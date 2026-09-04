Ritorna a settembre Arte Solidale Festival, alla sua Dodicesima Edizione

ARTE SOLIDALE FESTIVAL – LAGO DI COMO

5 – 13 SETTEMBRE 2026

— di Cécile Prakken —

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Arte Solidale Festival è un incontro tra musica e impegno sociale: una rassegna di concerti di musica da camera che unisce giovani musicisti da tutto il mondo in una residenza artistica sul Lago di Como, con l’obiettivo di promuovere il talento emergente e sostenere al contempo i minori in difficoltà nel territorio comasco.

Nato nel 2015, il Festival è interamente curato da giovani artisti e vive della convinzione che la cultura e la solidarietà possano crescere insieme. Ogni settembre, le Ville e dimore storiche del Lago si aprono al pubblico per accogliere programmi raffinati, eseguiti su strumenti d’epoca e pianoforti dell’Ottocento secondo un’interpretazione storicamente consapevole, dal Classicismo viennese al tardo Romanticismo.

Tra il 5 e il 13 settembre, Como e Pianello del Lario

La dodicesima edizione presenta sei eventi di musica da camera tra il 5 e il 13 Settembre, tra Como e Pianello del Lario, presentando artisti esperti interpretazione su strumenti d’epoca provenienti da Giappone, Messico, America, Polonia, Spagna, Italia. Oltre a quattro giovanissimi talenti comaschi che apriranno i vari concerti del festival, ASF presenta il nuovo Young Artist in Residence, il violista Jaume Bosser Toca.

Come per tutti i concerti di Arte Solidale, gli eventi sono di beneficenza, con ingresso su offerta libera. Le donazioni del pubblico vengono interamente devolute a progetti di sostegno dei minori in stato di disagio e difficoltà presenti sul territorio comasco, in collaborazione con la Coop. Sociale “Azalea” di Tremezzina, ed il Coordinamento Minori di Como.

Dal concerto dedicato a Schumann e Chopin sullo storico Erard di Villa Imbonati, all’Aperitivo a Quattro pianoforti a Griante, passando per il concerto tra le imbarcazioni storiche a Pianello e il Matinée di Villa del Balbianello, il festival offre vari programmi tematici, dove gli artisti in residenza si alternano in varie formazioni dal duo al quintetto, celebrando la musica, il lago e la beneficenza.

Il festival, che include un omaggio all’Italia a Villa Carlotta e una dedica a Mozart presso l’Albergo San Giorgio di Lenno, culminerà con l’esecuzione di una rara versione cameristica della Sinfonia Eroica di Beethoven a Como, presso il Centro Cardinal Ferrari.

Le prenotazioni agli eventi avvengono direttamente sulla pagina eventi del sito internet.

L’ingresso è su offerta libera con donazione online o al concerto: https://www.artesolidalefestival.com/eventi-2026

Per info e aiuto con le prenotazioni: +393343248587, [email protected]