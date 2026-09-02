Arera aumenta il prezzo del gas per i clienti vulnerabili

La notizia in sintesi Arera aggiorna il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili.

aggiorna il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Ad agosto il riferimento sale a 143,72 centesimi per metro cubo.

L’aumento del 6,9% è legato al rialzo della materia prima.

La materia gas naturale pesa per il 49,96% della bolletta.

Gas vulnerabili, prezzo in aumento ad agosto

L’Arera ha aggiornato per agosto il prezzo di riferimento del gas destinato agli utenti vulnerabili in Italia: 143,72 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del 6,9% rispetto a luglio. Il dato, diffuso da Italpress da Roma sulla base delle rilevazioni dell’Autorità, riguarda il nuovo cliente tipo e descrive la composizione della bolletta tra materia prima, vendita, trasporto, oneri e imposte. Alla base del rialzo c’è l’aumento della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al MWh, un fattore che incide direttamente sul prezzo finale e rende rilevante monitorare le singole voci applicate ai clienti vulnerabili.

Le componenti della bolletta del gas

Nel prezzo complessivo di 143,72 centesimi, la spesa per la materia gas naturale ammonta a 71,80 centesimi per metro cubo, pari al 49,96% della bolletta, ed è la quota più alta. Questa componente copre l’approvvigionamento del gas naturale e le attività connesse, mentre la vendita al dettaglio vale 5,83 centesimi, ossia il 4,06% del totale. Il confronto con luglio indica che la pressione sulla materia prima è il motivo dichiarato del rialzo del prezzo di riferimento, non altre componenti indicate.

I costi per trasporto e gestione del contatore raggiungono 24,19 centesimi, equivalenti al 16,83%, e includono distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità. Gli oneri di sistema incidono per 4,98 centesimi, il 3,46% della bolletta, mentre le imposte sono pari a 36,92 centesimi, cioè il 25,69% del totale. La ripartizione evidenzia che la materia gas resta la voce più rilevante, seguita dalle imposte; il rincaro all’origine incide quindi su un prezzo finale composto anche da costi regolati e fiscali.

Cosa osservare nei prossimi aggiornamenti

Per gli utenti vulnerabili, il valore di agosto costituisce il prezzo di riferimento attribuito dall’Arera al nuovo cliente tipo. Il passaggio della materia prima da 56,68 a 64,15 euro al MWh mostra che variazioni all’origine possono incidere sulla componente più ampia della bolletta. Nei prossimi aggiornamenti, la lettura separata di approvvigionamento, vendita, rete, oneri e fiscalità permetterà di verificare quale voce modifichi il prezzo complessivo.

FAQ

Quanto costa il gas per vulnerabili ad agosto?

Il prezzo di riferimento di agosto è 143,72 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del 6,9% rispetto a luglio.

Perché il prezzo del gas è aumentato?

La materia prima è salita da 56,68 a 64,15 euro al MWh, indicata dall’Arera come causa dell’aumento.

Qual è la principale voce della bolletta?

La spesa per materia gas naturale raggiunge 71,80 centesimi per metro cubo e rappresenta il 49,96% dell’importo complessivo.

Quanto incidono trasporto e imposte?

Trasporto e gestione del contatore valgono 24,19 centesimi; le imposte incidono per 36,92 centesimi per metro cubo.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre ad altre fonti giornalistiche qualificate, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.