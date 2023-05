Key One Realty Group. Salute e benessere sostenibile per sé stessi e per la propria famiglia.

Un’opportunità di investimento unica nel fiorente mercato immobiliare di Dubai

Investire a Dubai è sempre stata una scelta intelligente: a maggior ragione nel momento storico che stiamo vivendo. Non basta considerare solo i vantaggi che il mondo immobiliare è in grado di offrire, ma soprattutto la possibilità di pensare a quelle esigenze di benessere e di stile di vita che tutti noi desideriamo soddisfare in un ambiente di alto profilo e di grande bellezza.

Dubai ha assistito a un’impennata per quanto riguarda il benessere e la sostenibilità, e sono sempre più numerose le persone che scelgono di dare priorità alla propria salute e alla propria serenità.

Tranquil Wellness Residences

Per questo Key One Realty Group offre agli investitori italiani Tranquil Wellness Residences, un progetto visionario che fonde la possibilità di condurre una vita lussuosa con il benessere olistico. Un benessere globale di corpo, mente, società e ambiente che costituisce un’evoluzione della nostra esistenza, intesa come un tutt’uno fra fisicità e intelletto: il nostro vero io.

Dubai, nota per la sua notevole crescita e innovazione, continua ad attrarre investitori alla ricerca di opportunità promettenti nel settore immobiliare. Grazie alla particolare conoscenza del mercato e alla professionalità dei suoi servizi, Key One Realty Group, una delle principali società di intermediazione immobiliare a Dubai, presenta un’esclusiva opportunità di investimento – Tranquil Wellness Residences – in associazione con Wellcube.life, il più qualificato marchio immobiliare e di ospitalità nella regione del Golfo Persico.

“In un’epoca in cui il benessere sta diventando una considerazione fondamentale per gli individui, Tranquil Wellness Residences incarna la visione di uno stile di vita moderno e olistico. Scegliendo questo progetto eccezionale, gli investitori possono trarre vantaggio dal progresso del settore immobiliare incentrato sul benessere e sperimentare l’opportunità senza precedenti di allineare i propri investimenti con il futuro del fiorente mercato immobiliare di Dubai “, ha affermato Diana Magariu, CEO di Key One Realty Group.

Benessere urbano e qualità di vita

Il progetto rivoluzionario Tranquil Wellness Residences offre un concetto unico di benessere urbano caratterizzato dalla sintonia con la splendida evoluzione della città di Dubai: servizi, digitalizzazione, internazionalità. Le previsioni indicano Dubai come la città che nel 2041 occuperà il primo posto nella classifica delle più importanti città del mondo in termini di qualità di vita per i suoi abitanti. Da anni Dubai è al centro degli interessi dei mezzi di comunicazione: non a caso un turismo particolarmente attento ai dettagli di qualità si sta affermando sempre più. Siamo passati da 7 a 14 milioni di turisti all’anno in brevissimo tempo.

Tecnologia all’avanguardia

Gli appartamenti meticolosamente progettati integrano tecnologia all’avanguardia, elementi naturali e un ambiente sereno per creare un rifugio tranquillo nella vibrante città di Dubai. Tranquil Wellness Residences offre rilassanti spazi interni, lussureggianti paesaggi verdi, servizi per il benessere di prima classe; ogni aspetto è attentamente curato per promuovere lo stile di vita in cui si riconoscono i residenti.

Appartamenti di prestigio, design innovativo e biogeometria

Gli appartamenti di prestigio di Tranquil Wellness Residences assolvono ai principi della biogeometria, una scienza che esplora la relazione tra forma, energia e benessere: sviluppati dal gruppo italiano “Harmonic Shapes”, pioniere nell’utilizzo di motivi geometrici per migliorare la salute umana, gli spazi offrono un’esperienza di vita unica che armonizza mente, corpo e anima. Con il suo posizionamento fuori dal comune e il design innovativo, Tranquil Wellness Residences presenta un netto vantaggio sul mercato: stabilendo un nuovo punto di riferimento nel benessere urbano offre agli investitori l’opportunità di far parte di un’impresa rivoluzionaria.

Dubai è sempre in prima fila

La forte crescita economica della città, le politiche favorevoli agli investitori e le diverse opportunità di scelta fanno di Dubai una destinazione unica per gli investimenti immobiliari. Con la recente ripresa del mercato, gli esperti prevedono un trend fortemente positivo: questo è un momento molto opportuno per investire a Dubai. Con il ritorno della fiducia degli investitori, dopo l’esperienza del lockdown, che ha ridotto per qualche tempo l’attitudine a viaggiare, il settore immobiliare è pronto per una crescita significativa e Tranquil Wellness Residences rappresenta un’eccezionale opportunità di investimento.

Prezzi vantaggiosi

La domanda di proprietà incentrate sul concetto di benessere è in aumento e questo progetto si rivolge proprio a quel segmento di mercato. Rispetto ad altre grandi città, il mercato immobiliare di Dubai offre prezzi vantaggiosi, rendendolo una proposta interessante per gli investitori. Milano, rinomata per i suoi alti prezzi degli immobili, può servire come utile confronto. A Dubai, gli investitori possono acquistare proprietà a un prezzo decisamente inferiore per metro quadro, offrendo potenziali interessanti ritorni sugli investimenti a lungo termine.

Armonia, equilibrio e serenità

Investire in Tranquil Wellness Residences va oltre i guadagni finanziari. Consente agli investitori di trarre vantaggio dall'armonia, dall'equilibrio e dalla serenità. Concentrandosi sul benessere, il progetto si allinea con le esigenze e le preferenze in evoluzione degli investitori moderni. Con oltre 40 livelli di torre del benessere, 170 Wellness Hotel Apartments, 80 Wellness Residence e 6.000 metri quadri di servizi per il benessere, offrono un'esperienza completa per i residenti. Inoltre, lo sviluppo vanta oltre 900 metri quadri di spazi curativi orientali e occidentali, proponendo una gamma di opzioni terapeutiche senza farmaci.