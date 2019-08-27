mercati
Dall’AI ai data center: i settori chiave che trainano i mercati europei
I mercati europei hanno registrato un aumento del 4,1% in euro a febbraio (+3,3% in dollari USA), secondo l’indice MSCI… »
Consumi dei giovani in Cina: la Generazione Z cambia l’economia globale?
Negli ultimi anni sta emergendo un cambiamento significativo nel comportamento economico delle nuove generazioni cinesi. Per oltre due decenni la… »
I mercati emergenti secondo GAM: rischi e opportunità per gli investitori durante la crisi nel Golfo
Quanto durerà questa situazione? Vediamo i due scenari principali A cura di Ygal Sebban Investment Director, e responsabile del team azionario… »
Trend di consumo nel 2026: safety, security e ritorno dei wearable
In questi tempi turbolenti, la spesa dei consumatori rimane solida anche se i consumatori si orientano verso categorie obbligatorie come… »
finanza
Razzi e piume: perché la geopolitica infiamma i prezzi della benzina
— di Cristina Melchiorri — Nell’economia globale il petrolio non è soltanto una materia prima. È un acceleratore di emozioni… »
Addio Big Tech Usa, è il momento di investire nelle small cap europee
Poiché le valutazioni dei giganti tech USA hanno raggiunto livelli che lasciano poco margine di errore, la storia suggerisce che… »
“FinTok”: arriva la Finanza sui social fatta dai giovani, va tutto bene?
Negli ultimi anni è emerso un fenomeno nuovo nella divulgazione economica destinata ai giovani: la Finanza su TikTok, spesso chiamata “FinTok”. … »
risparmio
PAC, il risparmio “a rate” che conquista gli investitori: opportunità e limiti dei piani di accumulo
Diffusi soprattutto nei fondi e negli ETF, i Piani di Accumulo del Capitale permettono di investire poco alla volta riducendo… »
Il BTP Valore conviene?
— di Francesco Megna — Il Btp Valore è uno strumento pensato esplicitamente per il risparmio delle famiglie italiane, con… »
Quando il mese finisce prima del calendario: la fragilità crescente delle famiglie italiane
I soldi si esauriscono a metà mese, il margine di sicurezza si assottiglia e l’equilibrio economico diventa sempre più fragile.… »
non solo finanza
BAOL biblioteca a offerta libera di Milano: quando i libri diventano accessibili a tutti
Negli ultimi anni l’aumento dell’inflazione e la mancata crescita degli stipendi hanno avuto un impatto significativo sui consumi culturali in… »
Rezzonico Piscine Lugano: Un tuffo lungo quasi novant’anni di esperienza
Ci sono aziende che crescono seguendo le mode e altre che attraversano i decenni mantenendo una rotta chiara. La storia… »
La nuova frontiera della sicurezza finanziaria: perché le password sono diventate un asset strategico
Il patrimonio digitale delle imprese Negli ultimi anni il concetto di patrimonio aziendale si è trasformato profondamente. Se in passato… »
Stablecoin: la nuova generazione di criptovalute legate al dollaro che sta cambiando i pagamenti globali
Crescita rapida delle valute digitali ancorate al dollaro: tra innovazione nei pagamenti e nuove preoccupazioni per banche centrali e regolatori… »
Bitcoin in perdita: il 46% dell’offerta è in perdita: mercato vicino a un punto di svolta?
Supply in perdita ai massimi dal 2022 Al 3 marzo 2026 circa 9,09 milioni di unità risultano detenute a un… »
Crollo Bitcoin: le whale tornano su Binance con depositi record
Negli ultimi 30 giorni le grandi whale di Bitcoin hanno trasferito su Binance circa 8,8 miliardi di dollari in BTC,… »
Private markets e sostenibilità: un nuovo scenario per gli investimenti responsabili
Una survey tra professionisti finanziari britannici evidenzia criticità crescenti: meno trasparenza, dati limitati e difficoltà di monitoraggio ESG La crescente… »
Immobiliare, boom dell’extra-lusso. Lago di Como al top. Roma guida le grandi città
Immobiliare di lusso, cresce la domanda internazionale e si rafforza il segmento extra-lusso. Il Lago di Como resta l’icona globale,… »
Il private equity ridisegna gli uffici di Londra. Finanza alternativa e nuovi modelli di lavoro
La quota degli spazi occupati dai fondi supera il 13%: in tre anni più che triplicata, mentre la City cambia… »
Enercom investe in un “bambuseto” a Rovato: 7,6 ettari per assorbire fino a 37mila tonnellate di CO₂
L’intero bambuseto, nella sua piena estensione e attività fotosintetica, assorbirà fino a 175.000 tonnellate di CO₂ in quindici anni, l’equivalente… »
La BEI finanzia Iren con 225 milioni di euro. Economia circolare ed efficienza energetica
il sostegno della Banca europea per gli investimenti alla transizione sostenibile italiana La European Investment Bank ha firmato un accordo… »
KEY The Energy Transition Expo chiude a Rimini oltre le aspettative
L’evento organizzato da Italian Exhibition Group conferma il ruolo dell’Italia come hub per il dialogo energetico tra Europa, Africa e… »
Contributi volontari: nel 2026 il costo minimo supera i 4.200 euro
Adeguamento legato all’inflazione e ai parametri INPS: versare contributi per integrare la pensione diventa più oneroso Nel 2026 pagare i… »
INPS pensioni anticipate indicazioni operative su prime scadenze e requisiti per uscita dal lavoro
Anticipo pensione 2026-2027: chi deve muoversi subito e perché Chi vuole accedere ad Ape sociale o scivolo usuranti quota… »
Corte Costituzionale sblocca TFR dipendenti pubblici e anticipa liquidazione per chi accede alla pensione
TFR dipendenti pubblici, ultimatum della Corte costituzionale al Governo La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 25/2026, interviene sul TFR… »
Con te con tutto, il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia
Dal 9 maggio al 22 novembre 2026 Con te con tutto di Chiara Camoni animerà gli spazi del Padiglione Italia… »
Vincenzo Lo Sasso espone a Milano alla galleria Miradoli dal 10 marzo
Vincenzo Lo Sasso è un noto artista multidisciplinare e fotografo originario della Basilicata. La sua ricerca artistica ha sempre spaziato… »
Formia. 8 marzo: “Corpi, Voci e Immaginari dalla Provincia”
L’espressione “Corpi, Voci e Immaginari dalla Provincia” si riferisce a un evento organizzato dal Centro Antiviolenza Nadyr e dal collettivo… »
Obesità, il 37% dei bambini italiani tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso. La piattaforma “My Food My Future” arriva in Italia
Il sovrappeso e l’obesità infantile continuano a rappresentare una seria minaccia per il futuro della nostra società. Secondo l’ultima relazione… »
Il caffè espresso è sempre più decaffeinato. E’ boom del mercato che vola a 3 miliardi di euro nel 2026 (+11%)
“Bevo quaranta caffè al giorno, per essere ben sveglio e pensare” cita una famosa massima di Voltaire. Un rito, quello… »
SOL Expo 2026, tre giorni dedicati all’olio d’oliva: il bene agroalimentare più consumato dagli italiani
SOL Expo ha aperto le porte della sua 2ª edizione domenica 1° marzo, confermandosi l’appuntamento più atteso dedicato all’eccellenza dell’olio… »