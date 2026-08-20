Non basta chiamarsi AI. Come valutare un investimento in titoli AI

— di Cristina Melchiorri —

L’intelligenza artificiale non è una moda passeggera. È una trasformazione destinata a incidere sulla produttività, sull’organizzazione delle imprese e sulla struttura del mercato globale.

Ma una tecnologia rivoluzionaria non rende automaticamente conveniente qualsiasi titolo che la rappresenti.

Nvidia è il simbolo di questa corsa. E, a differenza di molte protagoniste della bolla delle dot-com, non è una promessa priva di ricavi: nell’esercizio fiscale 2026 ha raggiunto 215,9 miliardi di dollari di fatturato, il 65% in più rispetto all’anno precedente. Il solo comparto Data Center ha generato 193,7 miliardi, con una crescita del 68%. Numeri straordinari, comunicati dalla stessa società nei risultati ufficiali del 25 febbraio 2026.

Ma è proprio qui che nasce l’equivoco.

Un’impresa può essere eccellente e al tempo stesso il suo titolo può diventare troppo caro. Quando il mercato incorpora nel prezzo molti anni di crescita futura, non serve che i risultati peggiorino per provocare una correzione. È sufficiente che siano meno eccezionali del previsto.

La Banca dei regolamenti internazionali avverte che i cinque maggiori hyperscaler potrebbero investire complessivamente oltre mille miliardi di dollari nell’IA tra il 2025 e il 2026. Una parte crescente di questa corsa viene finanziata attraverso debito e operazioni fuori bilancio. Nel 2025 le emissioni obbligazionarie lorde delle grandi società tecnologiche americane hanno superato i 100 miliardi di dollari.

Fonti: relazione annuale della BIS e analisi sul finanziamento delle infrastrutture IA

L’innovazione, dunque, è reale

Ma reale è anche il rischio che gli investimenti crescano più velocemente dei ricavi e dei flussi di cassa necessari a remunerarli.

Il Fondo monetario internazionale, nell’aggiornamento di luglio 2026, utilizza parole molto chiare: l’entusiasmo per l’IA e l’esuberanza dei mercati potrebbero alimentare instabilità macrofinanziaria. Se le aspettative sulla redditività dell’intelligenza artificiale venissero ridimensionate, gli investimenti tecnologici potrebbero contrarsi rapidamente e le valutazioni azionarie più elevate subire una brusca correzione. Gli effetti potrebbero poi trasmettersi ai consumi, ai flussi internazionali di capitale e all’economia reale.

Fonte: FMI, World Economic Outlook Update, luglio 2026

La bolla immobiliare americana

La storia finanziaria è piena di innovazioni autentiche accompagnate da valutazioni irrazionali.

Durante la bolla immobiliare americana si diffuse la convinzione che il valore delle case non potesse diminuire. I mutui vennero concessi con criteri sempre più fragili, trasformati in prodotti finanziari complessi e distribuiti in tutto il mondo.

Quando quella convinzione si incrinò, i prezzi medi delle abitazioni americane scesero di circa il 30% tra il 2006 e la metà del 2009. Nello stesso periodo di crisi, l’S&P 500 perse il 57% dal picco dell’ottobre 2007 al minimo del marzo 2009.

Fonte: Federal Reserve History

Non era sbagliato credere nel valore delle case. Era sbagliato credere che quel valore potesse crescere indefinitamente, indipendentemente dai redditi, dal debito e dal prezzo pagato.

Oggi il FMI considera istruttivo porre a confronto la situazione attuale con la bolla delle dot-com. Precisa che la possibile sopravvalutazione del mercato americano appare ancora inferiore a quella del 2000. Ma ha anche simulato uno scenario nel quale una correzione moderata dei titoli legati all’IA, insieme a condizioni finanziarie più restrittive, ridurrebbe la crescita mondiale dello 0,4% rispetto allo scenario di base.

Fonte: FMI

Il punto non è indovinare se scoppierà una bolla. È evitare di costruire portafogli che possano funzionare soltanto se non scoppierà.

5 bucce di banana della mente nel valutare un investimento in titoli AI

Comprare un’etichetta. Non tutte le aziende che pronunciano la parola “AI” possiedono tecnologia, ricavi o vantaggi competitivi difendibili. Confondere la qualità dell’impresa con la convenienza del titolo. Anche la migliore società del mondo può diventare un cattivo investimento se acquistata a un prezzo eccessivo. Inseguire ciò che è già salito. La paura di restare fuori trasforma l’investitore nel compratore dell’ultima ora. Scambiare molti titoli per diversificazione. Possedere cinque aziende tecnologiche non significa essere diversificati se tutte dipendono dallo stesso ciclo di investimenti. Vendere certezze che non esistono. Il consulente finanziario non deve diventare il megafono della moda del momento. Il suo valore emerge quando sa raffreddare l’entusiasmo e riportare il cliente ai fondamentali.

Prudenza non significa restare fuori

Significa entrare gradualmente, evitare la leva finanziaria, stabilire un limite per ogni titolo e settore, diversificare tra semiconduttori, infrastrutture, cloud, software e aziende utilizzatrici.

Significa controllare ricavi, margini, cassa, debito e capacità degli investimenti di produrre rendimenti. Significa, soprattutto, ribilanciare il portafoglio quando una posizione cresce troppo, anche se continua a piacerci.

L’intelligenza artificiale rappresenta uno dei grandi trend economici dei prossimi anni. Proprio per questo merita analisi, non devozione.

Le mode finanziarie possono anticipare il futuro. Ma possono anche divorarlo, pagando oggi risultati che le imprese dovranno dimostrare per molti anni.

L’innovazione corre. Il capitale è l’investitore prudente deve sapere dove sta andando.

La frase su cui riflettere:

«L’esuberanza irrazionale è la base psicologica di una bolla speculativa.»

— Robert J. Shiller, economista dell’Università di Yale e premio Nobel per l’Economia nel 2013, studioso delle bolle finanziarie.