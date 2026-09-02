Salone Auto Torino: 47 case e debutto del B2B industriale

La notizia in sintesi Salone Auto Torino si terrà dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro cittadino.

si terrà dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro cittadino. Le prime due edizioni hanno superato complessivamente 500.000 visitatori.

Debuttano il B2B industriale e una settimana di promozioni commerciali.

Le 47 case presenti segnalano una competizione crescente, anche cinese.

Salone Auto Torino, leva economica per la città

Salone Auto Torino tornerà dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro di Torino, dopo la presentazione alle OGR Torino, con 47 case automobilistiche, anteprime, esposizioni e prove su strada gratuite. La manifestazione, presieduta da Andrea Levy, coinvolge piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali, mentre l’area test drive sarà nei Giardini Reali inferiori. L’obiettivo dichiarato è avvicinare pubblico e offerta commerciale senza biglietto d’ingresso, trasformando l’affluenza in visibilità per i marchi e in potenziale indotto per attività cittadine.

Dopo oltre 500.000 visitatori complessivi nelle prime due edizioni, il format misura anche la capacità attrattiva della filiera piemontese e del commercio urbano.

La conferenza di presentazione di Salone Auto Torino 2026 alle OGR Torino.

Brand, filiera e promozioni al centro dell’edizione

La conferenza di presentazione ha riunito Andrea Tronzano, assessore della Regione Piemonte, Rosanna Purchia, assessora della Città di Torino, Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino, e Paola Casagrande, vicepresidente della Fondazione CRT. L’incontro è stato moderato da Federico Ferrero, direttore di Autoappassionati. Il 10 settembre debutterà bTOb Salone Auto Torino, appuntamento riservato alla filiera automotive che affianca il programma aperto al pubblico.

Per case, fornitori e operatori, il nuovo formato crea una sede distinta per incontri professionali, alla vigilia delle tre giornate espositive. Sul fronte commerciale arriva Promozioni Week by Salone Auto Torino, una settimana di offerte per l’acquisto di vetture che coinvolge case e concessionarie. Hanno già aderito, fra gli altri, Alfa Romeo, BYD, FIAT, Jeep, KIA, Mazda, Renault e Suzuki.

La presenza di 47 brand, inclusi gruppi cinesi quali Changan, Chery, Geely, GWM, Hongqi, Leapmotor, Lynk & Co, OMODA JAECOO, X-Peng e Zeekr, evidenzia l’intensità della concorrenza commerciale in Italia. Il programma comprende inoltre la seconda edizione del Torino Automotive Design Award, dedicata a design e innovazione delle case automobilistiche cinesi.

Il pubblico all’ingresso di Salone Auto Torino nel centro della città.

Ingresso gratuito e ricadute per Torino

L’ingresso gratuito, dalle 9 alle 19, resta l’elemento economico distintivo dell’evento: riduce la barriera di accesso e punta ad ampliare i flussi nel centro di Torino. Le prove su strada gratuite, già confermate da 14 marchi, possono aumentare il contatto diretto tra potenziali clienti e reti commerciali. La combinazione fra bTOb Salone Auto Torino, promozioni e grande pubblico concentra in pochi giorni visibilità industriale, attività di vendita e presenza urbana.

I tributi a Lancia, Marcello Gandini, Ferrari e alla London to Brighton completano l’offerta culturale nei Giardini dei Musei Reali.

La mappa dell’area Test Drive di Salone Auto Torino 2026.

FAQ

Quando si svolge Salone Auto Torino 2026?

La manifestazione è programmata dall’11 al 13 settembre 2026, con inaugurazione ufficiale venerdì 11 settembre alle 9:30.

Dove si svolge il Salone Auto Torino?

Il percorso espositivo attraversa piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali, nel centro di Torino.

L’ingresso al Salone Auto Torino è gratuito?

L’accesso è gratuito e la manifestazione sarà visitabile dalle 9 alle 19 durante tutte e tre le giornate.

Quali marchi partecipano ai test drive?

BYD, Changan, Honda, KIA, Mazda, Tesla e Zeekr figurano tra i quattordici brand già confermati.

Quali fonti sono state utilizzate?

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