Salone Auto Torino supera 540mila visitatori in tre giorni

La notizia in sintesi Salone Auto Torino 2026 ha registrato oltre 540.000 visitatori in tre giorni.

La manifestazione si è svolta dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino.

Esposti oltre 200 modelli, con 40 anteprime e 47 case automobilistiche presenti.

L’area test drive ha registrato oltre 3.000 prove su strada.

Salone Auto Torino 2026 si è chiuso con oltre 540.000 visitatori nei tre giorni della manifestazione, dall’11 al 13 settembre. L’evento automobilistico a ingresso gratuito ha coinvolto il centro della città, tra piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e l’area test drive di corso San Maurizio.

Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, la terza edizione ha riunito 47 case automobilistiche e più di 200 modelli, comprese 40 anteprime. Il programma ha alternato esposizioni di auto contemporanee e storiche, incontri dedicati alla filiera industriale, appuntamenti sul design e prove su strada.

Oltre 3.000 prove nell’area test drive

L’area test drive ai Giardini Reali Bassi ha totalizzato oltre 3.000 prove su strada. I veicoli messi a disposizione erano di BYD, Changan, Dongfeng, EMC, Geely, GWM, Honda, Hongqi, Kia, Lepas, Lynk & Co, Mazda, OMODA JAECOO, Suzuki, Tesla e Zeekr. Gli organizzatori riferiscono che diversi marchi hanno registrato prenotazioni complete fino alla chiusura dell’evento.

Tra le novità esposte figuravano, tra le altre, la Nuova iX3 di BMW, la Lancia Gamma, la Nuova Compass E-Hybrid Plug-in 225 Cv di Jeep, la Twingo E-Tech Electric di Renault, la Nuova GLC Elettrica di Mercedes-Benz, il Cybertruck di Tesla e la Prelude Full Hybrid di Honda. Accanto ai modelli di serie e ai prototipi, il Salone ha ospitato anche vetture storiche e sportive.

Andrea Levy, presidente di Salone Auto Torino, ha commentato così il risultato finale:

“Arrivare a 540.000 visitatori è un risultato straordinario, che premia il lavoro fatto insieme in questi mesi. Questa edizione ci restituisce un Salone sempre più forte: per la risposta del pubblico, per la qualità e il numero dei brand presenti, per le anteprime che le Case hanno scelto di portare a Torino e per il peso crescente della componente industriale e internazionale. Ringrazio Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio di Torino, con cui abbiamo lavorato in grande sintonia, e tutte le istituzioni che ci hanno accompagnato. Ringrazio ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO, ASI e ACI per il contributo e la collaborazione, le Case automobilistiche, i partner e le Forze dell’Ordine. Un grazie particolare va ai collezionisti, che hanno condiviso con il pubblico vetture straordinarie, al MAUTO e alla Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica per il prezioso contributo alle celebrazioni dedicate alla storia del design e del motorsport. Ringrazio infine i media italiani e internazionali che hanno raccontato questi tre giorni e, naturalmente, i 540.000 visitatori che hanno scelto Salone Auto Torino e riempito il cuore della città”.

Il nuovo incontro per imprese e filiera

L’edizione 2026 ha introdotto anche bTOb, appuntamento rivolto alle imprese e alla filiera automotive. Al Teatro Regio si sono incontrate aziende, case automobilistiche, istituzioni e associazioni di categoria; le imprese accreditate sono state oltre 250. Al panel istituzionale hanno partecipato Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, ANFIA, UNRAE e FEDERAUTO.

Il Teatro Regio ha inoltre ospitato la seconda edizione di TADA, Torino Automotive Design Award, dedicata al design automobilistico. Durante l’inaugurazione, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha definito Salone Auto Torino un “crocevia globale dell’automotive”.

Design, collezionismo e anniversari

Una parte dell’esposizione è stata dedicata alla storia dell’automobile e del design italiano. Nella Corte d’Onore di Palazzo Reale si è svolta una celebrazione per il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, alla presenza di Piero Ferrari, con dieci opere esposte.

Nei Giardini dei Musei Reali sono stati allestiti tributi per i 120 anni di Lancia, per Marcello Gandini, per Ferrari Club Italia, per il design Bertone e per le vetture della London to Brighton. La Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica ha contribuito con alcuni modelli della propria collezione, tra cui Ferrari F40, Ferrari Testarossa, Lamborghini Miura P400 SV, Lancia 037 e Beta Montecarlo.

Il calendario ha incluso anche il Supercar Meeting Venaria Reale-Torino e la Sketch Marathon di IED Torino. La manifestazione è stata realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, OGR, Camera di commercio di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo.

FAQ

Quanti visitatori ha avuto Salone Auto Torino 2026?

Oltre 540.000 persone hanno visitato la manifestazione nei tre giorni compresi tra l’11 e il 13 settembre 2026.

Dove si è svolto il Salone Auto Torino?

Il percorso ha coinvolto piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e l’area test drive di corso San Maurizio.

Quante case automobilistiche erano presenti?

Le case automobilistiche presenti erano 47, con oltre 200 modelli esposti e 40 anteprime presentate durante il weekend.

Quanti test drive sono stati effettuati?

L’area test drive dei Giardini Reali Bassi ha registrato oltre 3.000 prove su strada nell’arco della manifestazione.

Qual è la fonte di queste informazioni?

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