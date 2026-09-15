PittaRosso Pink Parade a Milano sostiene la ricerca sul tumore al seno

La notizia in sintesi La PittaRosso Pink Parade si terrà a Milano domenica 18 ottobre 2026.

I fondi raccolti sosterranno uno studio clinico sul tumore al seno.

Previste visite senologiche gratuite tra il 16 e il 19 ottobre.

Le iscrizioni costano da 19 a 24 euro, secondo la modalità scelta.

La tredicesima PittaRosso Pink Parade si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 a Milano. La camminata, organizzata da PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi ETS, raccoglierà fondi per la ricerca sui tumori femminili e sarà accompagnata da iniziative dedicate alla prevenzione. L’evento è stato presentato il 14 settembre nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino.

La manifestazione coinvolgerà partecipanti presenti nel capoluogo lombardo e persone che aderiranno dal resto d’Italia. L’obiettivo della raccolta della nuova edizione è contribuire all’avvio di un progetto clinico inserito nella piattaforma di ricerca e cura di Fondazione Veronesi dedicata al tumore al seno.

Il progetto finanziato dalla raccolta sarà uno studio clinico di fase 3 sul trastuzumab deruxtecan, farmaco della classe degli anticorpi coniugati. Questi trattamenti combinano un anticorpo capace di individuare selettivamente le cellule tumorali con un agente chemioterapico trasportato all’interno delle cellule cancerose.

La sperimentazione riguarderà donne con tumore della mammella HR+/HER2− che presentano malattia residua con caratteristiche biologiche aggressive dopo la chemioterapia effettuata prima dell’intervento chirurgico. Lo studio dovrà valutare se il trattamento possa ridurre il rischio di recidiva e migliorare le prospettive di guarigione nel lungo periodo.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, Fondazione Umberto Veronesi ETS ha finanziato finora oltre 700 ricercatori e ricercatrici, più di 30 progetti di ricerca pluriennali e una piattaforma dedicata agli studi sul tumore al seno. Parte dei finanziamenti è stata resa possibile dalle precedenti edizioni della camminata.

Prevenzione e servizi gratuiti a Milano

Nei giorni che precederanno e seguiranno l’evento saranno disponibili visite senologiche gratuite nell’ambulatorio mobile del Centro Diagnostico Italiano. L’iniziativa è in programma venerdì 16 ottobre in Piazza Cadorna e sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre in Piazza Sempione.

Le visite saranno effettuate dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere sarà necessaria la prenotazione telefonica al numero 02 48317300, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

Al Villaggio della PittaRosso Pink Parade, previsto sabato 17 e domenica 18 ottobre, Auxologico IRCCS metterà inoltre a disposizione nutrizionisti e fisioterapisti per consulti e attività gratuiti. L’iniziativa si inserisce nel programma collegato alla camminata, che richiama l’attenzione anche su prevenzione, attività fisica e corretti stili di vita.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti del Comune di Milano, della Città Metropolitana, di Fondazione Veronesi e di PittaRosso, oltre a Verónica Crego Porley, Console Generale dell’Uruguay a Milano e Decano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia. È intervenuta anche Vanessa Ferrari, atleta medagliata olimpica e campionessa del mondo di ginnastica artistica, oggi tecnico del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano.

Per il terzo anno la Città Metropolitana di Milano aderisce al progetto e ne promuoverà la partecipazione anche nei territori esterni al capoluogo. La manifestazione inaugura inoltre una collaborazione con i Musei Civici di Milano: gli iscritti all’evento milanese potranno usufruire di una tariffa agevolata per i biglietti d’ingresso.

Iscrizioni e raccolta fondi fino al 31 ottobre

Le adesioni sono disponibili nei negozi PittaRosso e sul sito della PittaRosso Pink Parade. La quota per partecipare a Milano è di 21 euro, con ritiro del Pink Kit nel giorno dell’evento. Per chi aderisce dal resto d’Italia, il costo è di 19 euro con ritiro in un negozio PittaRosso oppure di 24 euro con consegna del kit a casa.

Il Pink Kit 2026 comprende una Gym Tote Bag, la T-shirt ufficiale dell’edizione e omaggi o coupon messi a disposizione dai partner. Chi non parteciperà alla camminata del 18 ottobre potrà effettuare una donazione fino al 31 ottobre, alle casse dei punti vendita PittaRosso oppure online.

Gli organizzatori indicano ulteriori aggiornamenti sulla pagina informativa dell’evento. Le informazioni sulle attività di finanziamento della ricerca promosse dall’ente sono disponibili sul sito di Fondazione Umberto Veronesi ETS. La raccolta del 2026 sarà quindi legata all’avvio dello studio clinico rivolto alle pazienti con tumore della mammella HR+/HER2− e malattia residua dopo la chemioterapia preoperatoria.

FAQ

Quando si svolge la PittaRosso Pink Parade?

L’evento è in programma domenica 18 ottobre 2026 nelle strade di Milano, con possibilità di adesione anche dal resto d’Italia.

Quanto costa iscriversi alla camminata?

Le quote sono 21 euro a Milano, 19 euro con ritiro del kit in negozio e 24 euro con consegna del kit a domicilio.

Quale ricerca finanzierà l’edizione 2026?

I fondi contribuiranno ad avviare uno studio clinico di fase 3 sul trastuzumab deruxtecan per tumore della mammella HR+/HER2−.

Dove saranno disponibili le visite senologiche gratuite?

L’ambulatorio mobile sarà in Piazza Cadorna il 16 ottobre e in Piazza Sempione dal 17 al 19 ottobre.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.