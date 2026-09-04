Il film “Ketticè” in anteprima oggi a Palermo

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“Ketticè”, diretto dal regista palermitano Giovanni Tortorici.

Questa sera, venerdì 4 settembre 2026 alle 20.30, è prevista una proiezione speciale al Cinema Rouge et Noir di Palermo, Piazza Giuseppe Verdi 8. A introdurre il film saranno presenti il regista, il produttore Luca Guadagnino e il cast. L’ingresso è indicato al prezzo di 3,50 euro. La serata è annunciata da Balarm.

Nel cast figura Tommaso Wirz, che interpreta il padre di Giulio, insieme a Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci, Stefania Raffadali e Ida Poerio. Wirz e tutto il cast saranno personalmente presente questa sera accompagnati dal grande fotografo Marco Glaviano.

La trama

Ambientato nella Palermo del 2012, il film racconta l’incontro tra Giulio, adolescente inquieto e privo di una direzione, e Ketty, ragazza libera e imprevedibile. La relazione diventa il punto di partenza di un racconto sulla ricerca di sé, il desiderio di fuga e il disorientamento giovanile.

La pellicola, della durata di circa 107 minuti, è arrivata nelle sale italiane il 3 settembre con distribuzione PiperFilm, dopo essere stata presentata al Festival di Locarno. Secondo la scheda di MYmovies, Monica Bellucci ha ottenuto per questo film il Pardo per la migliore interpretazione femminile.

Dunque non si tratta propriamente dell’anteprima assoluta: è una presentazione speciale palermitana, alla presenza del regista, del produttore e di componenti del cast, organizzata il giorno successivo all’uscita nazionale.

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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