Deloitte Italia, ricavi a 1,8 miliardi: oltre 2 mila assunzioni in arrivo

La notizia in sintesi Deloitte Italia supera 1,8 miliardi di euro di ricavi nell’esercizio fiscale 2026.

supera 1,8 miliardi di euro di ricavi nell’esercizio fiscale 2026. Il fatturato cresce del 9%, segnando il quindicesimo anno consecutivo di espansione.

Previste oltre 2mila assunzioni entro maggio 2027 e 46 nuovi partner.

L’ingresso in Deloitte Emea amplia investimenti, competenze e collaborazione internazionale.

Deloitte Italia cresce e prepara nuove assunzioni

Deloitte Italia ha chiuso l’esercizio fiscale da giugno 2025 a maggio 2026 con ricavi superiori a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 9% sull’anno precedente. Il gruppo guidato da Fabio Pompei ha comunicato i risultati a Milano, indicando oltre 2mila assunzioni entro maggio 2027. Il piano accompagna il quindicesimo anno consecutivo di espansione e punta a sostenere clienti e organizzazioni nella trasformazione digitale, energetica e nell’adozione dell’intelligenza artificiale.

L’annuncio arriva dopo l’ingresso della società in Deloitte Emea, assetto regionale operativo da giugno 2026, pensato per rafforzare collaborazione internazionale, competenze e investimenti tecnologici in oltre 80 Paesi coinvolti.

Ricavi, organico e comparti trainanti

Il risultato consolida la crescita di Deloitte Italia in un mercato dei servizi professionali nel quale consulenza, tecnologia e revisione dei modelli organizzativi sono sempre più connessi. Nell’esercizio appena concluso, l’organico è aumentato del 2,7%, mentre i partner sono saliti a 581. Per il nuovo anno fiscale sono state inoltre nominate 46 nuove figure partner.

Tra le aree con le performance più rilevanti figurano quella dedicata a governo e servizi pubblici, con ricavi in aumento del 25%, e il comparto energia, risorse e industria, cresciuto del 12%. I dati indicano una domanda sostenuta sia dalla pubblica amministrazione sia dalle imprese impegnate nelle transizioni industriali e infrastrutturali.

Secondo Fabio Pompei, “la continua crescita del nostro network riflette la fiducia che imprese e organizzazioni ripongono in Deloitte” per affrontare intelligenza artificiale, transizione energetica e digitale. Il ceo collega inoltre le performance alla formazione e allo sviluppo dei talenti, strumenti indicati per aiutare i clienti a ridisegnare processi e modelli di business. Il programma di assunzioni estende quindi la capacità operativa della società mentre aumenta la richiesta di competenze specialistiche.

La dimensione Emea rafforza gli investimenti

Dal giugno 2026 Deloitte Italia è parte di Deloitte Emea, struttura che riunisce 16 participating firm, 132mila professionisti e ricavi complessivi pari a 20 miliardi di euro in più di 80 Paesi. Il nuovo perimetro prevede investimenti superiori a 1,5 miliardi di euro in intelligenza artificiale, cloud sovrano e infrastrutture tecnologiche.

Quattordici partner italiani assumeranno incarichi di leadership, rafforzando il contributo nazionale nella governance regionale. Per la filiale italiana, l’integrazione offre una scala più ampia per piattaforme, innovazione e collaborazione con i mercati internazionali.

FAQ

Quali ricavi ha registrato Deloitte Italia?

L’esercizio fiscale concluso a maggio 2026 supera 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

Quante assunzioni prevede Deloitte Italia?

Oltre 2mila nuove assunzioni sono previste entro maggio 2027, dopo un aumento dell’organico del 2,7% nell’esercizio chiuso.

Quali settori hanno ottenuto la crescita maggiore?

Governo e servizi pubblici hanno registrato un aumento del 25%, mentre energia, risorse e industria sono cresciuti del 12%.

Quanto investirà Deloitte Emea in tecnologia?

La struttura regionale prevede oltre 1,5 miliardi di euro per intelligenza artificiale, cloud sovrano e infrastrutture tecnologiche strategiche.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, confrontate per verificare i fatti.