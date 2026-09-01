Inflazione, ad agosto sale al 3,3%: è il dato più alto da quasi tre anni

La notizia in sintesi Istat : inflazione italiana al 3,3% annuo ad agosto 2026.

: inflazione italiana al 3,3% annuo ad agosto 2026. L’energia accelera al 17%, trainando l’indice generale dei prezzi.

Il carrello della spesa resta all’1%, ma crescono i prodotti acquistati frequentemente.

Consumatori stimano maggiori costi annui per bollette, trasporti e carburanti.

Inflazione, agosto chiude al 3,3%

Istat certifica che in Italia, ad agosto 2026, l’inflazione torna al 3,3% su base annua, dal 2,9% di luglio, mentre l’indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dello 0,5% sul mese precedente. Le stime preliminari diffuse il 1° settembre indicano il tasso più elevato da quasi tre anni: per un dato superiore bisogna risalire al settembre 2023, quando l’inflazione raggiunse il 5,3%.

Il rialzo nasce soprattutto dalla nuova accelerazione dell’energia, ancora esposta alle tensioni internazionali e ai rincari delle materie prime. L’effetto riguarda famiglie e imprese perché elettricità, gas, carburanti e costi di trasporto incidono direttamente sulle bollette e indirettamente sui prezzi di produzione e distribuzione.

La fotografia di agosto mostra però una dinamica disomogenea: l’aumento dell’indice generale non deriva da una crescita uniforme di tutti i comparti. Alimentari e alcuni servizi mantengono ritmi più moderati, limitando solo in parte l’impatto del rincaro energetico sul costo della vita.

La componente energetica complessiva passa dal +11,6% di luglio al +17% annuo. Gli energetici non regolamentati accelerano dall’11,4% al 16,9%, mentre quelli regolamentati salgono dal 14,8% al 18,8%.

Su base mensile, i prezzi degli energetici regolamentati aumentano del 3,2% e quelli non regolamentati del 2,8%. Crescono anche i servizi di trasporto, gli alimentari lavorati e i beni durevoli, ma con effetti più contenuti sull’indice complessivo.

Il dato italiano si colloca in una fase di pressione più ampia nell’area euro, dove l’inflazione di agosto viene indicata al 3,3%. Il collegamento con i mercati energetici è centrale: le quotazioni del Brent sopra i 90 dollari al barile aumentano il rischio di nuovi rincari lungo la filiera dei carburanti e delle forniture.

Energia in rialzo, beni e servizi divergono

La lettura dei dati Istat distingue chiaramente tra shock energetico e inflazione di fondo. Quest’ultima, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta dall’1,6% all’1,5%; quella depurata dai soli beni energetici scende dall’1,8% all’1,7%.

Il rallentamento della componente di fondo segnala che la spinta maggiore non è generalizzata nell’economia. Sono soprattutto energia e carburanti a trascinare verso l’alto il dato complessivo, mentre la dinamica sottostante dei prezzi resta più contenuta.

I beni accelerano dal 3,2% al 4,1%, mentre i servizi rallentano dal 2,7% al 2,4%. Il differenziale tra i due comparti passa così da -0,5 a -1,7 punti percentuali, riflettendo il peso crescente dei prodotti legati ai costi energetici.

Nel settore alimentare la dinamica resta moderata: i prezzi di alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, cioè il cosiddetto carrello della spesa, sono stabili all’1%. Il dato attenua l’indice generale, ma non elimina le pressioni sui budget quotidiani.

I prodotti ad alta frequenza d’acquisto aumentano invece dal 3,4% al 4,3% annuo. Questa voce comprende beni acquistati ripetutamente e rende il rincaro percepibile con maggiore continuità nelle spese delle famiglie.

Decelerano i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, dal 3% al 2,6%, e i servizi relativi ai trasporti, dall’1,6% allo 0,9%. Il loro raffreddamento contribuisce a contenere l’inflazione, senza compensare l’accelerazione degli energetici.

L’indice armonizzato europeo, l’IPCA, registra un incremento dello 0,1% mensile e del 3,2% annuo. La differenza mensile rispetto al NIC è legata ai saldi estivi, considerati dall’indice armonizzato ma non dall’indice nazionale.

Per il 2026 l’inflazione acquisita sale al 2,9% per l’indice generale e all’1,9% per la componente di fondo. Significa che, anche in assenza di ulteriori variazioni nei mesi successivi, la media annua incorporerebbe già questi livelli.

Il quadro lascia dunque alla politica economica un problema concentrato soprattutto sulle voci energetiche. Intervenire sui prezzi alla fonte o sulle bollette avrebbe un effetto mirato; misure più ampie dovrebbero invece confrontarsi con un’inflazione di fondo in rallentamento.

Bollette e carburanti pesano sui bilanci

Le associazioni dei consumatori traducono l’indice in stime di spesa differenziate, che non coincidono ma convergono sul peso di energia e trasporti. Il Codacons calcola un aggravio annuo di 1.091 euro per la famiglia tipo a parità di consumi e di 1.507 euro per un nucleo con due figli.

L’Unione Nazionale Consumatori, guidata da Massimiliano Dona, stima 871 euro annui per una famiglia media, di cui 357 per abitazione, elettricità e gas e 218 per i trasporti. Per una coppia con due figli la stima arriva a 1.184 euro, con 385 euro attribuiti alla casa e all’energia e 358 ai trasporti.

“Il caro carburanti e il caro energia” rischiano di trasferirsi sui consumatori finali attraverso i costi di produzione e distribuzione, ha osservato Dona. L’effetto futuro dipenderà soprattutto dall’andamento delle forniture energetiche e dalle quotazioni internazionali, fattori già richiamati da Istat nel commento alle stime.

FAQ

Quanto è salita l’inflazione ad agosto 2026?

Il NIC aumenta dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, rispetto al 2,9% registrato a luglio.

Come cambia il prezzo dell’energia?

Gli energetici crescono del 17% annuo: i regolamentati arrivano al 18,8%, quelli non regolamentati al 16,9%.

Il carrello della spesa è aumentato?

Il carrello di alimentari, cura della casa e della persona resta stabile all’1% su base annua.

Qual è l’inflazione acquisita per il 2026?

L’inflazione acquisita è al 2,9% per l’indice generale e all’1,9% per la componente di fondo.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni derivano da un esame incrociato di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con controllo e supervisione umana.