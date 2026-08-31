Italia, in arrivo la sesta ondata di calore: fino a 37-39°C

La notizia in sintesi Italia interessata dalla sesta ondata di calore dell’estate 2026.

interessata dalla sesta ondata di calore dell’estate 2026. L’anticiclone subtropicale rafforzerà il caldo tra il 3 e il 4 settembre.

Picchi fino a 37°C previsti in diverse aree del Centro-Nord e del Sud.

Un rapido fronte temporalesco è atteso il 2 settembre sulle regioni settentrionali.

Caldo in Italia, nuova ondata a settembre

Italia ancora sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale: dopo un temporaneo ridimensionamento delle temperature, le proiezioni meteorologiche indicano una sesta ondata di calore dell’estate 2026 tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, con un possibile apice nel weekend. Il fenomeno riguarderà soprattutto il Centro-Nord, ma valori elevati sono attesi anche al Sud.

L’alta pressione di matrice africana, rimasta dominante per gran parte degli ultimi quattro mesi secondo le analisi citate dalle fonti, dovrebbe riportare massime superiori alle medie stagionali anche di 8-10°C. Le aree più esposte comprendono tratti della Val Padana e le zone interne del Centro, mentre le temperature notturne potrebbero risultare meno anomale grazie alle ore di buio più lunghe.

La nuova rimonta calda arriva all’avvio di settembre, dopo una stagione segnata da pause brevi e localizzate dell’afa. Le stime restano previsionali e richiedono ulteriori conferme nei dettagli, ma la tendenza viene descritta come affidabile dai modelli meteorologici riportati.

Temperature elevate e passaggio instabile al Nord

Le previsioni delineano un aumento termico a partire da giovedì 3 settembre, più marcato sulle regioni settentrionali e su gran parte del Centro. Tra le città indicate per valori compresi fra 35 e 37°C figurano Bologna, Ferrara, Firenze e Roma; temperature analoghe potrebbero interessare anche alcune zone del Sud tra il 3 e il 4 settembre.

Altre elaborazioni richiamate dalle fonti non escludono massime vicine ai 39°C al Nord, ma tale valore è presentato come scenario possibile e non come dato consolidato. Il punto condiviso è il ritorno di un caldo intenso, con massime più eccezionali delle minime e un’anomalia termica diffusa da Nord a Sud.

Prima della nuova fase anticiclonica, mercoledì 2 settembre è previsto il transito di un rapido fronte temporalesco sull’arco alpino, con possibili sconfinamenti verso le pianure settentrionali. Mari molto caldi, umidità nei bassi strati e calore preesistente potrebbero favorire temporali localmente intensi, grandinate e colpi di vento.

Esaurito l’impulso instabile, l’alta pressione dovrebbe tornare a prevalere sul bacino del Mediterraneo. Il quadro evidenzia una distinzione rilevante per la gestione del rischio: l’instabilità del 2 settembre può produrre fenomeni localmente severi, mentre nei giorni successivi il fattore dominante tornerebbe a essere lo stress da caldo.

Il bollettino del Ministero della Salute riportato dalle fonti indicava bollino rosso per Bari, Campobasso, Catania e Latina il 31 agosto e il 1° settembre. Per il 2 settembre, Catania sarebbe tornata al bollino giallo, riducendo a tre le città con l’allerta massima.

Nello stesso aggiornamento risultavano in arancione Frosinone e Rieti, con atteso miglioramento al giallo. Tra le città in pre-allerta venivano citate Ancona, Cagliari, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma, oltre ad altri centri già inclusi nei livelli superiori.

Il susseguirsi delle ondate conferma la persistenza della configurazione anticiclonica, non una previsione di continuità assoluta del caldo. Gli esperti invitano infatti a seguire gli aggiornamenti, poiché durata, intensità e distribuzione locale delle temperature potranno essere definite con maggiore precisione soltanto nei successivi run previsionali.

La durata del caldo resta il nodo aperto

La conseguenza più concreta della nuova rimonta è il prolungamento di condizioni estive oltre l’inizio meteorologico dell’autunno, indicato per il 1° settembre. Le fonti non fissano una data certa per la fine dell’ondata: una possibile svolta viene collocata soltanto verso la metà del mese, in attesa di conferme.

Il confronto con le punte fino a 45°C registrate nel Catanese nei giorni precedenti suggerisce che la nuova fase possa essere meno estrema in alcune aree, senza renderla irrilevante. Massime tra 35 e 37°C restano elevate per i primi giorni di settembre e possono incidere soprattutto nelle città e nelle zone interne.

Per la popolazione, il dato operativo resta la consultazione dei bollettini sanitari e meteorologici aggiornati. L’evoluzione dipenderà dalla tenuta dell’anticiclone e dall’eventuale arrivo di perturbazioni capaci di modificarne il dominio.

FAQ

Quando arriva la sesta ondata di calore?

Le proiezioni la collocano tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, con possibile intensificazione nella seconda parte della settimana e nel weekend.

Quali città potrebbero raggiungere 37 gradi?

Bologna, Ferrara, Firenze e Roma sono indicate tra le città potenzialmente vicine a 35-37°C, secondo le stime riportate.

Ci saranno temporali prima del ritorno del caldo?

Mercoledì 2 settembre un fronte rapido potrebbe colpire l’arco alpino e localmente le pianure del Nord, con rischio di grandine e raffiche di vento.

Quali città avevano il bollino rosso?

Bari, Campobasso, Catania e Latina risultavano in allerta massima il 31 agosto e il 1° settembre nel bollettino sanitario citato.

Quali fonti hanno sostenuto questa analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni confrontate tra fonti stampa ufficiali e qualificate, includendo l’analisi delle principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per verificare coerenza e attendibilità dei dati riportati.