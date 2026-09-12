Le 5 notizie crypto della settimana 37: Wall Street porta la blockchain nei mercati globali

Flavio Siano - Guest Author - esperto finanza e automotive -

La settimana 37 segna un nuovo passo nell’integrazione tra il settore crypto e la finanza tradizionale. Nasdaq investe direttamente nell’infrastruttura per le azioni tokenizzate, gli ETF Bitcoin tornano ad attirare oltre un miliardo di dollari in pochi giorni e la SEC apre ufficialmente alla tecnologia blockchain per la gestione dei registri azionari. Anche Ethereum mantiene una struttura tecnica positiva, mentre il Regno Unito accelera verso un quadro normativo completo per gli asset digitali

Nasdaq investe 100 milioni di dollari nell’infrastruttura per le azioni tokenizzate

Nasdaq ha annunciato un investimento da 100 milioni di dollari in Payward, società madre dell’exchange crypto Kraken, rafforzando una collaborazione dedicata allo sviluppo delle azioni tokenizzate. L’obiettivo è costruire infrastrutture capaci di collegare i mercati finanziari tradizionali con sistemi blockchain e consentire una negoziazione sempre più continua degli strumenti finanziari. L’operazione conferma che la tokenizzazione non è più soltanto un progetto delle società crypto-native, ma sta diventando una priorità anche per i grandi operatori delle borse regolamentate.

Gli ETF Bitcoin raccolgono oltre un miliardo di dollari in tre sedute

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato circa 1,01 miliardi di dollari di afflussi netti nell’arco di tre sedute. Il dato rappresenta un importante ritorno della domanda istituzionale dopo le settimane più deboli dell’estate e conferma il ruolo degli ETF come principale canale attraverso cui il capitale tradizionale entra nel mercato Bitcoin. La continuità degli acquisti suggerisce inoltre che gli investitori professionali stanno continuando a considerare BTC un componente sempre più concreto dei portafogli diversificati.

La SEC apre alla blockchain per i registri ufficiali delle azioni

La SEC ha proposto di modernizzare le regole che disciplinano i transfer agent, includendo esplicitamente l’utilizzo di sistemi elettronici e registri basati su blockchain. La proposta del regolatore statunitense rappresenta un passaggio particolarmente significativo perché riguarda una componente fondamentale dell’infrastruttura dei mercati finanziari: la registrazione della proprietà dei titoli. L’apertura all’utilizzo della blockchain da parte di un’autorità come la SEC rafforza quindi la prospettiva di una progressiva integrazione della tecnologia DLT nei mercati regolamentati.

Ethereum prepara una nuova fase di crescita

Ethereum ha registrato un rally del 37% in dieci giorni, arrivando a un massimo di circa 2.564 dollari prima di entrare in una fase di consolidamento. Secondo Reuters, la configurazione tecnica assomiglia a un “bull flag”, una struttura che storicamente viene interpretata come possibile continuazione di un movimento rialzista. Il quadro è ulteriormente sostenuto dalla domanda degli ETF Ethereum, che nell’ultimo mese hanno registrato circa 1,75 miliardi di dollari di afflussi netti.

Il Regno Unito accelera verso un mercato crypto regolamentato

Il Regno Unito si prepara a completare il proprio quadro normativo sugli asset digitali. Dal 30 settembre la Financial Conduct Authority inizierà ad accettare le richieste di autorizzazione degli operatori crypto, mentre il nuovo regime regolamentare dovrebbe entrare pienamente in vigore nell’ottobre 2027. Nel frattempo, Hargreaves Lansdown ha già iniziato a offrire crypto exchange traded notes ai propri clienti. La combinazione tra nuove regole e accesso attraverso una delle principali piattaforme d’investimento britanniche rappresenta un ulteriore segnale della progressiva istituzionalizzazione del mercato.

Fonti