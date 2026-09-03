Rendimento dei gilt britannici ai massimi dal 1998 prima del Budget del 28 ottobre

La notizia in sintesi Regno Unito : rendimento dei gilt trentennali al 5,89%, massimo dal 1998.

: rendimento dei gilt trentennali al 5,89%, massimo dal 1998. Andy Burnham prepara il Budget del 28 ottobre sotto pressione dei mercati.

prepara il Budget del 28 ottobre sotto pressione dei mercati. I tassi più alti restringono i margini per spesa pubblica e misure sul caro-vita.

Inflazione, debito e investimenti nell’AI alimentano la tensione globale sulle obbligazioni.

Gilt britannici ai massimi dal 1998

Il governo britannico guidato da Andy Burnham affronta una nuova pressione sui conti pubblici: il rendimento dei gilt trentennali del Regno Unito è salito al 5,89%, livello massimo dal 1998, alla vigilia della legge di bilancio fissata per il 28 ottobre. Il dato, emerso martedì e analizzato da BBC News, coinvolge il premier e il cancelliere John Healey a Westminster, mentre l’esecutivo cerca misure contro il caro-vita senza infrangere le proprie regole fiscali. L’aumento riflette timori globali su inflazione, debito pubblico e spesa delle grandi aziende tecnologiche nell’intelligenza artificiale, riducendo lo spazio finanziario del bilancio britannico.

Bilancio più difficile tra debito e caro-vita

Il rendimento dei gilt a dieci anni, riferimento del mercato, è arrivato al 5,22%, il valore più elevato dal giugno 2008, nel pieno della crisi finanziaria globale. Quando i rendimenti salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono e lo Stato deve riconoscere interessi maggiori sul debito, con effetti potenziali anche sul costo dei prestiti per famiglie e imprese. Burnham ha indicato la “responsabilità fiscale” come fondamento dell’azione di governo, definendo economia e costo della vita “i problemi più grandi che il Paese deve affrontare”.

Il cancelliere Healey intende mantenere le regole fiscali introdotte dalla sua predecessora Rachel Reeves, pensate per offrire ai mercati chiarezza sul percorso del debito. Tuttavia, maggiori previsioni di spesa per interessi possono imporre tagli o aumenti fiscali per rispettare quei vincoli. La leader conservatrice Kemi Badenoch ha contestato la linea del premier, mentre Lord Jim O’Neill, già consigliere economico di Burnham, ha richiamato l’attenzione sulla pensione statale e sulla spesa assistenziale. L’analisi firmata da Faisal Islam ed Emer Moreau segnala una tensione condivisa da Stati Uniti, Giappone ed Europa.

Il mercato chiede coperture finanziarie credibili

La sfida per Burnham e Healey sarà spiegare come finanziare nuovi interventi per difesa e caro-vita, garantendo al tempo stesso il rimborso a chi presta denaro allo Stato. Karen Ward, strategist europea di JP Morgan, rileva che i governi competono con le aziende tecnologiche impegnate a raccogliere capitali per l’intelligenza artificiale. Per Kathleen Brooks di XTB, debito e pressione fiscale record rendono la fase particolarmente delicata per il nuovo esecutivo.

FAQ

Quanto rende il gilt britannico a trent’anni?

Il rendimento ha raggiunto il 5,89%, il livello più alto dal 1998 per i titoli di Stato britannici a trent’anni.

Quando sarà presentato il Budget britannico?

Il Budget del governo guidato da Andy Burnham è atteso il 28 ottobre, con misure orientate anche al costo della vita.

Perché i rendimenti elevati pesano sul governo?

Interessi più alti aumentano il costo del debito e riducono i margini disponibili entro le regole fiscali autoimposte dall’esecutivo.

Quale rendimento hanno raggiunto i gilt decennali?

I gilt decennali hanno toccato il 5,22%, il livello più elevato dal giugno 2008, durante la crisi finanziaria globale.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo analisi di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.