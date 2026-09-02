Forum Ambrosetti: a Cernobbio confronto su economia e geopolitica

La notizia in sintesi Il Forum Ambrosetti si terrà a Cernobbio dal 4 al 6 settembre.

Previsti rappresentanti di circa venti Paesi e 22 ricerche di scenario.

L’inflazione italiana di agosto 2026 sale al 3,3%, trainata dall’energia.

Debito, crescita, Europa e Stati Uniti saranno al centro del confronto.

Forum Ambrosetti, economia e geopolitica a Cernobbio

Il Forum di The European House-Ambrosetti, guidato dal managing partner e amministratore delegato Valerio De Molli, riunirà a Cernobbio dal 4 al 6 settembre governi, imprese e investitori per discutere le priorità economiche e geopolitiche che condizionano Italia ed Europa. La tre giorni, ospitata a Villa d’Este, prevede rappresentanti di circa venti Paesi, 22 ricerche di scenario e una presenza europea di rilievo, incluso il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per l’intera giornata di sabato. L’appuntamento arriva mentre le stime preliminari Istat indicano per agosto 2026 un’inflazione italiana al 3,3%, spinta dall’energia: un contesto che rende centrale il confronto su crescita, stabilità dei conti e competitività.

Inflazione, debito e stabilità nel confronto internazionale

Nel merito, Valerio De Molli, intervistato dalla vicedirettrice Jole Saggese, indica nell’inflazione, nel debito pubblico e nel rapporto con l’Unione europea i nodi da affrontare. Sul rincaro dei prezzi richiama la capacità di reazione delle imprese italiane agli shock energetici, ma prevede che un eventuale rialzo dei tassi della Bce possa frenare l’economia nei mesi successivi, insieme all’incertezza delle guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sul debito-Pil, afferma che i conti siano sotto controllo e cita un rapporto tra 133% e 135%, dopo il picco del 180% durante il Covid.

Il programma amplia il quadro politico internazionale: sono annunciati otto senatori statunitensi di entrambi gli schieramenti, oltre a un focus sugli effetti dell’economia americana. Tra gli ospiti figura Jordan Bardella, mentre De Molli riferisce del dibattito francese attorno al Rassemblement National e a Marine Le Pen; cita inoltre la stabilità dell’esecutivo di Giorgia Meloni come elemento apprezzato da imprese e investitori. I dati Istat offrono però il contrappunto concreto: energia non regolamentata al 16,9% e regolamentata al 18,8%, mentre carrello della spesa e inflazione di fondo restano più contenuti.

Prezzi energetici e consumi, il banco di prova

Le posizioni espresse a Cernobbio saranno misurate anche contro l’evoluzione dei prezzi e della crescita. Istat segnala nel secondo trimestre un Pil italiano in aumento dello 0,2% sul trimestre precedente e dell’1,0% annuo, con variazione acquisita 2026 allo 0,8%; Federconsumatori stima un aggravio annuo di 1.089 euro per famiglia. Per Mario Resca, presidente di Confimprese, la priorità è impedire che l’energia trasferisca rincari a consumi e crescita, sostenendo competitività e potere d’acquisto.

FAQ

Quando si svolge il Forum Ambrosetti?

Il Forum è previsto a Cernobbio dal 4 al 6 settembre, con delegazioni di circa venti Paesi e 22 ricerche.

Quanto è salita l’inflazione italiana ad agosto 2026?

Le stime preliminari Istat fissano l’indice Nic al 3,3% annuo e allo 0,5% mensile, dal 2,9% di luglio.

Come si è mosso il carrello della spesa?

Il carrello della spesa resta all’1,0%, mentre l’inflazione di fondo cala all’1,5% e gli alimentari rimangono stabili all’1,1%.

Quali rappresentanti internazionali sono annunciati?

Antonio Costa parteciperà sabato; il programma include Jordan Bardella e otto senatori statunitensi democratici e repubblicani, oltre a delegazioni governative.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e specializzate, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.