creativa, Glenn Martens saluta il brand con una sfilata improntata a sensualità, coraggio e short shorts.

Come lavora Daniela Gregis sul bianco?

Daniela Gregis usa il bianco come punto di partenza per abiti increspati, modellati sul corpo e assimilati a carta indossabile.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale accurata di fonti stampa ufficiali, a partire da Vogue Italia, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con supervisione e intervento umano della Redazione.

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DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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