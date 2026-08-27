Cremona Musica Expo & Festival 2026: epicentro globale della cultura strumentale

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CREMONA CAPITALE DELLA MUSICA: di TUTTA LA MUSICA; dalla classica al rock, all’electric sound village sintetizzatori nuove tecnologie, nuove tecnologie e chitarra d’autore

— di Cécile Prakken


Cremona Musica Expo & Festival 2026: l’epicentro globale della cultura strumentale. Cremona, patria elettiva di Antonio Stradivari e crocevia cosmopolita del saper fare liutario, si prepara al grande evento musicale annuale che si terrà dal 2 al 4 ottobre 2026.

 “Cremona Musica si conferma un ecosistema unico al mondo, capace di far dialogare la grandiosa tradizione liutaria con le più moderne evoluzioni tecnologiche”– commenta Massimo De Bellis, Direttore Generale di CremonaFiere.

L’evento aggrega maestri artigiani, interpreti d’avanguardia e i più autorevoli produttori internazionali in un palinsesto strategico che conta oltre 200 appuntamenti in tre giorni.

Tra concerti, masterclass esclusive, mostre storiche e l’assegnazione dei prestigiosi premi di rilevanza mondiale, la kermesse vedrà alternarsi sui diversi palchi più di 1000 artisti.

L’Electric Sound Village

Nell’ambito di Cremona Musica Expo and Festival, torna l’Electric Sound Village per la sua 3ª edizione, confermando che Cremona è capitale della musica partendo dalla tradizione della liuteria e della musica classica per arrivare al rock, un laboratorio vivo in cui tutti i generi e i linguaggi del suono si confrontano.

La proiezione internazionale del festival è sostenuta dalla presenza di oltre 400 espositori, con una quota estera che supera il 50%, e dal coinvolgimento di delegazioni ufficiali di buyer selezionati da numerosi paesi in collaborazione con ICE-Agenzia.

Questo network globale si sviluppa in stretta sinergia con il tessuto istituzionale e produttivo del territorio, grazie al supporto ordinato di Comune, Camera di Commercio, Provincia, Associazioni di categoria, Regione Lombardia e la partecipazione della Libera Artigiani di Crema a presidio dello storico distretto organario. Cremona Musica Expo & Festival 2026 si attesta così come un’esperienza culturale profonda e un hub professionale imprescindibile, disegnato per connettere la sensibilità dei professionisti, degli appassionati con le dinamiche della music industry contemporanea.

Il programma di tutta la Manifestazione Cremona Musica, sempre in progress, è disponibile su: https://cremonamusica.com/eventi-della-manifestazione/

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