La Borsa al posto della casa: il nuovo sogno americano divide i giovani da quelli europei

Negli Stati Uniti azioni ed ETF diventano il primo mattone della ricchezza personale. In Europa la casa resta centrale, ma risparmi insufficienti, mercati finanziari frammentati e dipendenza dalla famiglia ritardano l’autonomia delle nuove generazioni

Per gran parte del secondo dopoguerra, il sogno economico delle famiglie occidentali aveva fondamenta concrete: acquistare una prima abitazione, rimborsare il mutuo e trasformare gradualmente la casa nel principale patrimonio familiare. Negli Stati Uniti questo modello sta cambiando. Di fronte a prezzi immobiliari sempre meno accessibili, molti giovani considerano oggi il portafoglio finanziario come il primo vero bene patrimoniale.

Secondo l’indice nazionale Case-Shiller, dall’inizio del 2000 i prezzi delle abitazioni statunitensi sono più che triplicati. Parallelamente, l’età mediana di chi acquista la prima casa è salita dai 28 anni del 1992 ai 40 del 2025, mentre la quota dei nuovi compratori sul totale delle compravendite è scesa al minimo storico del 21%.

Il portafoglio finanziario come “prima casa”

Ci troviamo di fronte quindi a una trasformazione reale. I titoli detenuti dagli statunitensi con meno di quarant’anni hanno raggiunto nel 2026 circa 3.100 miliardi di dollari. Azioni e fondi rappresenterebbero ormai il 27% della loro ricchezza netta, contro il 9% del 1989. Le piattaforme digitali, gli investimenti automatici e la diffusione degli ETF hanno inoltre ridotto drasticamente costi e soglie d’ingresso.

Il meccanismo è intuitivo. Se per comprare casa servono anni e un anticipo molto elevato, lasciare tutto il denaro su un conto corrente rischia di allontanare ulteriormente l’obiettivo. Il giovane investitore cerca allora di far crescere il capitale sui mercati, riservandosi di vendere azioni o quote di fondi quando l’acquisto dell’abitazione diventerà possibile.

Non bisogna però confondere il patrimonio aggregato con la condizione del giovane americano medio. Una parte considerevole dei 3.100 miliardi è concentrata nelle famiglie con redditi più elevati. Chi dispone di risorse limitate continua a incontrare difficoltà sia nell’acquisto della casa sia nella costruzione di un portafoglio. La Borsa non cancella la disuguaglianza patrimoniale: può anzi ampliarla tra chi riesce a investire presto e chi non possiede neppure una riserva per le emergenze.

Anche l’Europa ha una crisi abitativa

I giovani europei non sono protetti dal rincaro immobiliare. Nel primo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni nell’Unione europea sono aumentati del 5,1% su base annua e gli affitti del 3%. Dal 2010 alla metà del 2025, i prezzi di vendita erano già cresciuti di oltre il 60%, contro quasi il 29% degli affitti. Le medie nascondono forti differenze: nel 2026 gli aumenti annuali risultano particolarmente elevati in Portogallo, Bulgaria e Slovacchia, mentre la Finlandia registra una flessione.

Il disagio non si misura soltanto attraverso la proprietà. Nel 2024 il 27% degli europei fra 15 e 29 anni viveva in un’abitazione sovraffollata; per oltre un giovane su dieci fra 20 e 29 anni, le spese per la casa superavano il 40% del reddito disponibile. La scarsità di alloggi accessibili, i contratti di lavoro instabili e gli affitti elevati ritardano l’uscita dalla famiglia d’origine, soprattutto nell’Europa meridionale.

La differenza rispetto agli Stati Uniti non consiste dunque in una maggiore facilità di acquistare casa, ma nel modo in cui i giovani reagiscono all’esclusione dal mercato immobiliare.

L’Europa continua a preferire depositi e mattone

Nell’area euro soltanto il 35% dei consumatori possiede azioni, fondi comuni o ETF, contro una partecipazione statunitense stimata intorno al 62%. Fra gli europei l’investimento azionario è più diffuso tra i giovani, le persone istruite e quelle con maggiore alfabetizzazione finanziaria, ma resta frenato dalla scarsità di risorse, dall’avversione al rischio, dalla sfiducia nei mercati e dalla percezione di non possedere competenze adeguate. Circa il 20% dei non investitori dichiara di non avere le conoscenze necessarie.

L’Europa conserva inoltre un sistema finanziario maggiormente incentrato sulle banche. Una parte molto consistente del risparmio rimane nei depositi, mentre previdenza pubblica e fondi pensione attenuano — almeno nella percezione dei cittadini — la necessità di costruire autonomamente un patrimonio azionario per la vecchiaia. Negli Stati Uniti, al contrario, i piani pensionistici a contribuzione definita e la cultura del mercato finanziario avvicinano milioni di lavoratori alla Borsa fin dall’inizio della carriera.

Anche il sostegno familiare assume forme differenti. In molti Paesi europei, e particolarmente in Italia, il trasferimento di ricchezza avviene attraverso l’abitazione dei genitori, anticipi sulle eredità, donazioni e garanzie per il mutuo. Il giovane americano tende più spesso a costruire direttamente un portafoglio; quello europeo rimane legato a un patrimonio immobiliare familiare che potrà ricevere in futuro, ma sul quale non sempre può contare nel momento in cui deve rendersi autonomo.

Due modelli, due rischi

Casa e azioni non sono strumenti intercambiabili. Un’abitazione offre un servizio essenziale, consente di utilizzare il debito attraverso il mutuo e può proteggere dall’aumento degli affitti. È però un investimento concentrato, costoso da acquistare e poco liquido.

Azioni ed ETF sono divisibili, facilmente negoziabili e permettono una maggiore diversificazione. Restano tuttavia esposti alla volatilità. Investire in Borsa denaro destinato a un anticipo immobiliare può essere ragionevole se l’orizzonte è lungo, ma diventa pericoloso quando la casa deve essere comprata entro pochi anni: un ribasso del mercato potrebbe ridurre il capitale proprio nel momento necessario.

Il confronto rivela quindi due diverse risposte alla medesima crisi generazionale. Negli Stati Uniti il sogno della proprietà viene rinviato e trasformato in accumulazione finanziaria. In Europa il mattone mantiene un valore culturale e patrimoniale dominante, ma molti giovani restano sospesi tra depositi poco remunerativi, redditi insufficienti e attesa dell’aiuto familiare.

La tendenza americana comincia comunque ad attraversare l’Atlantico. Applicazioni di investimento, piani automatici ed ETF stanno avvicinando alla Borsa una nuova generazione europea. Non è ancora la sostituzione della casa con il portafoglio, ma l’inizio di un modello più ibrido: prima un capitale finanziario liquido e diversificato, poi — se reddito, prezzi e credito lo consentiranno — l’abitazione.

La vera frattura futura potrebbe quindi non essere tra proprietari e investitori, ma tra giovani capaci di partecipare alla crescita degli asset e giovani costretti a destinare tutto il reddito ai consumi e all’affitto. Il problema non è quale sogno scegliere: è evitare che sia la casa sia la Borsa diventino privilegi riservati a chi possiede già un patrimonio familiare.