Monza annuncia nuove tribune e maxi schermi per il Gran Premio d’Italia

La notizia in sintesi Il Gran Premio d’Italia 2026 si svolgerà a Monza dal 3 al 6 settembre

La presentazione si è tenuta all’Automobile Club Milano il primo settembre

ACI e Comune indicano interventi di riqualificazione previsti per il circuito

Gli organizzatori annunciano nuove tribune, maxi schermi e iniziative ambientali

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 si terrà all’Autodromo Nazionale Monza dal 3 al 6 settembre. L’evento è stato presentato il 1° settembre nella sede dell’Automobile Club Milano, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, dell’organizzazione del circuito, di Formula 1 e di Pirelli.

L’appuntamento arriva, secondo quanto riferito dagli organizzatori, in una fase della stagione che vede Andrea Kimi Antonelli al comando del Mondiale e la Ferrari in condizioni competitive. Formula 1 ha inoltre comunicato il sold out dell’edizione 2026.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva e il presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. In collegamento è intervenuto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mentre Stefano Domenicali ha inviato un videomessaggio.

La cerimonia ha incluso la consegna al figlio Luigi di un quadro dedicato a Lodovico Scarfiotti, indicato come l’ultimo pilota italiano vincitore del Gran Premio d’Italia con una Ferrari, 60 anni fa. Nella sede dell’Automobile Club Milano sono state inoltre esposte una Ferrari F399 del Mondiale 1999 e una monoposto in cartapesta in scala 1:1, realizzata dai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista ETS.

Convenzione fino al 2044 e interventi annunciati

Uno dei temi centrali della presentazione è stato il futuro dell’impianto monzese. La convenzione tra il Consorzio che gestisce Villa Reale, Giardini e Parco di Monza e Automobile Club d’Italia è stata estesa fino al 2044. Il Comune di Monza ha inoltre approvato cinque progetti di riqualificazione e ammodernamento che dovranno essere realizzati da ACI.

Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha ricordato i dati di affluenza del 2025 e gli interventi previsti per il 2027.

“È con un orgoglio tutto italiano che viviamo il momento che, più di ogni altro, rappresenta la storia e la passione del nostro Paese per l’automobilismo. Lo facciamo in una stagione anche sportivamente felice per i nostri colori, con uno straordinario Andrea Kimi Antonelli al comando del Mondiale, una Ferrari competitiva che resta un punto fermo nel cuore dei tifosi e una Racing Bulls che porta avanti la storia del Made in Italy. Arriviamo a questo appuntamento dopo i record del 2025 con 369.041 presenze e il Gran Premio più veloce di sempre di Verstappen. In questa edizione puntiamo a fare ancora di più. Con un circuito ultracentenario che guarda al futuro: per il 2027 abbiamo infatti approvato una serie di interventi importanti e firmato la concessione dell’Autodromo ad ACI fino al 2044, a garanzia della sua continuità e del suo ruolo internazionale”.

Geronimo La Russa, presidente Automobile Club d’Italia

Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco, ha collegato il rinnovo della convenzione agli investimenti sull’impianto, inserito in un parco di oltre 700 ettari. Le opere sono state presentate come parte del percorso di aggiornamento del circuito.

Servizi al pubblico e iniziative nel Parco

Per l’edizione 2026, Autodromo Nazionale Monza annuncia nuove tribune, due aree di ospitalità, 45 maxi schermi e un nuovo impianto audio utilizzabile anche per le comunicazioni di emergenza. Tra le iniziative citate figurano fontanelle per l’acqua, il progetto Food Donation contro lo spreco alimentare e attività con PizzAut e L’Impronta.

“Il nostro impegno è accrescere il prestigio del circuito di Monza coniugando la soddisfazione di chi vive il Gran Premio con sostenibilità ambientale, sociale e di gestione. Ai tifosi offriamo, tra le novità, alcune tribune di moderna concezione, due nuove aree di ospitalità, 45 maxi schermi per vivere ogni momento della gara e un nuovo impianto audio, utile anche in caso di emergenza per raggiungere ogni punto del circuito. Numerose le iniziative per sensibilizzare il pubblico a comportamenti corretti: dalle fontanelle per l’acqua alla Food Donation contro lo spreco alimentare; dalle testimonianze di inclusione nel paddock con PizzAut e con L’Impronta all’ incentivare i giovani a fare sport; dalla campagna “Speed to Zero” alla illustrazione dei primi risultati concreti- frutto della fattiva e sempre crescente collaborazione con gli Enti del territorio – nella cura e nel rinnovamento del Parco dopo la tempesta del 2023”.

Giuseppe Redaelli, presidente Autodromo Nazionale Monza

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1, ha richiamato il rapporto tra il Gran Premio d’Italia e il pubblico del circuito.

“Quella di Monza costituisce una settimana speciale per tutti gli appassionati di Formula 1. Il GP d’Italia è parte importante della storia del nostro sport. Monza sa trasmettere qualcosa di particolare, c’è la storia ma anche una passione che cresce costantemente, che coinvolge molte generazioni diverse e, soprattutto sempre più giovani. Ci tengo a complimentarmi con tutti per l’ennesimo sold out che conferma il rapporto speciale tra Monza e la Formula 1. Questa edizione arriva in un momento speciale per il nostro Paese con Andrea Kimi Antonelli in testa al Mondiale e una Ferrari competitiva. Ci sono tutti gli ingredienti per un fine settimana entusiasmante. Rivolgo un particolare pensiero ai tifosi: sono loro che rendono l’atmosfera di Monza unica e regalano al mondo una delle immagini più belle e riconoscibili della F1”.

Stefano Domenicali, presidente e A.D. di Formula 1

Pirelli mantiene il ruolo di title sponsor del Gran Premio, assunto dal 2022. L’azienda ha inoltre confermato il progetto realizzato con Pirelli HangarBicocca, che affida ad artisti italiani la realizzazione del trofeo consegnato sul podio.

FAQ

Quando si svolge il Gran Premio d’Italia 2026?

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 è in programma dal 3 al 6 settembre all’Autodromo Nazionale Monza.

Dove è stato presentato il Gran Premio?

La presentazione si è svolta il 1° settembre 2026 nella sede dell’Automobile Club Milano.

Fino a quando vale la concessione dell’Autodromo?

La concessione dell’Autodromo ad ACI è stata firmata fino al 2044, secondo quanto comunicato da Automobile Club d’Italia.

Quali novità sono previste per gli spettatori?

Le novità annunciate comprendono tribune di moderna concezione, due aree di ospitalità, 45 maxi schermi e un nuovo impianto audio.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.