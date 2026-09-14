I risultati delle elezioni in Svezia
I risultati delle elezioni svedesi, svoltesi ieri 13 settembre 2026, sono ancora provvisori. Con la quasi totalità delle sezioni scrutinate:
- Opposizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson: 176 seggi
- Blocco di centrodestra del premier Ulf Kristersson: 173 seggi
- Maggioranza parlamentare: 175 seggi su 349
I Socialdemocratici restano il primo partito con poco più del 28%, pur registrando uno dei risultati peggiori della loro storia. I Moderati di Kristersson salgono al secondo posto con circa il 19,9%, mentre i Democratici Svedesi, nazionalisti, scendono al terzo con circa il 17,6%.
Secondo l’Autorità elettorale svedese il centrosinistra è quindi in vantaggio di appena tre seggi, ma non si può ancora parlare di vittoria definitiva: mancano alcune circoscrizioni e soprattutto i voti tardivi e quelli provenienti dall’estero, attesi entro mercoledì. Il risultato ufficiale sarà proclamato nel fine settimana.
Anche se il vantaggio fosse confermato, Andersson non avrebbe automaticamente un governo: il Partito di Centro rifiuta un accordo con la sinistra radicale, rendendo probabili negoziati lunghi e una maggioranza fragile. Sul piano internazionale non sono attesi cambiamenti sostanziali rispetto all’appartenenza alla Nato e al sostegno all’Ucraina.