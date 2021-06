ForVEI II, la joint venture fra Foresight Group e VEI Green II, ha concluso il rifinanziamento di un portafoglio composto da 44 impianti fotovoltaici con una capacità totale di circa 50MW. Gli asset in portafoglio sono dislocati in Italia – tra Abruzzo, Veneto, Puglia, Marche, Campania e Sicilia. Gli impianti oggetto del rifinanziamento sono entrati in esercizio tra il 2009 e il 2011 e beneficiano di un regime di Feed in Tariff a lungo termine (FiT), garantito da GSE.

Il rifinanziamento – del valore pari a circa 120 milioni di euro – è stato accordato da Natixis, Banco Santander e BPM, con il supporto di BNL come banca gestore dei conti, e comprende una linea di credito a lungo termine e una linea di credito stand-by, mentre altre structuring MLA dovrebbero unirsi a breve. L’operazione è stata realizzata con l’obiettivo di ottimizzare la gestione operativa e finanziaria anche attraverso una razionalizzazione della struttura societaria, al fine di sostenere la futura crescita della società.

Federico Giannandrea, Partner & Head of Southern Europe di Foresight, ha commentato: “ForVEI II è tra le prime piattaforme di co-investimento multi-shareholder in Italia in grado di attrarre diversi investitori attivi e di aggregare singoli progetti più piccoli permettendo la creazione di economie di scala. Questo rifinanziamento, uno dei più significativi tra quelli finalizzati in Italia nel 2021, ci permette di ottimizzare ulteriormente il portafoglio e la nostra capacità gestionale massimizzando i ritorni per tutti i soci”.

Enrico Orsenigo, Managing Director di VEI Green II, ha dichiarato: “ForVEI II ha completato un altro importante passo del suo percorso ed è ora pronto a sfruttare appieno il suo ruolo all’interno del mercato fotovoltaico dell’Europa meridionale. Il nostro approccio alle rinnovabili mira a stabilire un nuovo paradigma, combinando competenze legali, tecniche e finanziarie con un asset class in progressiva evoluzione che presto approderà in un’industria consolidata e solida in tutta la dorsale europea di produzione energetica”.

Nell’operazione di rifinanziamento ForVEI II è stata assistita da PWC in qualità di advisor finanziario e Tax, da Bird&Bird e Gianni & Origoni in qualità di advisor legale, da Fichtner quale advisor tecnico e da Marsh in qualità di advisor Insurance due diligence.

ForVEI II è il secondo veicolo di investimento dedicato al fotovoltaico lanciato nel 2018 da Foresight Group, gestore di fondi e leader negli investimenti infrastrutturali e di private equity con circa 8 miliardi di euro di capitale in gestione, e VEI Green II Srl, la società di investimento dedicata alle energie rinnovabili e controllata da Palladio Holding. Tra i sottoscrittori sono presenti anche NWS Holdings Limited, fondo specializzato in infrastrutture quotato a Hong Kong, e il family office FinCarl.

Il lancio di ForVEI II ha fatto seguito a quello di ForVEI, la prima joint venture fotovoltaica tra gli stessi investitori, nono operatore fotovoltaico in Italia con una capacità totale installata di 89 MW, costituito nel 2011 e ceduto a Erg nel 2018.