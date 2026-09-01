Pnrr europeo, scaduto il termine per completare riforme e investimenti

La notizia in sintesi Il termine del 31 agosto chiude l’attuazione dei Pnrr nazionali.

L’Italia deve presentare la richiesta dell’ultima rata entro il 30 settembre.

Da Bruxelles sono già arrivati circa 166 miliardi sui 194,4 assegnati.

sono già arrivati circa 166 miliardi sui 194,4 assegnati. La fase decisiva riguarda verifiche, documenti e rendicontazione dei risultati.

Il Pnrr entra nella fase delle rendicontazioni finali

Il Pnrr italiano entra nella sua fase conclusiva dopo la scadenza del 31 agosto, che ha chiuso in tutti gli Stati membri dell’Unione europea l’attuazione di riforme e investimenti finanziati dal NextGenerationEU. La Commissione europea, dove il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto ha la delega alla Coesione e alle Riforme, non potrà più valutare nuove azioni né approvare ulteriori modifiche ai Piani ai fini dei pagamenti, compresi quelli eventualmente sospesi.

Per l’Italia si apre quindi il passaggio più delicato: dimostrare con documenti e risultati verificabili il raggiungimento dei traguardi finali necessari per ottenere le risorse residue. Roma dovrà presentare la richiesta dell’ultima rata entro il 30 settembre; la Commissione dovrà completare tutti i pagamenti entro il 31 dicembre. La ragione di questa stretta è nella natura stessa dello strumento europeo: i fondi non dipendono soltanto dalla spesa, ma dalla realizzazione effettiva di obiettivi, riforme e investimenti concordati.

Fitto ha definito la chiusura della fase attuativa “una tappa importante per NextGenerationEU”, ribadendo però che il lavoro prosegue. Secondo il vicepresidente della Commissione, il programma è nato come risposta comune a crisi eccezionali e deve ora tradursi pienamente in effetti concreti per cittadini, imprese e territori. Il calendario europeo segna dunque la fine della possibilità di correggere il percorso, non la fine degli obblighi operativi per amministrazioni e soggetti attuatori.

Obiettivi finali e controlli sull’ultima rata italiana

Dopo nove rate, l’Italia ha ricevuto circa 166 miliardi di euro sui 194,4 miliardi complessivamente assegnati al Piano: 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti. La quota incassata equivale a circa l’85% delle risorse disponibili e colloca il Paese tra quelli che hanno maggiormente utilizzato lo strumento europeo. La nona e penultima rata, pari a 12,8 miliardi, ha ottenuto una valutazione positiva dalla Commissione europea il 29 aprile 2026.

Per la decima rata il Governo dovrà rendicontare 159 traguardi e obiettivi finali, dopo i 416 già riconosciuti. Il ministro per il Pnrr Tommaso Foti ha assicurato il rispetto del termine del 30 settembre; la valutazione europea dovrà chiudersi entro il 30 novembre, così da permettere l’erogazione entro la fine dell’anno. Non basterà indicare l’avanzamento finanziario: ogni intervento dovrà essere associato a prove della conformità alle regole e del risultato conseguito.

Il perimetro delle misure è molto esteso. Il Pnrr ha interessato fisco, giustizia, pubblica amministrazione, lavoro, istruzione, sanità, digitalizzazione, rete idrica, agricoltura e transizione energetica, oltre a grandi infrastrutture ferroviarie. Questa ampiezza spiega perché la rendicontazione coinvolga amministrazioni centrali, Regioni, Comuni e una pluralità di imprese, professionisti e soggetti beneficiari.

La criticità più concreta riguarda la distanza, segnalata nel monitoraggio del Piano, tra risorse disponibili e spesa effettivamente tradotta in opere e servizi conclusi. La macchina amministrativa ha accelerato soprattutto negli ultimi sei mesi e il contributo degli enti locali, compresi quelli del Sud, è stato rilevante. Tuttavia molte piccole e medie imprese e diversi progetti approvati devono ancora completare le procedure tecniche o produrre la documentazione richiesta.

Alcuni professionisti impegnati nell’assistenza alle pratiche, fra dottori commercialisti, architetti e ingegneri, hanno manifestato perplessità per i tempi disponibili e chiesto proroghe. Il quadro fissato da Bruxelles, però, non prevede nuove finestre per inserire misure Pnrr. Il lavoro residuo è concentrato sui fascicoli di spesa, sui target e sulle verifiche che collegano le opere finanziate agli impegni assunti con l’Europa.

Un esempio è quello del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha confermato al 15 ottobre il termine per la rendicontazione delle spese e dei risultati raggiunti. Fra le verifiche rientra la realizzazione degli oltre mille nuovi edifici scolastici programmati con fondi Pnrr sull’intero territorio nazionale. La scadenza evidenzia la differenza tra l’annuncio di un investimento e la sua chiusura amministrativa, condizione necessaria per certificare l’effettivo utilizzo delle risorse.

Il dopo Pnrr mette alla prova territori e investimenti

La conclusione formale del Pnrr non coincide necessariamente con l’interruzione di tutti i cantieri. Alcune misure sostenute da strumenti finanziari rotativi potranno proseguire oltre il termine, grazie ai contratti sottoscritti dagli enti gestori, in particolare per investimenti infrastrutturali. Il punto decisivo sarà distinguere i progetti che rispettano le condizioni europee per il pagamento da quelli che continueranno con tempi e coperture differenti.

Nel Mezzogiorno è stata superata la soglia del 40% della riserva territoriale, pari a circa 82 miliardi. L’impatto maggiore riguarda Alta velocità, sistemi portuali, opere della Zes unica, digitalizzazione scolastica, transizione energetica e beni culturali. Le linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina-Catania sono destinate a proseguire anche oltre il Pnrr.

La fase finale misurerà quindi anche la capacità delle amministrazioni di trasformare le risorse in effetti permanenti. Per Fitto, l’obiettivo è far sì che il lavoro svolto produca benefici duraturi. Per i territori, soprattutto quelli che hanno legato crescita, occupazione ed export alla spinta degli investimenti, la verifica europea sarà anche un test sulla continuità dello sviluppo dopo il programma straordinario.

FAQ

Quando scade la richiesta dell’ultima rata italiana?

Il 30 settembre è il termine entro cui l’Italia deve presentare alla Commissione europea la richiesta di pagamento finale del Pnrr.

Entro quando Bruxelles completerà i pagamenti Pnrr?

Il 31 dicembre è la scadenza indicata dalla Commissione europea per completare i pagamenti finali a tutti gli Stati membri.

Quanti fondi Pnrr ha già ricevuto l’Italia?

Circa 166 miliardi di euro sono già arrivati all’Italia, su una dotazione complessiva di 194,4 miliardi tra prestiti e sovvenzioni.

Quanti obiettivi restano da rendicontare?

Restano 159 traguardi e obiettivi finali da documentare per l’ultima rata, dopo i 416 già riconosciuti dalle istituzioni europee.

Quali fonti sono state analizzate?

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