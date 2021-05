Cos’è l’energia verde ?

Alcune energie rinnovabili sono già familiari al grande pubblico, come lo sono l’energia solare ed eolica. Altre sono ancora poco conosciute, come la geotermia, il solare termico, la biometanizzazione, la digestione anaerobica, la biomassa e l’energia idraulica prodotta da grandi dighe (la più grande fonte rinnovabile di elettricità).

L’energia eolica e solare fotovoltaica si sono espanse rapidamente negli ultimi 10 anni (15 volte il solare e tre volte l’eolico) e ora rappresentano circa l’85% delle energie rinnovabili non idrauliche.

Anche se hanno fatto grandi progressi, le rinnovabili rappresentano ancora una percentuale molto bassa della produzione di energia (ad esempio, l’eolico e il solare rappresentano il 2,5% della produzione in Francia). Hanno ancora bisogno di molto tempo prima di poter rivaleggiare con le energie tradizionali, ma gli ambiziosi obiettivi climatici che i governi hanno fissato in tutto il mondo, in particolare in Francia, porteranno a una maggiore espansione e, quindi, a un aumento della loro produzione nei prossimi anni.

Valutazioni elevate commisurate alle ambiziose prospettive di sviluppo …

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) prevede una forte crescita del mercato delle energie rinnovabili (eolica e solare), che dovrebbe quadruplicare entro il 2030.

Lo sviluppo del settore è guidato da massicci sussidi governativi, così come da meccanismi di sostegno sottoforma di contratti di acquisto di energia a lungo termine (15-20 anni) che garantiscono ai produttori di energie rinnovabili che tutta la loro produzione sarà assorbita a un prezzo prestabilito. Tali meccanismi forniscono una perfetta visibilità sui flussi finanziari del mercato delle energie rinnovabili, un vantaggio molto apprezzato dagli investitori, spiegando così le alte valutazioni delle aziende del settore.

… ma, per il momento, nessuna bolla visibile nelle energie rinnovabili

Una bolla prenderebbe forma solo se i governi ritirassero massicciamente i loro sussidi prima che le aziende abbiano raggiunto economie di scala sufficienti per operare in un libero mercato. E, allo stato attuale delle cose, le grandi sfide della transizione energetica implicano che questo è improbabile per almeno i prossimi cinque o 10 anni.

Borsa: l’energia verde ha un prezzo più alto del petrolio!

Poiché il mercato del petrolio è destinato a svanire, gli investitori sono naturalmente riluttanti a investire in un’industria del “passato” quando le industrie del futuro offrono loro una maggiore visibilità e prospettive. Nel frattempo, l’industria petrolifera sta attraversando un periodo molto difficile. Colpita duramente dalla pandemia Covid-19, come farà a ripartire quando la pandemia finirà?

Il consumo di petrolio riprenderà come in passato o la crisi servirà da trampolino di lancio per accelerare la transizione energetica?

Questo sta portando ad alcuni insoliti movimenti di prezzo. Negli Stati Uniti, NextEra Energy, una delle più grandi compagnie di energia rinnovabile, ha visto il suo prezzo delle azioni salire del 250% negli ultimi quattro anni, mentre le azioni di ExxonMobil sono scese nello stesso periodo. La stessa cosa è successa in Europa con Ørsted, un produttore di combustibili fossili che si è convertito alle energie “verdi”, e il cui market cap è salito di oltre il 400% negli ultimi anni, mentre il valore di Total, il gruppo petrolifero francese, è sceso dell’8%.

In reazione a questa pressione, le major petrolifere stanno cercando di diversificarsi in energie più pulite. Probabilmente diventeranno attori importanti nel settore delle energie rinnovabili di domani.