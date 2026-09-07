Sciopero nazionale dei treni: stop dal 7 all’8 settembre

La notizia in sintesi Sciopero ferroviario nazionale tra il 7 e l’8 settembre.

Coinvolti i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord.

Proteste locali previste anche in Trentino-Alto Adige.

Restano attive specifiche fasce orarie di garanzia.

Scioperi nei trasporti tra 7 e 10 settembre

Lo sciopero nazionale che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord concentra tra il 7 e il 10 settembre possibili disagi per pendolari e viaggiatori sull’intero territorio nazionale, con ulteriori proteste locali in Trentino-Alto Adige. L’astensione principale parte alle 21:18 del 7 settembre e termina alle 21:00 dell’8 settembre, interessando alta velocità, collegamenti interregionali e servizi regionali. La mobilitazione coincide con la ripresa delle attività lavorative e, il 10 settembre, con la riapertura delle scuole, aumentando il rischio di cancellazioni, ritardi e maggiore traffico privato nelle città.

Orari, servizi garantiti e proteste locali

La protesta ferroviaria nazionale riguarda il personale dei tre gruppi e può incidere sulla regolarità della circolazione anche oltre i singoli orari di fermo, in base all’adesione dei lavoratori. Nei giorni feriali sono previste le fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali devono essere assicurati i treni essenziali. Restano garantiti anche i collegamenti aeroportuali principali, incluso il Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino, oltre ai bus sostitutivi di Trenord per Malpensa.

In Trentino-Alto Adige, il personale mobile regionale di Trenitalia si ferma il 7 settembre dalle 9:01 alle 17:00, mentre Sasa sospende le corse dalle 9:01 alle 11:59. Il 10 settembre è previsto inoltre uno sciopero locale di quattro ore, dalle 11:00 alle 15:00, per i lavoratori di Trentino Trasporti e altre sigle del trasporto pubblico locale. Per chi deve viaggiare, la verifica preventiva dei convogli e delle corse effettivamente garantite diventa essenziale, poiché ritardi e soppressioni possono modificare l’intera pianificazione degli spostamenti.

Rimborsi e riprogrammazione del viaggio

Chi rinuncia al viaggio può chiedere a Trenitalia il rimborso integrale entro l’orario di partenza per Frecce e Intercity, oppure entro la mezzanotte precedente allo sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, quando disponibile un posto. Italo pubblica l’elenco dei treni garantiti e, in caso di soppressioni o variazioni rilevanti, consente cambio gratuito o rimborso integrale attraverso assistenza e canali digitali.

Il rimborso integrale per rinuncia al viaggio esclude però l’accesso contestuale all’indennizzo per il ritardo del convoglio.

FAQ

Quando si svolge lo sciopero ferroviario nazionale?

L’astensione nazionale inizia alle 21:18 del 7 settembre e termina alle 21:00 dell’8 settembre, coinvolgendo Trenitalia, Italo e Trenord.

Quali fasce orarie sono garantite?

I servizi ferroviari essenziali sono previsti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, secondo le fasce feriali indicate.

Quali trasporti locali scioperano in Trentino-Alto Adige?

Il personale regionale Trenitalia, Sasa e Trentino Trasporti partecipano a proteste distinte programmate tra il 7 e il 10 settembre.

Come ottenere il rimborso Trenitalia?

I biglietti Frecce e Intercity sono rimborsabili fino alla partenza prevista; per i regionali la domanda va inoltrata entro la mezzanotte precedente.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.