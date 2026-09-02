Btp decennale oltre il 4,18% spinto dalle vendite globali

La notizia in sintesi Btp decennale oltre il 4,18%, ai massimi dalla fine del 2023.

decennale oltre il 4,18%, ai massimi dalla fine del 2023. La vendita globale dei bond parte dai Treasury statunitensi.

statunitensi. Petrolio e crisi in Medio Oriente alimentano i timori sull’inflazione.

alimentano i timori sull’inflazione. La riunione della Bce del 10 settembre resta sotto osservazione.

Il rialzo globale spinge il Btp

Il Btp decennale italiano è tornato oltre il 4,18%, ai massimi dalla fine del 2023, nel quadro di vendite che coinvolgono i titoli di Stato dei principali mercati globali. Il movimento, partito dai Treasury statunitensi, riflette premi più alti richiesti dagli investitori per i debiti a lunga scadenza, mentre l’aumento del petrolio legato alla crisi in Medio Oriente alimenta timori sull’inflazione. In Europa l’attenzione è rivolta anche alla riunione della Bce del 10 settembre: le attese di tassi elevati più a lungo spiegano il rialzo dei rendimenti, che comporta prezzi più bassi per le obbligazioni sui mercati internazionali e per i conti pubblici nazionali.

Treasury, petrolio e attese sui tassi

Il decennale Usa ha raggiunto il 4,788%, massimo dal 14 gennaio 2025, mentre il Treasury trentennale è salito di oltre 2 punti base al 5,272%. Poiché i titoli americani sono il riferimento per mutui, prestiti auto e debiti delle carte di credito, il loro riprezzamento si trasmette ai mercati europei, dove salgono anche rendimenti francesi e tedeschi. Il meccanismo è finanziario: se inflazione attesa e tassi futuri aumentano, gli investitori domandano rendimenti superiori e le quotazioni dei bond diminuiscono.

La spinta viene dal petrolio, rincarato per crisi mediorientale e quasi totale chiusura di Hormuz: energia cara può mantenere l’inflazione alta e ridurre lo spazio per tagli dei tassi. Nell’area euro l’inflazione è accelerata in agosto, ma Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e componente del direttivo Bce, non rileva effetti di secondo livello; la discesa dell’inflazione di fondo e dei servizi resta positiva. Per questo il rialzo europeo appare almeno parzialmente collegato al riprezzamento globale, non a una brusca revisione delle dinamiche interne dei prezzi. Olli Rehn, governatore finlandese e membro del direttivo, ha definito “comprensibili” le attese di un rialzo Bce il 10 settembre.

Il nodo della riunione Bce

Le parole di Olli Rehn indicano che la riunione del 10 settembre sarà osservata anche come test della capacità della Bce di separare uno shock energetico da pressioni più persistenti. Joachim Nagel richiama però l’assenza di effetti di secondo livello e il calo dell’inflazione di fondo e dei servizi. La conseguenza immediata resta la volatilità dei titoli a lunga scadenza: per l’Italia, rendimenti maggiori aumentano il costo richiesto dal mercato per finanziare il debito.

FAQ

Quanto ha raggiunto il rendimento del Btp decennale?

Il rendimento del Btp decennale ha superato il 4,18%, tornando ai livelli registrati alla fine del 2023 in Italia.

Quali livelli hanno raggiunto i Treasury americani?

I Treasury decennali statunitensi sono saliti al 4,788%, massimo dal 14 gennaio 2025, e i trentennali al 5,272%.

Perché i prezzi dei bond diminuiscono?

Rendimenti richiesti più elevati fanno diminuire le quotazioni dei bond, perché gli investitori chiedono compensi maggiori sulle scadenze lunghe.

Cosa ha detto Olli Rehn sui tassi?

Olli Rehn giudica comprensibili le attese di rialzo Bce, citando il rischio di energia e inflazione persistentemente elevate.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo deriva da analisi accurata e congiunta di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate con fonti qualificate e specialistiche, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.