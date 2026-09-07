Blocco diesel Euro 5, stop dal 1° ottobre. Le Regioni coinvolte: restrizioni e misure alternative

Leaking gases from the exhaust of a petrol or diesel car.

La notizia in sintesi Il blocco diesel Euro 5 può partire dal 1° ottobre 2026.

Piemonte approva misure alternative, Veneto ed Emilia-Romagna valutano soluzioni equivalenti.

Lombardia conferma limitazioni feriali senza sospensione stagionale per le automobili.

Move-In e HVO figurano tra gli strumenti esaminati dalle Regioni.

Blocco diesel Euro 5: cosa cambia

Dal 1° ottobre 2026 il possibile blocco delle auto diesel Euro 5 coinvolgerà Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il Piemonte ha approvato misure alternative. La restrizione, rinviata nel 2025 e prevista dalla norma nazionale approvata nel luglio 2025, riguarda soprattutto i Comuni oltre 100mila abitanti e punta a ridurre le emissioni nel bacino padano. I proprietari dei veicoli immatricolati tra il 2011 e agosto 2015 attendono però regole regionali definitive.

Lombardia mantiene l’avvio ordinario, Veneto ed Emilia-Romagna cercano interventi equivalenti. La partita incide sulla mobilità quotidiana, sui costi di sostituzione delle auto e sulla tutela della qualità dell’aria. Le amministrazioni locali possono inoltre ampliare limiti, orari e periodi di applicazione.

Regioni divise tra divieti e misure compensative

Il Piemonte ha aggiornato il Piano regionale per la qualità dell’aria, scegliendo misure che, secondo le simulazioni regionali, possono eguagliare la riduzione emissiva del fermo. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore Matteo Marnati indicano interventi su carburanti e riscaldamento: 14 milioni per favorire l’HVO nel trasporto pubblico e nei diesel Euro 5 ed Euro 6, con contributi annuali da 50 a 100 euro; altri 14,4 milioni per impianti termici meno inquinanti. In Veneto la giunta ha avviato l’iter per sospendere il divieto, proposta che deve passare dal Consiglio regionale; il presidente Alberto Stefani richiama l’impatto economico sulle famiglie e valuta conversioni Dual Fuel e smart working nelle allerte PM10.

In Emilia-Romagna, l’eventuale stop feriale dalle 8:30 alle 18:30 resterebbe fino a marzo 2027; la Regione esamina Move-In e HVO. Move-In sostituisce i limiti orari con una soglia chilometrica monitorata da scatola nera, ma include ora diesel soltanto fino a Euro 4. In Lombardia, le automobili Euro 5 sarebbero ferme nei feriali dalle 7:30 alle 19:30 senza pausa stagionale; dal 2027 e 2028 l’estensione coinvolgerebbe ulteriori categorie.

Le decisioni regionali incidono sulla mobilità

La differenza fra le Regioni produce un quadro disomogeneo per chi possiede lo stesso veicolo. Il caso piemontese mostra che la legge consente deroghe solo con misure capaci di assicurare benefici emissivi equivalenti al blocco. Per Veneto ed Emilia-Romagna, il passaggio decisivo sarà la definizione e l’approvazione dei programmi sostitutivi prima dell’entrata in vigore.

In assenza di soluzioni, Comuni e proprietari dovranno applicare le restrizioni previste, considerando anche eventuali adesioni dei centri minori.

FAQ

Quando può iniziare il blocco diesel Euro 5?

Il 1° ottobre 2026 è la data prevista per le restrizioni nelle Regioni interessate, salvo misure alternative considerate equivalenti.

Quali auto diesel sono coinvolte?

I veicoli diesel Euro 5 immatricolati tra il 2011 e agosto 2015 sono i principali interessati dalle limitazioni territoriali.

Come funzionerà il blocco in Lombardia?

Le automobili Euro 5 non potranno circolare dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, senza sospensione nei mesi invernali.

Che cosa offre il sistema Move-In?

Una scatola nera registra i chilometri percorsi nelle aree limitate, consentendo l’uso dell’auto entro una soglia annuale autorizzata.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate.