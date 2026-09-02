Lodovico Scarfiotti, targa all’Autodromo di Monza

La notizia in sintesi Una targa ricorda Lodovico Scarfiotti nella direzione gara dell’Autodromo di Monza

La cerimonia celebra sessant’anni dalla vittoria Ferrari nel Gran Premio d’Italia 1966

All’evento hanno partecipato i familiari del pilota e rappresentanti di ACI

Scarfiotti resta l’ultimo italiano vincitore del Gran Premio d’Italia a Monza

Lodovico Scarfiotti è stato ricordato all’Autodromo Nazionale Monza con una targa collocata nella sala controllo del Direttore di Gara. L’iniziativa segna i sessant’anni dalla vittoria ottenuta dal pilota italiano nel Gran Premio d’Italia del 1966, quando conquistò il successo al volante della Ferrari.

Quella affermazione viene indicata dall’Autodromo come l’ultima vittoria di un pilota italiano nel Gran Premio d’Italia disputato a Monza. La commemorazione si è svolta nella struttura che ospita la direzione gara del circuito brianzolo, scelta per legare il ricordo dell’impresa sportiva a uno degli spazi operativi dell’impianto.

La targa nella sala del Direttore di Gara

Nel corso della cerimonia è stata scoperta la targa dedicata a Scarfiotti. L’evento ha coinvolto anche la famiglia del pilota: Luigi Scarfiotti, figlio dell’ex ferrarista, era presente con la moglie Carlotta e con il proprio figlio Lodovico, che porta il nome del nonno.

Altre due targhe sono state consegnate a Luigi Scarfiotti. L’incontro ha così riunito attorno alla memoria del pilota persone e istituzioni legate sia a Monza sia al territorio d’origine della famiglia Scarfiotti.

La vittoria del 1966 resta un riferimento nella storia del Gran Premio d’Italia. Scarfiotti ottenne il successo in casa con la Ferrari, in un’edizione che ancora oggi viene associata all’ultima affermazione italiana nella gara di Monza.

Le istituzioni presenti alla commemorazione

Alla cerimonia hanno partecipato Piergiorgio Re, Vice Presidente Vicario dell’ACI; Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano; Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza; ed Enrico Ruffini, Presidente di Automobile Club Macerata.

Ruffini era accompagnato da una delegazione locale, presente anche in rappresentanza della Regione Marche. La partecipazione dell’Automobile Club Macerata richiama il legame con il territorio marchigiano nella commemorazione dedicata al pilota.

L’iniziativa non modifica l’attività sportiva dell’autodromo, ma aggiunge un elemento commemorativo nella direzione gara del circuito. La targa rende permanente il ricordo della vittoria del 1966 e del suo significato nella storia italiana del Gran Premio disputato a Monza.

A sessant’anni dal successo, la cerimonia ha quindi posto al centro un risultato che non è stato superato da altri piloti italiani nel GP d’Italia a Monza. Il riconoscimento è stato consegnato alla presenza dei familiari e delle rappresentanze automobilistiche intervenute all’evento.

FAQ

Chi era Lodovico Scarfiotti?

Lodovico Scarfiotti fu il pilota italiano che vinse il Gran Premio d’Italia a Monza nel 1966 al volante della Ferrari.

Perché è stata installata una targa a Monza?

La targa celebra sessant’anni dalla vittoria di Scarfiotti nel Gran Premio d’Italia del 1966 e ne conserva il ricordo nell’autodromo.

Dove si trova la targa dedicata a Scarfiotti?

La targa è stata collocata nella sala controllo del Direttore di Gara dell’Autodromo Nazionale Monza.

Chi ha partecipato alla cerimonia?

Erano presenti la famiglia Scarfiotti, rappresentanti dell’ACI, Automobile Club Milano, Autodromo Nazionale Monza e Automobile Club Macerata.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.