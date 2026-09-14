Giancarlo Giorgetti valuta flat tax al 5% sugli aumenti dei giovani

La notizia in sintesi Giancarlo Giorgetti valuta una flat tax al 5% sugli aumenti salariali per giovani.

valuta una flat tax al 5% sugli aumenti salariali per giovani. La misura richiederebbe accordi tra imprese, datori di lavoro e amministrazione finanziaria.

Forza Italia propone Irpef ridotta under 30 e reddito di merito.

propone Irpef ridotta under 30 e reddito di merito. Tassi, debito e costi energetici restringono gli spazi della manovra 2027.

Flat tax sugli aumenti per giovani

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti propone una flat tax al 5% sugli aumenti salariali riconosciuti ai giovani, tra le ipotesi per la legge di Bilancio 2027. L’idea è stata illustrata alla festa dell’Udc a Roma e all’evento della Lega dedicato alla Finanziaria 2027. Richiede collaborazione di imprese, datori di lavoro e amministrazione finanziaria.

La misura punta ad alzare il netto in busta paga all’ingresso nel lavoro, trattenere talenti e ridurre il divario salariale europeo. Si colloca nel cantiere della manovra, condizionato da tassi in rialzo, energia cara e tutela della fiducia dei mercati. La ministra Marina Calderone preannuncia interventi per giovani qualificati e rientri dall’estero.

Il confronto tra fisco, salari e bilancio

Il modello evocato da Giorgetti riprende la tassazione al 5% applicata agli aumenti contrattuali nell’ultima legge di Bilancio, che il ministro definisce un precedente positivo. Il beneficio sarebbe circoscritto agli incrementi riconosciuti dalle aziende ai lavoratori giovani, non all’intera retribuzione. Il titolare del Mef lega l’intervento a una revisione delle misure esistenti, per evitare sovrapposizioni tra fasce di reddito e esclusioni.

Alla festa dell’Udc, dopo la messa di monsignor Marco Malizia, hanno partecipato anche il viceministro Maurizio Leo e il vicesegretario Paolo Greco Lucchina. Il dibattito avviene mentre la Bce alza i tassi contro l’inflazione: crescono oneri per mutui, prestiti e debito pubblico. Giorgetti richiama la necessità di tenere sotto controllo il debito e conservare la fiducia di mercati e risparmiatori.

Su un binario distinto, la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi annuncia l’abbattimento dell’Irpef per gli under 30 e un reddito di merito per universitari con risultati eccellenti. Il leader della Lega Matteo Salvini chiede di limitare i bonus concentrati sulle stesse persone, ampliando la platea del sostegno. Nel confronto compare inoltre l’ecobonus al 65%: per la viceministra Vannia Gava, efficienza energetica e bollette restano collegate.

La selettività sarà decisiva

Il percorso verso la manovra mostra che le agevolazioni per i giovani dovranno convivere con margini finanziari limitati. ANSA segnala un debito oltre 3.200 miliardi e 385 miliardi da rifinanziare nel 2026, dati che spiegano l’orientamento verso platee ristrette. Il confronto politico include anche ceto medio, carburanti, partite Iva ed ecoedilizia.

La proposta sugli stipendi giovanili sarà quindi valutata insieme agli altri capitoli, senza che dalle dichiarazioni emerga una misura già definita.

FAQ

Come funzionerebbe la flat tax per giovani?

Il 5% riguarderebbe gli aumenti di stipendio concessi dalle aziende ai giovani, subordinati alla collaborazione dei datori di lavoro.

Quali misure propone Forza Italia?

Stefania Craxi prevede abbattimento dell’Irpef per under 30 e reddito di merito destinato agli universitari capaci con risultati accademici eccellenti.

Perché incidono i tassi della Bce?

I rialzi della Bce contro l’inflazione aumentano i costi di mutui, prestiti e rifinanziamento del debito pubblico italiano.

Quale ecobonus è allo studio?

L’ipotesi porta al 65% la detrazione per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi, schermature e cappotti.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

L’articolo deriva da un esame congiunto delle fonti ufficiali, comprese ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.