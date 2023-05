Torna il Festival dell’Economia di Trento a cura del Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing. Una XVIII Edizione che rinnova l’attenzione di tutte le istituzioni verso l’economia e i grandi temi dell’attualità nazionale e internazionale.

Il Festival presenta un palinsesto dinamico e innovativo, che mette a confronto le menti più brillanti del mondo scientifico, manageriale e opinion leader a cui si affiancano numerose iniziative pensate per il pubblico dei più giovani e delle famiglie. Il “FuoriFestival” anche quest’anno rilancia i suoi contenuti speciali che attraversano in modo trasversale la cultura e il puro intrattenimento, i nuovi linguaggi, dalla didattica alle nuove forme di comunicazione e di infotainment.

Cliccare qui per registrarsi

IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo

Una quattro giorni imperdibile a cui prenderanno parte 6 Premi Nobel , 19 Ministri , oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico , 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali , 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali , 35 relatori internazionali , oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

Il tema scelto per il Festival 2023 – “IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo” – dialoga in perfetta continuità con l’edizione 2022, che ha avuto come titolo “Dopo la pandemia e la guerra, TRA ORDINE E DISORDINE” e in cui sono state analizzate la crisi della globalizzazione e la necessità di rivedere i modelli di sviluppo mondiali. Questo anno, in cui il Festival compie 18 anni di vita, la scelta è di dedicare le quattro giornate a riflettere sul futuro per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all’emergenza energetica e climatica. A farlo durante i giorni di Trento, dal 25 al 28 maggio, saranno le menti più brillanti della scienza, opinion leader, esperti delle discipline più diverse, in dialogo con le personalità della politica, dell’economia e della società civile, alla ricerca di quella bussola che consentirà di trovare soluzioni adeguate.

La kermesse, dopo il grande successo riscosso nell’edizione 2022 per l’altissima partecipazione di relatori prestigiosi e di pubblico in presenza e in collegamento, si svolgerà con la collaudata formula a firma del Gruppo 24 ORE e del Sistema Trentino: evento diffuso in tutta la città di Trento capace d’intrecciare bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie attraverso un palinsesto che, accanto agli appuntamenti tradizionali del Festival, proporrà anche questo anno una nutrita agenda d’iniziative rivolte ad un pubblico ampio e trasversale.

Il “ FuoriFestival ”, la grande novità introdotta nella scorsa edizione con alto gradimento da parte del pubblico più giovane e creativo, proporrà anche nel 2023 una ricca serie di appuntamenti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e d’intrattenimento con il coinvolgimento di talent, creator e influencer seguiti dai giovani. Nell’ambito del Fuori Festival confermato anche “ Economie dei Territori ”, la serie di appuntamenti che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realtà territoriali. Così come tornano in versione arricchita gli “ Incontri con l’autore ” con un ancora più ricco programma di presentazioni di libri in diverse punti della città e le dirette-evento di Radio 24 in piazza Cesare Battisti che animeranno le giornate.

FUORI FESTIVAL

Nel 2023, si accende la seconda edizione del FuoriFestival dell’Economia di Trento: il palinsesto pensato e dedicato al pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione scientifica, che animerà l’intera città con contenuti alternativi e dalla forte capacità attrattiva e di aggregazione. Per il secondo anno il FuoriFestival torna con il suo approccio dinamico e innovativo per parlare agli studenti di tutte le età, dalle primarie fino all’università, ai giovani in generale e ai loro genitori.

Il suo sguardo trasversale è ancora di più rivolto, per questa nuova edizione, al “Futuro del futuro”, tema portante dell’intero festival, ma lo arricchisce dandone però una lettura da un altro punto di vista.

Un posto privilegiato, tra gli appuntamenti di quest’anno, è riservato al mondo delle nuove professioni, in particolare quelle legate all’economia digitale e ai social media, con esperti e imprenditori del settore che racconteranno la propria esperienza, spiegando come orientarsi in un universo in continuo cambiamento, per gestire rischi e opportunità.

Per questa edizione la parola d’ordine resta creare il futuro, un futuro che vede delinearsi modelli multiculturali, dove le rapide trasformazioni in atto stanno dimostrando quanto la capacità di cooperare e creare nuove visioni sia un approccio vincente al cambiamento. Per questo il FuoriFestival parlerà di nuove idee di impresa, dal livello locale a quello globale, abbracciando i valori della solidarietà con l’intento di concretizzare l’orizzonte della costruzione della pace.

ECONOMIE DEI TERRITORI

Al Festival dell’Economia di Trento firmato dal Gruppo 24 ORE e dal Sistema Trentino, ritorna il format curato dalle realtà locali di riferimento del territorio: le Economie dei territori. Un ciclo di appuntamenti che attraversano tutte le giornate del festival e nel corso dei quali Fondazioni, Istituzioni, Enti di ricerca, Organizzazioni del terzo settore e Associazioni di categoria approfondiscono le dinamiche di sviluppo territoriale. Ricerca, innovazione e modelli di trasformazione delle relazioni-socioeconomiche saranno al centro di una riflessione ampia e condivisa sul futuro delle comunità. Dalla cyberguerra all’intelligenza artificiale, passando per le strategie di sviluppo delle pmi; dalle politiche a sostegno dei giovani delle regioni alpine alle comunità che si fanno carico di strategie educative aperte e condivise; dalla sfida energetica all’agricoltura sostenibile tutti gli eventi sono accomunati da una forte vocazione al futuro in accordo con il tema principale del Festival. I panel e gli interventi dei relatori sono promossi, organizzati e curati da: Altroconsumo; Confindustria Trento; Confprofessioni; Consiglio Provinciale Giovani della Provincia di Trento; Eusalp – European Strategy for the Alpine Region; FIMAA; Fondazione Caritro; Fondazione Franco Demarchi; Fondazione Edmund Mach; Inail; OCSE; SAT e HIT.

INCONTRI CON L’AUTORE

Un mondo di libri animerà le giornate del Festival dell’Economia, tra il Museo Diocesano, la Biblioteca Comunale, Il Palazzo dei Trentini e il Cortile del Rettorato, anche come spazio dedicato ai più piccoli. Aumentano gli incontri e i dibattiti per tutte le età, con focus e approfondimenti su questioni ispirate al tema dell’edizione 2023. Il palinsesto si arricchisce con oltre 30 presentazioni in collaborazione con Bompiani, Feltrinelli, Garzanti, Il Mulino, Mondadori e Rizzoli che porteranno a Trento le loro firme al fianco degli appuntamenti curati dalle edizioni Il Sole 24 Ore, 24 ORE Cultura, e 24 ORE Professionale