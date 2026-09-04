PSMEG, il tavolo che porta il mercato dei pagamenti dentro le decisioni europee

Il Payment Systems Market Expert Group (PSMEG) è il gruppo consultivo permanente attraverso il quale la Commissione europea raccoglie competenze tecniche e indicazioni operative sul mercato dei pagamenti. Non assume decisioni legislative né esercita funzioni di vigilanza: assiste la Commissione nella preparazione e nell’attuazione delle politiche europee.

Il gruppo, identificato dal codice E02287, dipende dalla Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, la DG FISMA.

Le funzioni del PSMEG

La missione formale consiste nel consigliare la Commissione nel settore dei pagamenti e assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche, comprese quelle riguardanti le frodi ai danni degli operatori e degli utenti.

Nella pratica, il PSMEG permette alla Commissione di:

valutare preventivamente l’impatto di nuove norme su banche, istituti di pagamento, imprese tecnologiche, commercianti e consumatori;

individuare problemi applicativi e conseguenze non intenzionali della regolamentazione;

raccogliere informazioni sull’evoluzione tecnologica e sui nuovi modelli di pagamento;

confrontare interessi spesso divergenti, come sicurezza, concorrenza, innovazione, tutela degli utenti e sostenibilità dei costi;

monitorare l’attuazione delle norme europee e segnalare ostacoli o interpretazioni difformi;

favorire lo scambio di buone pratiche fra operatori e associazioni.

L’attività assume particolare importanza nel confronto su PSD3 e sul nuovo regolamento sui servizi di pagamento, pagamenti istantanei, open banking, autenticazione del cliente, prevenzione delle frodi, portafogli digitali, tokenizzazione, intelligenza artificiale applicata ai pagamenti e autonomia europea delle infrastrutture finanziarie.

Il PSMEG non va confuso con la Banca centrale europea o con l’Autorità bancaria europea. La BCE svolge funzioni di banca centrale e sorveglianza; l’EBA elabora standard tecnici e favorisce la convergenza regolamentare. Il PSMEG offre invece alla Commissione una rappresentazione strutturata delle esigenze e delle esperienze del mercato.

Quali sono i compiti dei membri

I membri non ricevono dal Registro “deleghe” individuali per materia. Operano collegialmente e sono chiamati a:

esaminare documenti, proposte e quesiti presentati dalla Commissione; partecipare alle riunioni e contribuire con conoscenze tecniche ed esperienza professionale; illustrare gli effetti concreti delle norme sui soggetti rappresentati; formulare osservazioni, raccomandazioni e possibili soluzioni; segnalare rischi di frode, esclusione finanziaria, ostacoli alla concorrenza o incompatibilità tecnologiche; dichiarare eventuali conflitti d’interesse e rispettare le regole di riservatezza; contribuire alla ricerca di posizioni condivise, pur senza disporre di poteri decisionali.

La composizione distingue due categorie. Gli esperti di tipo A sono nominati a titolo personale e devono agire in indipendenza e nell’interesse pubblico. Quelli di tipo B rappresentano un interesse comune: per esempio consumatori, commercianti, banche, istituti di pagamento o altri operatori. Non rappresentano formalmente il proprio interesse personale.

Gli esperti nominati a titolo personale

Nome Nazionalità registrata Santiago Carbo Valverde Spagnola Jakub Górka Polacca Philippe J. Lefebvre Lussemburghese Jacques Vanhautere Francese

I rappresentanti di interessi comuni

Nome Nazionalità registrata Nicolas Adolph Tedesca Farid Aliyev Belga Paulo Barbosa Portoghese Agnes Bastaert Francese Massimo Battistella Italiana Oliver Behrens Tedesca Arjan Bol Olandese Mathilde Bonneau Francese Christophe Bonte Belga Diederik Bruggink Belga Monica Calu Romena Judith Crawford Irlandese Stéphanie de Labriolle Francese Nilixa Devlukia Britannica Nicholas Edge Britannica Atze Faas Olandese Enrico Girotto Belga Alin Iacob Romena Pablo Iglesias-Rodriguez Spagnola Julia Kowalski Tedesca Radoslaw Krawczyk Polacca Erwin Kulk Olandese Anna Lekston Polacca Jésus Lozano Belio Spagnola Mafalda Moz Teixeira Portoghese Ralf Ohlhausen Tedesca Rolf Høymann Olsen Danese Vinay Pranjivan Portoghese Fernando Rodriguez Ferrer Spagnola Giedrus Steponkus Lituana Frida Stokland Svedese Patricia Suarez Ramirez Spagnola Mikael Svensson Svedese Michael Truter Belga Magali Van Bulck Belga Sophie Willaert Belga

La nazionalità riportata è quella indicata dal Registro della Commissione: non deve essere confusa con il Paese nel quale il professionista lavora o con la sede dell’organizzazione rappresentata.

Gli osservatori istituzionali

Partecipano inoltre, senza essere conteggiati tra i 40 membri, quattro osservatori:

European Banking Authority (EBA) ;

; European Central Bank (ECB) ;

; European Payments Council (EPC) ;

; European Payments Initiative (EPI).

Gli osservatori contribuiscono al confronto e assicurano il collegamento con regolamentazione tecnica, politica monetaria, schemi di pagamento e infrastrutture europee, ma mantengono un ruolo distinto rispetto agli esperti nominati.

Perché il gruppo è rilevante

La forza del PSMEG risiede nella pluralità delle competenze. Una norma sui pagamenti può aumentare la sicurezza, ma anche produrre costi eccessivi; può favorire l’innovazione, ma contemporaneamente creare nuovi rischi per i consumatori; può migliorare la concorrenza, ma risultare tecnicamente difficile da applicare.

Il gruppo permette di sottoporre le proposte europee a una verifica concreta prima e durante la loro attuazione. Non sostituisce il procedimento democratico fra Commissione, Parlamento e Consiglio, ma riduce la distanza fra costruzione normativa e funzionamento reale del mercato.

La sua influenza è quindi prevalentemente tecnica e consultiva. I pareri del PSMEG non vincolano la Commissione e l’appartenenza al gruppo non attribuisce ai membri un potere regolatorio. Offre però agli operatori e agli utenti un canale formalizzato attraverso il quale far emergere problemi, dati ed esigenze destinati a incidere sulla qualità della politica europea dei pagamenti.

Fonti verificate con AI