Arkadia Digital SA di Lugano nomina Flavio Siano Business Managing Director per guidare la crescita strategica della società

Guest Author della nostra testata, affiancherà all’attività manageriale oggetto di questa intervista la divulgazione sui temi della finanza, dell’innovazione e della trasformazione digitale. Con un percorso professionale maturato in diversi settori, Siano guiderà lo sviluppo del business della società, rafforzando le attività negli investimenti tradizionali e digitali e nelle partnership strategiche

A 35 anni assumi il ruolo di Business Managing Director di Arkadia, società con sede a Lugano attiva negli investimenti tradizionali e digitali. Il tuo percorso professionale attraversa diversi settori: quanto hanno contribuito queste esperienze a costruire il manager che sei oggi?

F.S.: “Credo che la diversità delle esperienze sia stata il mio più grande vantaggio competitivo. Ogni settore mi ha insegnato qualcosa di diverso: dalla gestione delle persone alla capacità di prendere decisioni rapide, fino all’importanza dell’innovazione. Oggi la finanza richiede una visione multidisciplinare. Investire non significa soltanto leggere i numeri, ma comprendere ed interpretare i cambiamenti economici, tecnologici e sociali che li generano. Desidero inoltre ringraziare i soci e i partner di Arkadia per la fiducia che hanno riposto in me. Essere chiamato a guidare lo sviluppo di un business così ampio rappresenta un grande onore e una responsabilità ancora più grande. Il mio obiettivo è contribuire alla crescita della società valorizzando il lavoro di squadra e costruendo opportunità di lungo periodo.”

Arkadia si presenta come una realtà che guarda oltre il concetto tradizionale di investimento. Qual è oggi la vostra missione e quali sono le principali attività della società?

F.S.: “Oggi i digital asset non rappresentano semplicemente una nuova classe di investimento: contribuiscono a costruire una nuova infrastruttura finanziaria. La nostra missione è accompagnare investitori, family office, professionisti e istituzioni in questa trasformazione, offrendo competenze, metodo e una visione di lungo periodo. Crediamo che l’innovazione possa avere valore solo quando è supportata da una gestione rigorosa del rischio, da una profonda conoscenza del mercato e da un contesto regolamentare ben definito.

Per questo Arkadia ha sviluppato un ecosistema di servizi che va oltre la gestione patrimoniale tradizionale. Affianchiamo i clienti nella gestione professionale di portafogli in digital asset attraverso strategie multi-approccio. In un settore ancora relativamente giovane, Arkadia è inoltre tra le poche realtà del settore a livello internazionale a poter vantare quattro anni di track record in strategie 100% digital e crypto, un’esperienza maturata attraversando differenti condizioni e cicli di mercato. Forniamo inoltre consulenza strategica per integrare blockchain e asset digitali nei patrimoni e nelle realtà aziendali, sviluppiamo percorsi di formazione certificata destinati a professionisti e istituzioni e lavoriamo su soluzioni innovative come la tokenizzazione degli asset, la custodia assistita di Bitcoin e strumenti di finanziamento garantiti dalla blockchain.”

Operando sia nei fondi d’investimento tradizionali sia nel mondo delle criptovalute, come si conciliano due universi che molti considerano ancora molto distanti?

F.S.: “In realtà sono da considerarsi complementari. I mercati tradizionali offrono stabilità, storia e metodologie consolidate; gli asset digitali rappresentano innovazione e nuove opportunità di crescita. Il nostro compito non è scegliere una parte, ma costruire strategie equilibrate che sappiano cogliere il meglio di entrambi i mondi, sempre attraverso una rigorosa gestione del rischio.

Arkadia nasce proprio con questa filosofia. La società offre soluzioni d’investimento attraverso fondi tradizionali e strategie attive, affianca investitori istituzionali e privati con attività di consulenza altamente specializzata e sviluppa continuamente nuovi progetti. Crediamo che la blockchain non rappresenti soltanto un nuovo mercato, ma una tecnologia destinata a ridefinire il modo in cui gli asset finanziari e reali verranno gestiti, trasferiti e valorizzati nei prossimi anni. Il nostro ruolo è accompagnare questa evoluzione con competenza, prudenza e una visione strategica di lungo termine.”

Arkadia Digital SA ha sede a Lugano, una città che negli ultimi anni si è affermata come uno dei principali poli europei per blockchain, criptovalute e intelligenza artificiale. Quanto conta questo ecosistema?

F.S.: “Conta moltissimo. Lugano è riuscita a creare un ambiente in cui innovazione, imprenditorialità e finanza dialogano ogni giorno. Essere presenti in questo ecosistema significa poter collaborare con aziende, professionisti e istituzioni che condividono una visione orientata al futuro. Per una realtà come Arkadia rappresenta un vantaggio strategico: permette di essere vicini all’innovazione, contribuendo allo sviluppo di progetti nei settori della finanza tradizionale, degli asset digitali, e, sempre più, delle applicazioni dell’intelligenza artificiale ma con la possibilità di lavorare in tutto il mondo; come dire: think local act global.”

Parlaci un po’ di te e del tuo rapporto con il mondo delle criptovalute.

F.S.: “Mi hanno sempre affascinato i progetti destinati a lasciare un segno nel tempo. Mi piacciono le cose create per durare e creare del vero valore, ed è anche per questo che guardo alla finanza digitale e al mondo delle criptovalute con particolare interesse: non soltanto come investimento, ma come una delle innovazioni più significative degli ultimi decenni. La finanza del futuro non sostituirà quella tradizionale, ma secondo il mio punto di vista la renderà più efficiente, accessibile e trasparente. Un’altro mio grande interesse è il mondo automotive. Può sembrare distante dalla finanza, ma in realtà oggi mobilità, tecnologia e finanza digitale convergono molto più di quanto si immagini, creando opportunità estremamente interessanti.”

Molti giovani guardano alle criptovalute come a una scorciatoia verso il successo finanziario. Qual è il messaggio che senti di dare a chi si avvicina oggi agli investimenti?

F.S.: “Il successo negli investimenti non nasce dalla ricerca del guadagno veloce, ma dalla disciplina, dalla conoscenza e dalla pazienza. Le criptovalute sono una tecnologia straordinaria, ma restano una classe di attivi complessa e volatile. Prima di investire bisogna comprendere ciò che si acquista e costruire una strategia coerente con i propri obiettivi. L’educazione finanziaria rimane il miglior investimento possibile.“

E guardando ai prossimi cinque anni?

F.S.: “Per me questo incarico non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Insieme ai soci e ai partner di Arkadia continueremo a costruire un progetto ambizioso, fondato su visione, responsabilità e crescita nel lungo periodo. Credo che le aziende crescano davvero quando sono capaci di attrarre persone che condividono una visione, prima ancora che un’opportunità.

Uno dei miei obiettivi è quello di contribuire a costruire una società riconosciuta non solo per le performance, ma soprattutto per la credibilità, la trasparenza e la capacità di innovare. Credo che il wealth management del futuro sarà sempre più tecnologico, personalizzato e globale. Se tra cinque anni Arkadia sarà ricordata come un punto di riferimento capace di accompagnare gli investitori attraverso questa trasformazione con competenza e responsabilità, allora avrò raggiunto il mio obiettivo. E Arkadia ha già creato delle basi molto solide per far sì che questo avvenga.”

Riferimenti:

Arkadia: Sito Web / LinkedIn

Flavio Siano: LinkedIn

(N.D.R.: Arkadia è aperta al dialogo con venture capitals e realtà imprenditoriali interessate a sviluppare sinergie commerciali e partnerships di valore. Le collaborazioni più importanti nascono quasi sempre da una conversazione e da una visione condivisa: per questo siamo sempre disponibili a confrontarci con chi desidera costruire progetti solidi, innovativi e sostenibili nel tempo).