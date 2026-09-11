La Cina sperimenta il “treno petroliera”: il greggio viaggia nei nuovi container intermodali

I nuovi serbatoi standardizzati possono essere trasferiti tra treno, camion e nave senza travasare il prodotto. Ma non si tratta ancora dell’avvio di un servizio commerciale su vasta scala

La Cina compie un nuovo passo nello sviluppo della logistica intermodale applicata al settore energetico. Il 2 settembre 2026 un treno merci carico di nuovi container cisterna destinati al trasporto di petrolio greggio è partito dalla stazione di Kuitun, nello Xinjiang, diretto a Jinling Town, nella provincia orientale dello Shandong.

La notizia è stata presentata da alcuni osservatori come l’inaugurazione dei primi “treni petroliera” cinesi. La definizione è suggestiva, ma richiede una precisazione: secondo le comunicazioni ufficiali, si è trattato della prima spedizione sperimentale di greggio effettuata in Cina con container cisterna sviluppati specificamente per questa materia prima, non del primo treno al mondo utilizzato per trasportare petrolio e nemmeno dell’avvio già consolidato di una nuova rete commerciale.

L’agenzia statale Xinhua ha parlato del completamento con successo della prima prova di carico e trasporto, descrivendo l’operazione come “un’importante innovazione” nel modello logistico cinese del greggio. I serbatoi sono classificati come recipienti a pressione standardizzati e consentono di mantenere il prodotto in un ambiente chiuso durante l’intero viaggio, riducendo evaporazione, dispersioni durante le misurazioni e rischi di contaminazione.

Container da 20 piedi per ferrovia, strada e mare

I nuovi tank container, sviluppati autonomamente dal gruppo ferroviario statale China State Railway Group, hanno una lunghezza di 20 piedi (poco più di 6 metri), una massa complessiva autorizzata di 30,48 tonnellate, una capacità di carico di 25,28 tonnellate e un volume interno di 32 metri cubi.

La caratteristica più rilevante non è quindi la semplice possibilità di trasportare petrolio su rotaia, pratica già ampiamente diffusa, ma la standardizzazione dell’unità di carico. Le dimensioni esterne corrispondono a quelle di un container da 20 piedi da 35 tonnellate, permettendo il trasferimento diretto fra carro ferroviario pianale, semirimorchio stradale e nave portacontainer.

La testata finanziaria internazionale Tiger Brokers, riprendendo la notizia nella sezione “Deep News”, ha sottolineato soprattutto questa versatilità: il nuovo contenitore viene descritto come una soluzione efficiente per trasferire una risorsa energetica strategica attraverso differenti modalità di trasporto senza modificare l’unità di carico.

Più che un tradizionale “treno petroliera”, formato da carri cisterna vincolati all’impiego ferroviario, il progetto introduce dunque una successione di container-serbatoio indipendenti, caricabili sul convoglio ma trasferibili anche su camion e navi.

“Una sola unità dall’origine alla destinazione”

Il quotidiano economico statale cinese Economic Daily ha fornito ulteriori particolari tecnici. Secondo Chen Kaiqiang, dirigente della divisione logistica per le merci alla rinfusa di China Railway Urumqi Group, il sistema può ridurre di uno o due giorni i tempi complessivi di carico e scarico.

Il principio operativo è quello definito in Cina “one container to the end”: il greggio rimane nel medesimo contenitore dall’origine alla destinazione, senza essere scaricato a terra o trasferito in altre cisterne durante i passaggi fra ferrovia, strada e trasporto marittimo.

Questo consentirebbe di realizzare consegne dirette “porta a porta” e servizi intermodali regolati da un solo contratto di trasporto. La possibilità di utilizzare gru a portale e mezzi per la movimentazione frontale dei container permetterebbe inoltre di operare nei terminal autorizzati alla gestione di merci pericolose, ampliando il numero delle stazioni utilizzabili rispetto alle infrastrutture specializzate richieste dai tradizionali carri cisterna.

Il vantaggio rispetto ai carri cisterna tradizionali

Le fonti cinesi individuano il principale limite del sistema precedente nella rigidità della catena logistica. Il trasporto ferroviario del greggio viene normalmente effettuato mediante carri cisterna, ma le operazioni sono condizionate dalla disponibilità di raccordi, impianti di carico e scarico e stazioni appositamente abilitate. Quando il petrolio deve proseguire via camion o via mare, possono rendersi necessari ulteriori passaggi e travasi.

Il nuovo contenitore punta a superare questo problema attraverso una struttura compatibile con le principali piattaforme logistiche. La soluzione dovrebbe ridurre i tempi di sosta, i costi legati alla costruzione di impianti dedicati e il rischio di perdita del prodotto durante la movimentazione.

Anche la composizione dei treni diventa più flessibile. I container possono viaggiare singolarmente, in gruppi o formare convogli completi, adattandosi sia alla produzione intermittente dei giacimenti sia alle consegne suddivise in più lotti.

Dallo Xinjiang ai corridoi internazionali

La scelta dello Xinjiang non è casuale. La regione dispone di consistenti risorse petrolifere e presenta un’elevata domanda di collegamenti verso le raffinerie e i centri industriali della Cina orientale. Nei primi otto mesi del 2026, secondo Economic Daily, le ferrovie dello Xinjiang hanno movimentato 170 milioni di tonnellate di merci, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

China Railway sostiene che i tank container potrebbero essere integrati anche nei treni merci Cina-Europa e utilizzati lungo collegamenti internazionali come la ferrovia Cina-Laos. La loro funzione non sarebbe limitata all’esportazione di prodotti petroliferi cinesi: potrebbero servire anche per portare in Cina greggio e altri prodotti energetici provenienti dall’estero.

La stampa ferroviaria internazionale osserva da tempo il tentativo cinese di ampliare la quota di merci trasportabili in container specializzati. Già nel 2017 l’International Railway Journal aveva riferito della partenza da Korla di un convoglio lungo 800 metri, formato da 82 container cisterna ISO e destinato all’Europa, precisando però che trasportava prodotti chimici di valore elevato e non petrolio greggio.

Restano inoltre da verificare la compatibilità operativa con le differenti normative internazionali sulle merci pericolose, le procedure doganali e le autorizzazioni necessarie lungo i corridoi transfrontalieri.

L’innovazione appare quindi rilevante soprattutto sul piano logistico. La Cina non ha inventato il trasporto ferroviario del petrolio, ma sta cercando di trasformare il greggio in un carico maggiormente standardizzato e trasferibile. Se la sperimentazione sarà seguita da una produzione su vasta scala, il vero cambiamento sarà il passaggio dal tradizionale carro cisterna, legato alla ferrovia, a una piattaforma capace di viaggiare senza travasi tra rotaia, strada e mare.