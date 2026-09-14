I risultati delle elezioni in Svezia

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I risultati delle elezioni svedesi, svoltesi ieri 13 settembre 2026, sono ancora provvisori. Con la quasi totalità delle sezioni scrutinate:

  • Opposizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson: 176 seggi
  • Blocco di centrodestra del premier Ulf Kristersson: 173 seggi
  • Maggioranza parlamentare: 175 seggi su 349

I Socialdemocratici restano il primo partito con poco più del 28%, pur registrando uno dei risultati peggiori della loro storia. I Moderati di Kristersson salgono al secondo posto con circa il 19,9%, mentre i Democratici Svedesi, nazionalisti, scendono al terzo con circa il 17,6%.

Secondo l’Autorità elettorale svedese il centrosinistra è quindi in vantaggio di appena tre seggi, ma non si può ancora parlare di vittoria definitiva: mancano alcune circoscrizioni e soprattutto i voti tardivi e quelli provenienti dall’estero, attesi entro mercoledì. Il risultato ufficiale sarà proclamato nel fine settimana.

Anche se il vantaggio fosse confermato, Andersson non avrebbe automaticamente un governo: il Partito di Centro rifiuta un accordo con la sinistra radicale, rendendo probabili negoziati lunghi e una maggioranza fragile. Sul piano internazionale non sono attesi cambiamenti sostanziali rispetto all’appartenenza alla Nato e al sostegno all’Ucraina.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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