Settembre, il mese delle fiere: Milano riunisce l’intera filiera della moda, poi Vicenza, Bologna, Verona

Dal 12 al 17 settembre sei manifestazioni trasformano Fiera Milano Rho in una piattaforma integrata per calzature, pelletteria, gioielli, abbigliamento, materiali e tecnologie. Nel calendario nazionale spiccano anche Vicenzaoro, Cersaie e Marmomac

Settembre riporta il sistema fieristico italiano al centro degli scambi internazionali. Moda, gioielleria, ceramica, arredobagno e pietra naturale sono i principali comparti coinvolti in un calendario che rappresenta non soltanto una vetrina commerciale, ma anche un indicatore anticipatore della domanda, degli investimenti e della propensione all’innovazione delle imprese.

Il momento di maggiore concentrazione sarà a Milano

Dal 12 al 17 settembre, Fiera Milano Rho ospiterà in successione sei manifestazioni dedicate alle diverse componenti della moda: Milano Fashion&Jewels, TheOneMilano, Micam, Mipel, Lineapelle e Simac Tanning Tech. Non tutte inizieranno sabato 12: ad aprire saranno Milano Fashion&Jewels e TheOneMilano, seguite il giorno successivo da Micam e Mipel; dal 15 settembre entreranno in scena Lineapelle e Simac Tanning Tech.

La formula consente ai compratori internazionali di seguire, nell’arco di pochi giorni e nello stesso quartiere fieristico, quasi tutta la catena del valore: dal prodotto finito alle materie prime, dagli accessori alle macchine per la produzione. È una scelta strategica in una fase nella quale le imprese devono fronteggiare consumi discontinui, tensioni geopolitiche, dazi, aumento dei costi e nuove regole europee su tracciabilità e sostenibilità.

Dal gioiello alla calzatura

Milano Fashion&Jewels, in programma dal 12 al 14 settembre, riunirà gioielli, bijoux e accessori moda. La manifestazione si colloca tra artigianato, design e distribuzione, dando spazio sia ai marchi consolidati sia alle realtà emergenti. Per dettaglianti e buyer rappresenta un osservatorio sulle tendenze e sulle nuove combinazioni tra accessorio, abbigliamento e gioiello contemporaneo.

Nelle stesse date, TheOneMilano presenterà l’offerta dedicata all’outerwear di alta gamma, alle pellicce, all’abbigliamento e agli accessori. La collocazione all’interno del progetto integrato rafforza il legame fra confezione, materiali e distribuzione e anticipa la Milano Fashion Week donna, prevista dal 22 al 28 settembre 2026, secondo il calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Dal 13 al 15 settembre sarà la volta di Micam Milano, appuntamento internazionale dedicato alle calzature. L’edizione presenterà le collezioni primavera-estate 2027, affiancando alle proposte commerciali spazi per i designer emergenti, contenuti sulle tendenze e strumenti per mettere in contatto espositori e compratori. In un settore caratterizzato da forte vocazione esportatrice e dalla presenza di numerose piccole e medie imprese, la fiera rimane un canale essenziale per raggiungere mercati difficilmente presidiabili attraverso una rete commerciale diretta.

In contemporanea, Mipel celebrerà la sua 130ª edizione, dedicata a borse, valigeria, piccola pelletteria, cinture, guanti e accessori. Anche in questo caso saranno presentate le collezioni primavera-estate 2027. La manifestazione riflette l’evoluzione di un comparto che deve conciliare qualità manifatturiera, difesa del Made in Italy, diversificazione dei mercati e crescente domanda di trasparenza sulla provenienza delle materie prime.

Lineapelle e Simac: materiali e tecnologia

Il passaggio dal prodotto finito alla filiera industriale avverrà dal 15 al 17 settembre. Lineapelle, con oltre mille espositori già confermati a luglio, presenterà pellami, componenti, tessuti, materiali sintetici e accessori destinati alle collezioni inverno 2027-2028. La manifestazione costituisce uno dei principali luoghi mondiali di incontro tra concerie, aziende della moda, progettisti e responsabili degli acquisti.

I temi più sensibili saranno la tracciabilità, la riduzione dell’impatto ambientale, il riciclo, la chimica di processo e il regolamento europeo contro la deforestazione. Per i produttori, infatti, non è più sufficiente offrire un materiale esteticamente valido: occorre documentarne origine, lavorazione, prestazioni e impronta ambientale.

Accanto a Lineapelle si svolgerà Simac Tanning Tech, dedicata alle macchine e alle tecnologie per conceria, calzatura e pelletteria. Qui l’attenzione si sposterà su automazione, controllo digitale, intelligenza artificiale, risparmio energetico, sicurezza e riduzione dell’impiego di acqua e sostanze chimiche. L’incontro fra Lineapelle e Simac rende visibile il rapporto sempre più stretto fra caratteristiche del materiale e innovazione dei processi produttivi.

L’importanza del calendario milanese risiede proprio in questa continuità. Un buyer potrà osservare il prodotto finito a Micam o Mipel, individuare materiali e componenti a Lineapelle e valutare a Simac le tecnologie necessarie per produrli. Per le imprese, la fiera diventa così uno strumento di politica industriale oltre che commerciale.

Da Vicenzaoro a Cersaie e Marmomac

Il settembre fieristico italiano non si esaurisce a Milano. Dal 4 all’8 settembre Vicenzaoro riunirà a Vicenza l’intera filiera dell’oreficeria e della gioielleria. In contemporanea si terranno T.Gold, dedicata alle tecnologie per la lavorazione dei metalli preziosi, e, dal 4 al 7 settembre, VO Vintage, aperta anche a collezionisti e appassionati di orologi e gioielli d’epoca. L’evento assume particolare rilevanza in una fase segnata dall’elevato prezzo dell’oro, che modifica costi di produzione, politiche di magazzino e strategie commerciali.

Dal 21 al 25 settembre Bologna ospiterà Cersaie, salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno. Per produttori, progettisti e distributori sarà un’occasione per confrontarsi su superfici innovative, efficienza degli edifici, rigenerazione urbana e sostenibilità dei materiali.

Chiuderà il mese Marmomac, dal 22 al 25 settembre a Verona. La sessantesima edizione coprirà tutta la filiera della pietra naturale: blocchi, lastre, prodotti finiti, macchinari, utensili e tecnologie. I dati dell’edizione 2025 – 1.400 espositori, 50 mila visitatori e una quota del 66% di operatori internazionali – mostrano la capacità della manifestazione di promuovere all’estero non solo il marmo italiano, ma anche le macchine e le competenze necessarie alla sua trasformazione.

Nel complesso, settembre offrirà una rappresentazione particolarmente efficace della struttura produttiva italiana. Le fiere più importanti non espongono soltanto beni di consumo, ma mettono in relazione creatività, manifattura, materiali, tecnologie e servizi. Obiettivo sarà trasformare la visibilità degli eventi in ordini, investimenti e nuovi sbocchi internazionali, in un mercato globale nel quale qualità e reputazione restano decisive, ma devono essere sostenute da innovazione, sostenibilità e capacità commerciale.