Francia, crescita ridotta allo 0,5% e deficit oltre il 5%

La notizia in sintesi Francia : crescita 2026 ridotta allo 0,5%

: crescita 2026 ridotta allo 0,5% Il deficit pubblico supererà la soglia del 5% del Pil

Il bilancio 2027 affronta Parlamento diviso e mercati tesi

Le presidenziali di aprile accentuano la pressione politica

Francia, crescita dimezzata e deficit oltre il 5%

Il governo francese di Emmanuel Macron ha portato la previsione di crescita della Francia per il 2026 allo 0,5%, dal precedente 0,7%, e riconosce che il deficit supererà il 5% del Pil. La revisione, comunicata dal ministro dell’Economia Roland Lescure a Parigi, arriva mentre l’economia ristagna nel primo semestre e il Paese prepara il difficile bilancio 2027. Il peggioramento dei conti pesa sull’ultimo tratto del secondo mandato di Macron, alla vigilia delle presidenziali di aprile: la minore crescita riduce entrate e margini, rendendo più complesso conciliare disciplina fiscale, spesa pubblica e una maggioranza parlamentare di minoranza.

Il bilancio 2027 tra pressione politica e mercati

Il nuovo scenario è la terza correzione governativa: la previsione è scesa dall’1% iniziale allo 0,9%, quindi allo 0,7%, fino allo 0,5%. Nel primo semestre l’attività non ha registrato crescita, evitando la recessione per poco; per Roland Lescure, il limite del 5% non è più raggiungibile, pur tentando di restarvi vicino. Il bersaglio fissato in bilancio prevedeva un disavanzo al 5%, dopo il 5,1% dell’anno precedente, ma minore produzione e incertezza comprimono le entrate pubbliche.

Per il 2027 l’esecutivo indica una crescita dell’1%, ma Lescure avverte che i margini di manovra sono assenti e chiede l’approvazione del bilancio entro fine anno. Il confronto coinvolgerà un Parlamento diviso; i centristi Gabriel Attal ed Édouard Philippe non trovano intesa, mentre Bruno Retailleau rivendica una candidatura di destra. Le presidenziali di aprile vedono inoltre l’opposizione di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, mentre Emmanuel Moulin, governatore della Banca di Francia, ha giudicato preoccupante il quadro economico.

Sui mercati, lo spread decennale francese-tedesco ha superato 90 punti base, massimo dalla crisi del debito sovrano europeo; il finanziamento costa più di un anno fa.

La prova decisiva sarà il finanziamento del debito

Il bilancio 2027 diventa il passaggio decisivo: Roland Lescure ne sollecita l’approvazione prima della fine dell’anno, nonostante un governo di minoranza e un Parlamento frammentato. La prima stima ufficiale di crescita all’1% per il 2027 offre un riferimento, ma non risolve il nodo del disavanzo né l’aumento del costo del debito. Con lo spread ai massimi dalla crisi europea, la capacità della Francia di finanziare le misure pubbliche sarà osservata dagli investitori durante una campagna presidenziale già segnata dalla contrapposizione sui conti.

FAQ

Qual è la crescita prevista in Francia nel 2026?

Il governo ha ridotto la stima 2026 allo 0,5%, dopo indicazioni dello 0,7%, dello 0,9% e dell’1% iniziale.

Quanto sarà il deficit francese nel 2026?

Roland Lescure prevede una chiusura oltre il 5% del Pil, mentre la legge di bilancio puntava a ridurlo dal 5,1%.

Qual è la stima di crescita per il 2027?

La prima previsione ufficiale indica un’espansione dell’1% nel 2027, formulata mentre l’esecutivo prepara il testo di bilancio.

Perché lo spread francese è aumentato?

Il differenziale con i Bund tedeschi ha superato 90 punti base per i timori sulla sostenibilità delle finanze pubbliche francesi.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificando congiuntamente i dati disponibili.