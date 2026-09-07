— di Cécile Prakken —

Società dei Concerti Trieste

FESTIVAL DI TRIESTE – IL FARO DELLA MUSICA dal 14 al 24 settembre 2026

Mancano pochi giorni al via della quarta edizione del “Festival di Trieste – Il Faro della Musica”, la manifestazione promossa dalla Società dei Concerti Trieste con la co-organizzazione del Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo che dal 14 al 24 settembre 2026 trasformerà la città in un unico grande palcoscenico diffuso.

Per undici giorni, Trieste diventerà la capitale europea della grande Musica con una ventina di appuntamenti in cartellone che spaziano da imponenti concerti sinfonici all’opera lirica da camera, alla danza, passando per la musica da camera nelle dimore private e gli spettacoli dedicati alle famiglie. Uno spazio speciale sarà dedicato anche alle nuove tecnologie con un concerto realizzato in simultanea con diverse città del mondo attraverso il progetto LOLA (Low Latency).

Il Festival è firmato dal direttore artistico Marco Seco e guidato dal presidente dell’associazione, l’avvocato Piero Lugnani.

Il percorso prenderà il via lunedì 14 settembre alle 12 con l’inaugurazione istituzionale nella Sala del Consiglio Comunale con la violinista Lora Markova e il violoncellista Klaudio Zoto e con la presenza delle più importanti cariche istituzionali di Trieste e della Regione, che quest’anno vede l’importante collaborazione con Villa Musica Rheinland Pfalz, Fondazione tedesca che sostiene e valorizza le nuove generazioni dei migliori artisti della scena internazionale.

Seguirà la sera stessa alle 20.30 al Teatro Il Rossetti il primo grande concerto inaugurale che vedrà protagonisti il più grande flautista al Mondo, primo flauto dei Berliner Philharmoniker, Emmanuel Pahud e il violoncellista Enrico Bronzi insieme all’Ensemble l’Appassionata in una raffinata monografia dedicata alla famiglia Bach.

Pochi giorni dopo, il 18 settembre alle 20.30, lo stesso palco ospiterà la prestigiosa Camerata Salzburg, nel 75° anniversario dalla sua fondazione, diretta da Finnegan Downie Dear, affiancata dal rinomato duo pianistico composto dai fratelli Lucas e Arthur Jussen. Entrambi gli appuntamenti prevedono un incontro con gli artisti al Caffè Rossetti del Politeama 19.15.

Il 19 settembre il Ridotto del Teatro Verdi accoglierà alle 20.30 il consueto Gran Ballo del Festival con la Vienna Imperial Orchestra facendo da preludio alle imponenti serate sinfoniche realizzate in collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi.

La prima, in programma il 20 settembre alle 18, ad inaugurare la nuova stagione sinfonica del Verdi, vedrà sul podio il maestro Francesco Lanzillotta insieme al pianista Benedetto Lupo in un affascinante confronto tra le note di Ravel, Šostakóvič ed Ezio Bosso, mentre la chiusura solenne del festival, il 24 settembre alle ore 20, sarà affidata a una vera leggenda della musica barocca e classica come Ton Koopman affiancato dal talento pianistico di Francesco Piemontesi con una serata interamente consacrata a Mozart. Entrambi i concerti saranno preceduti da un incontro con gli artisti presso la Sala del Ridotto.

Il Teatro Miela ospiterà una prima assoluta il 17 settembre alle 20.30 con l’opera lirica da camera realizzata con la collaborazione dell’Associazione Barocco Europeo “Le donne vendicate” di Piccinni su testo di Goldoni con la regia di Cesare Scarton e l’Orchestra del Cenacolo Musicale diretta da Riccardo Doni (appuntamento preceduto da un incontro con gli artisti alle 19.15 al Bar del Miela) mentre il Parco del Castello di Miramare farà da sfondo il 21 settembre alle 19 a “Falling from the sky”, suggestivo spettacolo tra musica e danza dedicato alle icone del pop e del rock con il ballerino del Teatro alla Scala Francesco Mascia e il pianista Luca Ciammarughi.

Il 22 settembre al Ridotto del Verdi alle 20.30 la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli dedicherà uno speciale omaggio alla Famiglia Gulli in occasione del centesimo Anniversario della nascita del maestro Franco Gulli con un programma tutto Mozart per celebrare un altro anniversario, i 270 anni dalla sua nascita,insieme ai pianisti Lorenzo Cossi e Emma Guercio.

Oltre ai grandi palcoscenici, la musica risuonerà capillarmente nel tessuto cittadino, il 15 e 16 settembre, grazie alla dimensione intima dei concerti “Hausmusik” nelle dimore private, al Caffè San Marco, alla Sede Rai FVG e all’ITIS, oltre agli spettacoli musicali per famiglie curati da Vincenzo Stera alla Casa della Musica.

Le informazioni su biglietteria, acquisto e riduzioni saranno indicate in dettaglio, per ciascun concerto, sul sito del festival https://www.societadeiconcerti.it/fest26.

Durante il festival la sede in Piazza Unità d’Italia della CiviBank SpA – Gruppo Sparkasse, sponsor da quest’anno del festival, diverrà Infopoint e Biglietteria. I biglietti si potranno acquistare anche sui circuiti Vivaticket, Ticket Point, nella sede della Società dei Concerti Trieste e prima dell’inizio dello spettacolo nel suo luogo di svolgimento.

Per informazioni/appuntamenti: tel: +39040362408, i[email protected] .

Il Festival di Trieste-Il Faro della Musica con i suoi appuntamenti di settembre anticipa la Stagione concertistica della Società dei Concerti, che quest’anno raggiungerà quota 95 edizioni.

Il Festival di Trieste – Il Faro della Musica 2026 è organizzato dalla Società dei Concerti Trieste con la co-organizzazione del Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo e con la collaborazione della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – Il Rossetti, della Fondazione Villa Musica Rheinland-Pfalz, del Conservatorio G. Tartini di Trieste, della Scuola di Musica 55 – Casa della Musica, del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ed è realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del main sponsor Generali Italia Spa – Valore Cultura, dello sponsor CiviBank SpA – Gruppo Sparkasse, della Fondazione CRTrieste e delle Fondazioni Benefiche Casali ETS nonché di mecenati Artbonus.