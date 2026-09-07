Monte Erice, auto esce di strada: morti due giovani spettatori

La notizia in sintesi Due spettatori sono morti alla Cronoscalata Monte Erice

Un commissario di gara è rimasto gravemente ferito

La competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani è stata sospesa

Indagini aperte per chiarire dinamica e responsabilità

Tragedia alla Cronoscalata Monte Erice

La Cronoscalata Monte Erice, gara automobilistica organizzata dall’Automobile Club Trapani, è stata sospesa il 6 settembre 2026 dopo un incidente avvenuto lungo il percorso in provincia di Trapani. Una Peugeot 308 Tcr impegnata nella 68esima edizione è uscita di strada durante una curva, travolgendo persone presenti nell’area della postazione 9. Sono morti due spettatori, Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno. Un commissario di gara, Mario Marchetti, è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in ospedale. L’accertamento delle cause dell’uscita di strada è affidato alle autorità competenti.

La vettura coinvolta era guidata dal pilota siciliano Marco Nicoletti. La tragedia ha interrotto una manifestazione valida per i campionati italiani di velocità in montagna, auto storiche e classiche.

Gara fermata e comunità in lutto

L’impatto si è verificato a circa un terzo del tracciato, nei pressi del tornante e della postazione commissari numero 9. Uno dei due ragazzi è morto sul posto, l’altro dopo il trasporto al pronto soccorso di Trapani. La Procura di Trapani coordina gli accertamenti della polizia, che ha sequestrato il mezzo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.

La 68esima Monte Erice aveva registrato 260 equipaggi iscritti: 153 vetture moderne e 107 storiche. La direzione di gara e l’Automobile Club Trapani hanno disposto la sospensione definitiva della competizione, appuntamento storico dell’automobilismo siciliano. Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha espresso cordoglio alle famiglie e vicinanza ai feriti, ringraziando soccorritori, sanitari e forze dell’ordine.

Anche il Comune di Erice ha proclamato il lutto cittadino. La sindaca Daniela Toscano, giunta sul posto con il vicesindaco Paolo Genco, ha dichiarato: “Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice”. A Belmonte Mezzagno, il sindaco Maurizio Milone ha comunicato l’annullamento delle manifestazioni della festa patronale.

Un fine settimana segnato da altri incidenti

Il caso di Monte Erice si inserisce in un fine settimana con altri incidenti mortali nel rally italiano. Al Rally della Val d’Aveto, nell’entroterra di Genova, è morto il copilota Stefano Sappracone dopo l’uscita di strada di una Skoda Fabia durante la prova “Due Valli”; la gara è stata annullata. Il sindaco di Santo Stefano d’Aveto, Mattia Crucioli, ha confermato il decesso. Al Rally 1000 Miglia nel Bresciano aveva perso la vita lo spettatore Francesco De Pasquale, 63 anni.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente della Monte Erice?

L’incidente è avvenuto lungo il percorso della cronoscalata tra Trapani ed Erice, in corrispondenza della postazione commissari numero 9.

Chi sono le vittime della Cronoscalata Monte Erice?

Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Karol Greco, 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno, sono gli spettatori morti nell’impatto.

La gara Monte Erice è stata annullata?

La direzione di gara ha sospeso definitivamente la 68esima edizione dopo l’incidente che ha coinvolto spettatori e un commissario.

Chi indaga sull’uscita di strada?

La Procura di Trapani coordina le indagini affidate alla polizia, che ha sequestrato la vettura coinvolta per gli accertamenti tecnici.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un controllo incrociato dei fatti disponibili.