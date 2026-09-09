Equazioni Navier-Stokes, OpenAI trova la soluzione del “problema del millennio” di matematica dopo 90 anni. Ma è scontro con i matematici

La notizia in sintesi OpenAI rivendica una prova sulle equazioni di Navier-Stokes.

rivendica una prova sulle equazioni di Navier-Stokes. La dimostrazione è stata prodotta da migliaia di agenti IA.

Il Clay Mathematics Institute non considera il problema risolto.

non considera il problema risolto. Restano contestazioni sull’origine del percorso di ricerca.

OpenAI rivendica una soluzione matematica

OpenAI, società guidata da Sam Altman, ha annunciato una dimostrazione sul problema dell’esistenza e regolarità delle equazioni di Navier-Stokes, una delle sfide del Clay Mathematics Institute. Il risultato, diffuso dall’azienda con una prova formalizzata in Lean, riguarda fluidi tridimensionali sottoposti a una forza esterna e sostiene che possano formarsi singolarità, con velocità matematicamente infinite in tempo finito.

La ricerca è stata ottenuta impiegando migliaia di agenti IA in parallelo, dopo una fase sulle equazioni di Eulero, e punta a mostrare capacità di ricerca autonoma.

Il Clay Mathematics Institute continua però a classificare il problema come irrisolto: serviranno pubblicazione qualificata, revisione indipendente e accettazione della comunità matematica prima di qualsiasi riconoscimento.

La prova, i limiti e le contestazioni

Le equazioni formulate nell’Ottocento da Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes descrivono il moto di liquidi e gas, utilizzate in meteorologia e aerodinamica. Nel 1934 Jean Leray provò l’esistenza di soluzioni generalizzate, ma rimase aperto il nodo della loro regolarità: una singolarità indicherebbe il limite del modello, non un fluido a velocità infinita. OpenAI afferma di aver costruito un vortice che si avvita, si assottiglia e accelera, mantenendo energia finita e una forza esterna liscia.

Il percorso parte da mille agenti sulle equazioni di Eulero e arriva a 10mila agenti per Navier-Stokes; la prova sarebbe arrivata dopo 88 ore, seguita dalla formalizzazione in Lean. Sébastien Bubeck ha parlato di risorse di calcolo senza precedenti, mentre Ven Chandrasekaran ha ribadito che la tesi riguarda il comportamento delle equazioni. La rivendicazione è contestata da Tristan Buckmaster e Levent Alpöge, che lavoravano su risultati collegati usando anche IA; OpenAI nega un impiego delle loro bozze.

Martin Bridson chiede tempi rigorosi e Terence Tao critica annunci anticipati rispetto a prepubblicazioni professionali. Anima Anandkumar ha diffuso un diverso risultato sulle equazioni di Eulero. Tra precedenti celebri figurano David Hilbert, Grigori Perelman, Paul Erdős e Andrew Wiles.

Il nodo della verifica scientifica

Il punto decisivo sarà separare il valore della dimostrazione dalla forza comunicativa dell’annuncio. La soluzione rivendicata riguarda la formulazione forzata, mentre i criteri del premio richiamano la versione senza forza esterna; OpenAI ha inoltre detto che non chiederà il milione di dollari.

Se la verifica confermerà il lavoro, il caso offrirà soprattutto un banco di prova per metodi, attribuzione del merito e controlli indipendenti, pubblici e replicabili nella matematica assistita da agenti.

FAQ

Quale versione di Navier-Stokes riguarda l’annuncio?

Riguarda la formulazione con forza esterna liscia e controllata, non la versione non forzata indicata dai criteri del Clay Mathematics Institute.

Che cosa verifica il software Lean?

Lean controlla automaticamente la correttezza logica della prova formalizzata, ma non sostituisce la valutazione scientifica indipendente del risultato matematico.

Perché OpenAI non chiederà il premio?

OpenAI ha dichiarato di non voler richiedere il premio; in ogni caso servono pubblicazione qualificata, due anni e consenso matematico internazionale.

Chi contesta il percorso di OpenAI?

Tristan Buckmaster e Levent Alpöge contestano possibili interferenze; OpenAI sostiene che la propria dimostrazione sia stata ottenuta in modo indipendente.

Quali fonti hanno sostenuto questa ricostruzione?

La Redazione ha svolto un’analisi congiunta di fonti stampa ufficiali, tra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a giornalismo specializzato, con verifica e supervisione umana.