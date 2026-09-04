PSMEG, il tavolo che porta il mercato dei pagamenti dentro le decisioni europee

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Il Payment Systems Market Expert Group (PSMEG) è il gruppo consultivo permanente attraverso il quale la Commissione europea raccoglie competenze tecniche e indicazioni operative sul mercato dei pagamenti. Non assume decisioni legislative né esercita funzioni di vigilanza: assiste la Commissione nella preparazione e nell’attuazione delle politiche europee.

Il gruppo, identificato dal codice E02287, dipende dalla Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, la DG FISMA.

Le funzioni del PSMEG

La missione formale consiste nel consigliare la Commissione nel settore dei pagamenti e assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche, comprese quelle riguardanti le frodi ai danni degli operatori e degli utenti.

Nella pratica, il PSMEG permette alla Commissione di:

  • valutare preventivamente l’impatto di nuove norme su banche, istituti di pagamento, imprese tecnologiche, commercianti e consumatori;
  • individuare problemi applicativi e conseguenze non intenzionali della regolamentazione;
  • raccogliere informazioni sull’evoluzione tecnologica e sui nuovi modelli di pagamento;
  • confrontare interessi spesso divergenti, come sicurezza, concorrenza, innovazione, tutela degli utenti e sostenibilità dei costi;
  • monitorare l’attuazione delle norme europee e segnalare ostacoli o interpretazioni difformi;
  • favorire lo scambio di buone pratiche fra operatori e associazioni.

L’attività assume particolare importanza nel confronto su PSD3 e sul nuovo regolamento sui servizi di pagamento, pagamenti istantanei, open banking, autenticazione del cliente, prevenzione delle frodi, portafogli digitali, tokenizzazione, intelligenza artificiale applicata ai pagamenti e autonomia europea delle infrastrutture finanziarie.

Il PSMEG non va confuso con la Banca centrale europea o con l’Autorità bancaria europea. La BCE svolge funzioni di banca centrale e sorveglianza; l’EBA elabora standard tecnici e favorisce la convergenza regolamentare. Il PSMEG offre invece alla Commissione una rappresentazione strutturata delle esigenze e delle esperienze del mercato.

Quali sono i compiti dei membri

I membri non ricevono dal Registro “deleghe” individuali per materia. Operano collegialmente e sono chiamati a:

  1. esaminare documenti, proposte e quesiti presentati dalla Commissione;
  2. partecipare alle riunioni e contribuire con conoscenze tecniche ed esperienza professionale;
  3. illustrare gli effetti concreti delle norme sui soggetti rappresentati;
  4. formulare osservazioni, raccomandazioni e possibili soluzioni;
  5. segnalare rischi di frode, esclusione finanziaria, ostacoli alla concorrenza o incompatibilità tecnologiche;
  6. dichiarare eventuali conflitti d’interesse e rispettare le regole di riservatezza;
  7. contribuire alla ricerca di posizioni condivise, pur senza disporre di poteri decisionali.

La composizione distingue due categorie. Gli esperti di tipo A sono nominati a titolo personale e devono agire in indipendenza e nell’interesse pubblico. Quelli di tipo B rappresentano un interesse comune: per esempio consumatori, commercianti, banche, istituti di pagamento o altri operatori. Non rappresentano formalmente il proprio interesse personale.

Gli esperti nominati a titolo personale

NomeNazionalità registrata
Santiago Carbo ValverdeSpagnola
Jakub GórkaPolacca
Philippe J. LefebvreLussemburghese
Jacques VanhautereFrancese

I rappresentanti di interessi comuni

NomeNazionalità registrata
Nicolas AdolphTedesca
Farid AliyevBelga
Paulo BarbosaPortoghese
Agnes BastaertFrancese
Massimo BattistellaItaliana
Oliver BehrensTedesca
Arjan BolOlandese
Mathilde BonneauFrancese
Christophe BonteBelga
Diederik BrugginkBelga
Monica CaluRomena
Judith CrawfordIrlandese
Stéphanie de LabriolleFrancese
Nilixa DevlukiaBritannica
Nicholas EdgeBritannica
Atze FaasOlandese
Enrico GirottoBelga
Alin IacobRomena
Pablo Iglesias-RodriguezSpagnola
Julia KowalskiTedesca
Radoslaw KrawczykPolacca
Erwin KulkOlandese
Anna LekstonPolacca
Jésus Lozano BelioSpagnola
Mafalda Moz TeixeiraPortoghese
Ralf OhlhausenTedesca
Rolf Høymann OlsenDanese
Vinay PranjivanPortoghese
Fernando Rodriguez FerrerSpagnola
Giedrus SteponkusLituana
Frida StoklandSvedese
Patricia Suarez RamirezSpagnola
Mikael SvenssonSvedese
Michael TruterBelga
Magali Van BulckBelga
Sophie WillaertBelga

La nazionalità riportata è quella indicata dal Registro della Commissione: non deve essere confusa con il Paese nel quale il professionista lavora o con la sede dell’organizzazione rappresentata.

Gli osservatori istituzionali

Partecipano inoltre, senza essere conteggiati tra i 40 membri, quattro osservatori:

  • European Banking Authority (EBA);
  • European Central Bank (ECB);
  • European Payments Council (EPC);
  • European Payments Initiative (EPI).

Gli osservatori contribuiscono al confronto e assicurano il collegamento con regolamentazione tecnica, politica monetaria, schemi di pagamento e infrastrutture europee, ma mantengono un ruolo distinto rispetto agli esperti nominati.

Perché il gruppo è rilevante

La forza del PSMEG risiede nella pluralità delle competenze. Una norma sui pagamenti può aumentare la sicurezza, ma anche produrre costi eccessivi; può favorire l’innovazione, ma contemporaneamente creare nuovi rischi per i consumatori; può migliorare la concorrenza, ma risultare tecnicamente difficile da applicare.

Il gruppo permette di sottoporre le proposte europee a una verifica concreta prima e durante la loro attuazione. Non sostituisce il procedimento democratico fra Commissione, Parlamento e Consiglio, ma riduce la distanza fra costruzione normativa e funzionamento reale del mercato.

La sua influenza è quindi prevalentemente tecnica e consultiva. I pareri del PSMEG non vincolano la Commissione e l’appartenenza al gruppo non attribuisce ai membri un potere regolatorio. Offre però agli operatori e agli utenti un canale formalizzato attraverso il quale far emergere problemi, dati ed esigenze destinati a incidere sulla qualità della politica europea dei pagamenti.

Fonti verificate con AI

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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