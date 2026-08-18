Banco BPM corregge il CET1 dopo il confronto con la BCE: cosa significa davvero

La banca rinuncia a chiedere l’inclusione anticipata dell’utile del primo semestre nel capitale primario. Il coefficiente al 30 giugno 2026 passa così dal 14,40% al 14,02%, senza modificare utili, dividendi attesi e obiettivi del piano.

Banco BPM ha precisato il valore del proprio coefficiente patrimoniale CET1 al 30 giugno 2026, correggendo il dato diffuso pochi giorni prima insieme ai risultati semestrali. Il rapporto regolamentare si attesta al 14,02%, anziché al 14,40% inizialmente indicato. La variazione, pari a 38 punti base, deriva dalla decisione di non proseguire la procedura necessaria a includere nel capitale primario di classe 1 la quota trattenuta dell’utile maturato nei primi sei mesi dell’anno.

La comunicazione è arrivata il 17 agosto. Banco BPM ha spiegato di aver assunto la decisione «anche a valle delle interlocuzioni successivamente avviate con BCE». La frase segnala che la scelta è maturata dopo il confronto con l’autorità di vigilanza europea, ma non equivale all’annuncio di un rigetto formale. Il comunicato non chiarisce infatti se la BCE abbia sollevato una specifica obiezione tecnica, richiesto ulteriori approfondimenti o semplicemente prospettato un iter incompatibile con i tempi e le valutazioni della banca.

Da dove nasce la differenza tra 14,40% e 14,02%

Il CET1, acronimo di Common Equity Tier 1, misura il capitale di migliore qualità di una banca in rapporto alle attività ponderate per il rischio. Al numeratore rientrano soprattutto capitale versato, riserve e utili trattenuti, dopo le deduzioni previste dalla normativa; al denominatore figurano le esposizioni della banca, ponderate in base alla loro rischiosità. Più alto è il rapporto, maggiore è in linea generale la capacità dell’istituto di assorbire eventuali perdite.

Nel dato del 14,40% presentato il 5 agosto Banco BPM aveva considerato anche la parte dell’utile del primo semestre 2026 che, secondo la politica di distribuzione approvata dal consiglio di amministrazione, non sarebbe destinata agli azionisti. La politica prevede infatti un payout pari all’80% dell’utile consolidato: in termini generali, ciò comporta la distribuzione dell’80% e il mantenimento nella banca del restante 20%.

L’utile infrannuale, però, non può essere computato automaticamente nel CET1 prima della sua approvazione definitiva. La normativa prudenziale europea richiede il previo assenso dell’autorità competente, insieme alla verifica indipendente dei risultati e alla deduzione di tutti gli oneri e dividendi prevedibili. Rinunciando alla procedura autorizzativa, Banco BPM deve quindi escludere per il momento quella quota di utile dal calcolo ufficiale. Il risultato economico non cambia: cambia soltanto la quantità di capitale riconosciuta ai fini regolamentari alla data del 30 giugno.

La regola europea sugli utili infrannuali

Il riferimento è l’articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento europeo sui requisiti patrimoniali, il cosiddetto CRR. La norma consente alle banche di includere utili infrannuali o di fine esercizio nel CET1 prima della decisione formale che ne conferma il risultato soltanto quando ricorrono determinate condizioni. Gli utili devono essere verificati da soggetti indipendenti responsabili della revisione e devono essere già depurati dagli oneri o dai dividendi ragionevolmente prevedibili. È inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva della vigilanza.

La cautela ha una ragione precisa: evitare che venga presentato come capitale pienamente disponibile un risultato ancora provvisorio oppure una somma destinata, almeno in parte, a uscire dalla banca sotto forma di dividendo. Nel caso di Banco BPM, l’accantonamento coerente con il payout dell’80% era già stato considerato nel calcolo del 14,40%; ciò non eliminava, tuttavia, la necessità di completare la procedura con la BCE.

Nessuna cancellazione dell’utile e nessun taglio annunciato al dividendo

La rettifica non rappresenta una perdita sopravvenuta e non modifica il conto economico del semestre. L’utile prodotto nei primi sei mesi resta tale sotto il profilo contabile. Semplicemente, la sua quota non destinata alla remunerazione degli azionisti non viene riconosciuta anticipatamente nel capitale regolamentare al 30 giugno.

Banco BPM ha inoltre confermato espressamente gli altri dati comunicati con la semestrale, la guidance sull’utile e sul dividendo per il 2026 e gli obiettivi del piano industriale. Non è stato quindi annunciato alcun taglio alla remunerazione degli azionisti. La banca continua a mostrare anche il dato del 14,40% come valore che il CET1 avrebbe raggiunto includendo la parte di utile non destinata alla distribuzione, ma il coefficiente ufficiale da utilizzare alla data di riferimento rimane il 14,02%.

Il margine rispetto ai requisiti BCE

Nonostante la riduzione, il livello patrimoniale resta nettamente superiore al requisito comunicato per il 2026. Nell’ottobre 2025 Banco BPM aveva reso noto un requisito CET1 del 9,511%, risultante dalla decisione prudenziale della BCE. Rispetto a questa soglia, il dato del 14,02% conserva un margine di 449 punti base, pari a circa 4,49 punti percentuali. Il coefficiente risulta inoltre in crescita di 44 punti base rispetto al livello di fine 2025, un progresso che la rettifica non cancella.

Il confronto non esaurisce tutte le metriche prudenziali che una banca deve rispettare (tra le altre vi sono i requisiti complessivi di capitale, le riserve regolamentari e le indicazioni emerse dallo SREP) ma permette di comprendere la dimensione della rettifica. I 38 punti base riducono il cuscinetto disponibile senza portare Banco BPM vicino alla soglia minima indicata.

Un tema soprattutto di trasparenza e rapporto con la vigilanza

La vicenda ha due livelli di lettura. Sul piano quantitativo, l’impatto è circoscritto e non altera le prospettive economiche dichiarate dalla banca. Il capitale riconosciuto è inferiore rispetto a quanto comunicato inizialmente, ma il coefficiente rimane robusto e gli obiettivi sono stati confermati.

Sul piano qualitativo, la correzione merita invece attenzione. Il CET1 è uno degli indicatori più osservati da investitori, analisti e autorità. Modificare un dato già presentato con la semestrale, dopo un confronto con la BCE, può alimentare domande sulla prudenza delle assunzioni iniziali e sulla qualità del coordinamento regolamentare. La formulazione scelta da Banco BPM non permette però di attribuire alla BCE una bocciatura, né di dedurre l’esistenza di una criticità patrimoniale più ampia.

Occorre quindi evitare due interpretazioni opposte ma ugualmente eccessive. Non si tratta di una semplice modifica priva di significato, perché riduce il capitale formalmente riconosciuto e corregge un’informazione rilevante. Allo stesso tempo, non è corretto descriverla come un “buco” patrimoniale o come la cancellazione di una parte dell’utile: i dati disponibili non sostengono questa conclusione.

Cosa osservare nei prossimi mesi

Il primo elemento da seguire sarà il modo in cui gli utili del 2026 confluiranno nel capitale una volta completato il normale processo di approvazione e destinazione del risultato. Saranno inoltre rilevanti eventuali chiarimenti della banca sul confronto con la BCE e le prossime comunicazioni sui coefficienti patrimoniali.

Investitori e analisti guarderanno anche alla capacità di Banco BPM di mantenere il proprio cuscinetto di capitale mentre attua la politica di distribuzione promessa e persegue gli obiettivi industriali. Per ora, il messaggio ufficiale è duplice: il CET1 regolamentare al 30 giugno è più basso di quanto inizialmente comunicato, ma guidance, dividendo e piano restano confermati.

In sintesi, la decisione riguarda soprattutto il momento in cui una quota dell’utile può essere riconosciuta come capitale prudenziale. Il numero da considerare ufficialmente è il 14,02%; il 14,40% rappresenta invece uno scenario comprensivo dell’utile trattenuto che non ha ricevuto, o per il quale la banca ha scelto di non completare, l’autorizzazione preventiva richiesta. È una distinzione tecnica, ma importante: separa il risultato economico realizzato dal capitale che la vigilanza consente di utilizzare immediatamente nel calcolo dei requisiti.