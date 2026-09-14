Milano Digital Week esplora la Città Generativa con eventi diffusi

La notizia in sintesi Milano Digital Week si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre 2026.

Il tema della nona edizione è “La Città Generativa”.

Lo Smart City Lab ospiterà conferenze e incontri rivolti anche al pubblico B2B.

Il programma include eventi diffusi, webinar, workshop e iniziative selezionate tramite call.

La nona edizione della Milano Digital Week si svolgerà dal 30 settembre al 4 ottobre 2026, con un programma dedicato agli effetti del digitale e dell’intelligenza artificiale su servizi pubblici, lavoro, formazione, cultura e vita urbana. La manifestazione è promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “La Città Generativa”, formula con cui gli organizzatori indicano un modello urbano basato su dati, tecnologie, collaborazione tra soggetti pubblici e privati e partecipazione dei cittadini. Il calendario prevede appuntamenti in presenza distribuiti in città, webinar e attività organizzate dai soggetti selezionati attraverso la Call for Proposal.

Conferenza inaugurale il 30 settembre

L’apertura ufficiale è fissata per mercoledì 30 settembre alle 15 allo Smart City Lab di via Ripamonti 88. Alla conferenza inaugurale è annunciata la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, insieme a Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, Paolo Guglielmoni, Fractional Creative Officer, e Alec Ross, autore e professore della Bologna Business School.

Nel programma della giornata inaugurale è previsto anche un confronto condotto da Emilio Mango, direttore generale di TIG – The Innovation Group, con Luisella Giani di Oracle EMEA, l’ingegnera informatica e formatrice Sonia Montegiove e Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido ETS.

Lo Smart City Lab sarà il principale punto di riferimento della manifestazione. La struttura è nata dalla collaborazione tra Comune di Milano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia, con l’obiettivo di ospitare attività legate allo sviluppo di tecnologie per la città.

AI, servizi pubblici e infrastrutture urbane

Giovedì 1° ottobre lo spazio ospiterà l’incontro “La città generativa: sfide e cambiamenti nell’era dell’AI”, con interventi di Layla Pavone, della rettrice dell’Università degli Studi di Milano Marina Brambilla e di Carlo Alberto Carnevale Maffè della SDA Bocconi School of Management. Sono previste tre tavole rotonde su dati e modelli urbani, ambiente e cultura, infrastrutture e servizi alla cittadinanza.

Nello stesso pomeriggio il Comune di Milano organizzerà “Fare di più con meno: collaborare crea valore”, dedicato ai cambiamenti nell’erogazione dei servizi pubblici. L’iniziativa coinvolgerà Anci, Agid e altri comuni e affronterà l’esperienza dei cittadini, la pianificazione strategica e l’organizzazione di persone e processi.

Venerdì 2 ottobre è in calendario “La città aumentata: servizi intelligenti e infrastrutture digitali per la cittadinanza”. Interverranno Pavone, la vicesindaca Anna Scavuzzo, Giuliano Noci del Politecnico di Milano e Alessandro Rimassa, founder e CEO di Radical HR. Le sessioni di confronto previste riguarderanno mobilità, professioni e competenze nell’era dell’AI, oltre all’uso dei dati per le decisioni urbane.

Nel pomeriggio è annunciato l’evento “Ecosistema Digitale Urbano”, focalizzato sulla piattaforma cittadina destinata alla condivisione e allo scambio dei dati dinamici prodotti dai servizi urbani, secondo regole tecnologiche e di governance definite.

Gli appuntamenti diffusi e il programma online

La Milano Digital Week sarà articolata in sei aree: Tecnologie, Digitale per le imprese, Lavoro/Formazione, Cittadinanza digitale, Smart city e Cultura, arte e sport. Tra i Knowledge Hub indicati dagli organizzatori figurano Cefriel, l’ex chiesa San Carpoforo, Le Village by Crédit Agricole, Libreria EGEA, MEET – Digital Cultural Center, Negozio della Conoscenza, STEP – FuturAbility District e Spazio Lenovo.

Al calendario centrale si aggiungeranno le proposte selezionate tramite call: iniziative in presenza, una corsa solidale, installazioni, esperienze interattive, workshop, webinar, incontri divulgativi e momenti di networking. Le iscrizioni agli eventi sono aperte e il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale della Milano Digital Week.

“La Milano Digital Week rappresenta un’opportunità per scoprire e – afferma Pietro Cerretani, CEO di TIG Events –partecipare a un programma ricco di incontri, esperienze e occasioni di confronto, capace di valorizzare il ruolo di Milano come laboratorio aperto di innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile. In un momento in cui le tecnologie evolvono con grande rapidità, è sempre più importante ricordare che al centro della trasformazione digitale restano le persone: le loro competenze, i loro bisogni, la loro capacità di immaginare nuovi modi di lavorare, vivere e relazionarsi. Milano Digital Week è proprio questo: un laboratorio collettivo in cui cittadini, imprese, istituzioni, professionisti e comunità possono incontrarsi, dialogare e contribuire a una riflessione condivisa sul futuro della città”.

Lamiafinanza.it è Official Media Partner dell’evento, gli altri partner aderenti all’edizione 2026 sono, tra gli altri, Almed, Assodigitale, Cefriel, Confcommercio Lombardia, Italian Tech Alliance, ManagerItalia, MEET – Digital Cultural Center, MilanoSport, NABA e UPA. La manifestazione è realizzata in collaborazione con A2A; fra gli sponsor confermati compaiono Alcatel, Digital Value, Gruppo CAP, Hays, Latitudo 40, Lenovo, Maggioli e Kolsquare.

“La Milano Digital Week è il momento in cui Milano mette a sistema e condivide la propria visione della trasformazione digitale: una trasformazione che non riguarda soltanto le tecnologie, ma soprattutto il modo in cui immaginiamo e costruiamo la città. Il tema della Città Generativa – ha dichiarato Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano – esprime bene questa ambizione: utilizzare dati, Intelligenza Artificiale e innovazione per generare nuove opportunità, servizi più semplici e accessibili, maggiore inclusione e una migliore qualità della vita. In questi anni, attraverso il Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, abbiamo lavorato proprio in questa direzione, mettendo in relazione Comune, imprese, università, startup, terzo settore e cittadini. Perché una città diventa davvero intelligente quando la tecnologia non è il fine, ma uno strumento al servizio delle persone e della comunità. La Milano Digital Week è anche l’occasione per aprire questo confronto a tutta la città e costruire insieme, con consapevolezza e responsabilità, la Milano che vogliamo per il futuro”.

FAQ

Quando si svolge Milano Digital Week 2026?

La manifestazione è in programma dal 30 settembre al 4 ottobre 2026, per cinque giornate di appuntamenti in città e online.

Dove si terrà la conferenza inaugurale?

La conferenza inaugurale si terrà il 30 settembre alle ore 15 allo Smart City Lab, in via Ripamonti 88 a Milano.

Qual è il tema dell’edizione 2026?

“La Città Generativa” è il tema della nona edizione, dedicata alle trasformazioni urbane connesse a digitale e intelligenza artificiale.

Dove consultare il programma degli eventi?

Il calendario completo e le informazioni sulle iscrizioni sono pubblicati sul sito ufficiale della Milano Digital Week.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.