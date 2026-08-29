Warsh avverte: l’inflazione Usa resta preoccupante, possibile stretta sui tassi

La notizia in sintesi Kevin Warsh segnala che l’inflazione statunitense resta lontana dall’obiettivo della Fed.

segnala che l’inflazione statunitense resta lontana dall’obiettivo della Fed. Il presidente della Federal Reserve non esclude condizioni monetarie più restrittive.

I Treasury a due anni reagiscono al rialzo durante il discorso di Jackson Hole.

La Fed punta a ridurre promesse preventive e a privilegiare dati affidabili.

Warsh avverte: inflazione Usa ancora preoccupante

Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, ha indicato l’inflazione ancora elevata negli Stati Uniti come il principale rischio per la stabilità dei prezzi, intervenendo al simposio di Jackson Hole, nel Wyoming. Il suo discorso, pronunciato il 28 agosto 2026, ha offerto il primo indirizzo pubblico della nuova presidenza della banca centrale americana: l’obiettivo d’inflazione al 2% resta vincolante e non può essere considerato raggiunto finché i dati non mostreranno un rientro chiaro e sufficientemente rapido.

Warsh ha parlato dopo che l’inflazione Usa aveva raggiunto il 3,7% a luglio, un livello distante dal target della Fed. La ragione dell’avvertimento è economica ma anche istituzionale: secondo il presidente, l’inflazione alta danneggia prosperità, crescita e occupazione, dunque non mette in conflitto i due pilastri del mandato della banca centrale, stabilità dei prezzi e massima occupazione.

Pur senza annunciare una decisione sui tassi, Warsh ha lasciato intendere che la politica monetaria potrebbe dover diventare più restrittiva. “I dati destano maggiore preoccupazione”, ha affermato, osservando che sarebbe difficile definire restrittive le condizioni finanziarie attuali.

Tassi, Treasury e nuova comunicazione della Fed

Il passaggio più seguito dai mercati è stato proprio quello sulle condizioni finanziarie. L’assenza di un impegno esplicito a tagliare o mantenere i tassi non equivale a un annuncio di stretta, ma ha rafforzato l’ipotesi che la Fed possa alzare il costo del denaro se l’inflazione di fondo non convergerà verso il 2%. Warsh ha ribadito che la stabilità dei prezzi “non si realizza da sola” e che spetta alla Fed garantirla.

La reazione è arrivata soprattutto dal mercato obbligazionario. Durante l’intervento, il rendimento dei Treasury statunitensi a due anni è salito dal 4,23% a quasi il 4,30%, mentre le scadenze più lunghe si sono mosse meno e il trentennale ha registrato un lieve calo. Il movimento ha prodotto un appiattimento ribassista della curva, tipico di investitori che rivedono al rialzo le aspettative sui tassi nel breve periodo.

Gli indici di Wall Street hanno invece oscillato, con il Dow Jones poco sopra la parità. Il messaggio ricevuto dal mercato è stato meno accomodante delle attese: nessuna corsa automatica a nuovi rialzi, ma neppure una dichiarazione di vittoria sull’inflazione.

Nel merito, Warsh ha delineato un’impostazione più tradizionale della politica monetaria. I tassi a breve dovrebbero restare lo strumento principale, mentre le misure non convenzionali sarebbero da riservare a circostanze eccezionali. Ha inoltre indicato la necessità di attribuire maggiore peso all’offerta di moneta nell’analisi delle dinamiche inflazionistiche.

Un altro punto riguarda la comunicazione. Warsh ha criticato l’uso esteso della forward guidance, cioè le indicazioni preventive sulle future decisioni della banca centrale. “In tempi normali il ruolo delle forward guidance dovrebbe essere limitato e circoscritto”, ha sostenuto, perché impegni troppo dettagliati possono fuorviare mercati, imprese e famiglie.

Il rischio descritto è quello di una “sala degli specchi”: i mercati si affidano ai segnali della Fed e la Fed finisce per affidarsi ai prezzi di mercato, riducendo la capacità di reagire a sviluppi inattesi. Per Warsh, la banca centrale deve essere “umile e mai ingenua” e basare le scelte su dati affidabili e tendenze di fondo, non su un singolo indicatore.

Il nodo della credibilità monetaria

La conseguenza più immediata del discorso è una Fed potenzialmente più libera di decidere riunione per riunione, senza vincoli comunicativi anticipati. Questa linea aumenta l’attenzione sui dati relativi all’inflazione di fondo e sulle condizioni finanziarie, perché saranno i parametri indicati da Warsh a orientare le prossime mosse.

La posizione del presidente segna anche una distanza dalle aspettative di chi confidava in un atteggiamento più mite. L’analisi emersa a Jackson Hole è che una banca centrale troppo attendista rischierebbe di dover intervenire in seguito con misure più aggressive, mentre un’azione tempestiva può preservare credibilità e stabilità dei prezzi.

Per i mercati, il dato rilevante non è un rialzo già deciso, ma la conferma che il 2% resta il riferimento operativo della Federal Reserve e che il percorso verso quel livello non è considerato concluso.

FAQ

Qual è il livello dell’inflazione Usa?

L’inflazione negli Stati Uniti era al 3,7% a luglio, secondo i dati richiamati nel dibattito seguito al discorso di Kevin Warsh.

Qual è l’obiettivo d’inflazione della Fed?

Il target della Federal Reserve è il 2%. Warsh lo ha definito “saldo e fisso”, confermando che non intende trattarlo come un obiettivo flessibile.

Warsh ha annunciato un rialzo dei tassi?

Nessun rialzo è stato annunciato. Il presidente ha però detto che le condizioni finanziarie attuali difficilmente possono essere definite restrittive, lasciando aperta l’ipotesi di interventi.

Come hanno reagito i Treasury al discorso?

Il rendimento del Treasury a due anni è salito dal 4,23% a quasi il 4,30%, mentre le scadenze più lunghe hanno registrato variazioni più contenute.