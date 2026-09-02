RC Auto, premio medio a 647 euro: -1,3% annuo ma prezzi in rialzo

La notizia in sintesi Il premio medio RC Auto è 647 euro a luglio 2026.

Su base annua il costo scende dell’1,3%, ma cresce del 3,7% in sei mesi.

Campania più costosa, Friuli-Venezia Giulia più economico.

più costosa, più economico. Analizzati oltre 12,6 milioni di preventivi da Facile.it e Assicurazione.it.

RC Auto, prezzi in calo ma rialzi recenti

A luglio 2026 il premio medio RC Auto rilevato da Facile.it e Assicurazione.it per assicurare un’automobile in Italia è sceso a 647 euro, l’1,3% in meno su base annua. L’Osservatorio RC Auto delle due piattaforme ha esaminato oltre 12,6 milioni di preventivi raccolti nell’ultimo anno, fotografando un mercato diviso tra diminuzione annuale e rialzo del 3,7% negli ultimi sei mesi. Il dato riguarda gli automobilisti italiani e mostra che il beneficio rispetto a luglio 2025 non coincide con la dinamica più recente delle tariffe.

Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, l’inflazione ancora significativa può contribuire alla crescita recente. Le differenze regionali spiegano perché il premio medio nazionale non descriva da solo la spesa effettiva dei conducenti. L’analisi è rilevante perché individua territori con cali marcati, aumenti annuali e divari assoluti molto distanti dalla media italiana.

Regioni, i divari restano molto ampi

Nel confronto annuo, l’Abruzzo registra la flessione più ampia, pari al 5,4%, davanti a Sardegna (-4,4%), Marche e Calabria (-2,8%). I premi diminuiscono anche in Toscana (-2,7%), Puglia (-2,4%) e Campania (-2,3%), confermando quanto indicato da Ghizzoni sulla prevalenza dei ribassi regionali. La distribuzione non è uniforme: il Trentino-Alto Adige segna il maggiore incremento, +6,5%, mentre Friuli-Venezia Giulia e Sicilia aumentano entrambe del 2,2%.

Il Friuli-Venezia Giulia offre però il premio medio più basso, 456,73 euro, separando l’aumento percentuale dal livello effettivo dei prezzi. In cima alla graduatoria del costo resta la Campania, con 1.010 euro: il 56% oltre la media italiana di 647 euro. Seguono il Lazio, a 698,05 euro, e la Puglia, a 692,69 euro.

Tra le aree meno costose, dopo il Friuli-Venezia Giulia, figurano il Trentino-Alto Adige con 501,81 euro e il Veneto con 532,18 euro. Il divario rilevato mostra una spesa assicurativa molto diversa da territorio a territorio, anche quando la media nazionale si riduce. Il dato aggregato, quindi, non annulla le differenze misurate regione per regione.

Il prossimo dato chiarirà la tendenza

Il segnale da monitorare è la distanza tra la contrazione su dodici mesi e l’aumento semestrale. Se il +3,7% si consolidasse nei rilevamenti successivi, il calo annuo potrebbe attenuarsi, ma l’Osservatorio non anticipa previsioni. Andrea Ghizzoni indica che servirà seguire l’evoluzione dei prossimi mesi per capire se sia iniziata una fase di rialzi.

Nel frattempo, i dati di luglio 2026 fissano una certezza: il costo dell’RC Auto cambia sensibilmente secondo la regione e non può essere letto soltanto dalla media nazionale.

FAQ

Qual è il premio RC Auto medio nazionale?

647 euro è il premio medio rilevato a luglio 2026 per assicurare un’automobile in Italia, secondo l’Osservatorio RC Auto.

Quanto sono cambiate le tariffe in sei mesi?

Le tariffe RC Auto sono aumentate del 3,7% negli ultimi sei mesi considerati, nonostante il calo dell’1,3% registrato annualmente.

Quale regione ha l’RC Auto più cara?

Campania registra 1.010 euro di premio medio, valore superiore del 56% alla media nazionale di 647 euro nel luglio 2026.

Quale regione ha il premio medio più basso?

Friuli-Venezia Giulia è al minimo nazionale con 456,73 euro; Trentino-Alto Adige segue a 501,81 euro e Veneto a 532,18 euro di media.

Quali fonti sono state utilizzate?

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