Concorsi pubblici, a settembre 24 bandi in scadenza per 1.284 posti

La notizia in sintesi Presidenza del Consiglio : 892 posti nei concorsi pubblici in scadenza a settembre.

: 892 posti nei concorsi pubblici in scadenza a settembre. Le selezioni complessive sono 24, per 1.284 posti distribuiti in 12 regioni.

Quattordici bandi chiudono entro i primi dieci giorni del mese.

Gli orari di presentazione variano: alcune procedure terminano prima della mezzanotte.

Concorsi pubblici, il calendario delle scadenze

La Presidenza del Consiglio dei ministri concentra la quota più ampia dei concorsi pubblici in scadenza nel mese di settembre, con 892 posti sui 1.284 complessivamente disponibili attraverso 24 procedure. Le selezioni riguardano candidati con licenza media, diploma o laurea e sono distribuite in 12 regioni, coinvolgendo sanità, enti locali, amministrazioni regionali e organismi nazionali. Il termine più rilevante è fissato al 23 settembre, quando chiudono le candidature per 882 specialisti tecnici laureati e 10 assistenti tecnici diplomati. La concentrazione delle scadenze rende necessario verificare con precisione date e orari indicati in ciascun bando.

Quattordici delle 24 procedure terminano infatti entro i primi dieci giorni del mese. Alcuni avvisi si chiudono alle 12, alle 13, alle 15 o alle 18, non esclusivamente alle 23:59. La differenza può risultare decisiva per l’invio regolare della domanda.

Le date principali e la distribuzione dei posti

Il calendario si apre il 4 settembre con il Consiglio Regionale del Lazio, che seleziona 13 figure tra funzionari, istruttori e dirigenti, seguito il 6 settembre dai 10 funzionari economico-finanziari della Regione Umbria. Il 7 settembre chiudono i termini per 12 istruttori amministrativi di Arus e per 10 profili dell’Ingv. Il 9 settembre riguardano 31 tecnici sanitari di laboratorio biomedico dell’Azienda Zero della Regione Calabria e 12 istruttori tecnici del Comune di Trieste.

Il 10 settembre è la data con più chiusure: comprende 10 operatori socio-sanitari del C.a.s.a. di Schio, 10 operatori di Abbanoa S.p.A., 51 posti della Regione Emilia-Romagna, 56 tecnici della prevenzione dell’Azienda Zero della Regione Veneto, 26 infermieri tra Campobasso e Garbagnate Milanese, oltre a 50 allievi ufficiali dell’Aeronautica militare.

Escludendo il maxiconcorso della Presidenza del Consiglio, restano 392 posti in 22 bandi. La sanità pubblica assorbe 195 posti in 11 selezioni, mentre gli enti territoriali ne mettono a disposizione 137 attraverso nove procedure. Questa ripartizione mostra come le opportunità siano diffuse, ma con numeri spesso limitati per singolo ente.

Il maxiconcorso nazionale domina le selezioni

La scadenza del 23 settembre assume un peso centrale perché i due bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentano circa il 69% dei posti complessivi. Le candidature riguardano 882 specialisti tecnici destinati ai laureati e 10 assistenti tecnici riservati ai diplomati.

Tra le altre scadenze successive figurano l’Inrca di Ancona, il Comune di Cremona, il Comune di Milano e diverse aziende sanitarie. Per i candidati, la verifica dell’orario finale previsto dall’avviso resta un passaggio operativo essenziale, soprattutto nelle procedure con chiusure anticipate.

FAQ

Quanti posti offrono i concorsi di settembre?

I bandi disponibili mettono complessivamente a concorso 1.284 posti, distribuiti attraverso 24 selezioni pubbliche in dodici regioni italiane.

Quando scade il concorso della Presidenza del Consiglio?

Il termine indicato per entrambe le procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri è il 23 settembre alle ore 23:59.

Quanti specialisti tecnici cerca la Presidenza del Consiglio?

Il maxiconcorso territoriale prevede 882 posti per specialisti tecnici riservati ai laureati, affiancati da dieci assistenti tecnici per diplomati.

Quale data concentra più scadenze?

Il 10 settembre riunisce il maggior numero di chiusure, con procedure previste alle 12, 13, 18 e 23:59.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, confrontando analisi di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.