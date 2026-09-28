Sia iLMeteo.it, sia Giuliacci, prevedono sole e massime fino a 30 gradi in Italia

La notizia in sintesi iLMeteo.it e Meteo Giulacci prevedono tempo stabile e soleggiato in Italia .

e prevedono tempo stabile e soleggiato in . Cieli sereni o poco nuvolosi il 28 e 29 settembre 2026.

Massime fino a 30 gradi in molte località entro il 2 ottobre.

Emilia, Sardegna e Toscana potrebbero toccare 28 gradi.

Stabilità e caldo fuori stagione sull’Italia

Le previsioni diffuse da iLMeteo.it indicano per l’Italia una fase stabile e soleggiata tra la conclusione di settembre e l’avvio della nuova settimana, con condizioni estese dal Nord al Sud. Lunedì 28 e martedì 29 settembre 2026 sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero Paese e temperature miti rispetto al periodo. Il motivo è il rialzo termico prospettato dalle elaborazioni meteorologiche, che dovrebbe accentuarsi dopo il 28 settembre.

Le proiezioni di Meteo Giuliacci stimano massime generalmente superiori alle medie stagionali, fino a 30 gradi in molte località tra il 28 settembre e il 2 ottobre, prolungando la percezione estiva fuori stagione.

Temperature in aumento fino ai primi giorni di ottobre

Il passaggio più rilevante riguarda la sequenza prevista per le temperature massime. Fino al 28 settembre, secondo il quadro riportato, i valori dovrebbero attestarsi in genere fra 24 e 26 gradi, già sopra le medie stagionali indicate dalla fonte. I picchi fino a 28 gradi sono localizzati in Emilia, Sardegna e Toscana, territori esplicitamente segnalati dalle proiezioni.

Dal 28 settembre al 2 ottobre il rialzo viene descritto come più diffuso: in molte località le massime potrebbero collocarsi tra 25 e 30 gradi. La previsione associa quindi alla stabilità atmosferica un aumento termico nazionale, non limitato a una singola area, con cieli poco nuvolosi durante i due giorni indicati. Il dato centrale non è soltanto il valore dei picchi, ma la loro estensione prevista: temperature con carattere estivo in una fase normalmente più vicina all’autunno.

Le informazioni disponibili non specificano singole città oltre alle tre regioni citate, né dettagliano minime, venti o fenomeni locali. Per questo il quadro va letto come una tendenza generale contenuta nelle elaborazioni di iLMeteo.it e nelle proiezioni di Meteo Giuliacci, circoscritta all’intervallo temporale indicato.

Le indicazioni disponibili oltre il rialzo termico

Il segnale distintivo della previsione è la continuità temporale: una prima fase mite fino al 28 settembre e un successivo incremento fino al 2 ottobre. L’ampiezza territoriale, dal Nord al Sud, rende il fenomeno rilevante per chi osserva l’evoluzione stagionale, mentre i massimi indicati per Emilia, Sardegna e Toscana offrono i riferimenti geografici più definiti. Oltre il 2 ottobre, il materiale disponibile non fornisce indicazioni: ogni valutazione sulla durata ulteriore del caldo richiederebbe dati non presenti nelle elaborazioni citate.

FAQ

Quali giorni avranno cielo sereno in Italia?

Lunedì 28 e martedì 29 settembre 2026 sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale.

Quali massime sono previste fino al 28 settembre?

Le massime oscilleranno tra 24 e 26 gradi, con punte di 28 gradi indicate in Emilia, Sardegna e Toscana.

Quando sono attesi valori fino a 30 gradi?

Tra il 28 settembre e il 2 ottobre, molte località potrebbero raggiungere valori compresi fra 25 e 30 gradi.

Chi ha diffuso le elaborazioni meteorologiche?

Le elaborazioni sulla fase stabile e soleggiata sono state diffuse da iLMeteo.it, mentre il quadro termico cita Meteo Giuliacci.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con verifica e supervisione umana informazioni confrontate tra fonti ufficiali e stampa qualificata.