Si è svolta mercoledì 5 aprile la presentazione internazionale di Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari. Leasys è la consolidazione delle attività commerciali di Leasys e Free2move Lease e ha l’obiettivo di diventare un leader europeo del noleggio con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026.

L’evento mediatico si è svolto contemporaneamente a Roma e Parigi ed è stato trasmesso in streaming negli 11 Paesi europei in cui la società opera. Dalla capitale francese erano collegati Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer, e Stéphane Priami, Deputy Chief Executive Officer of Crédit Agricole S.A.in charge of the Specialized Financial Services and CEO of CA Consumer Finance, mentre da Roma hanno preso la parola Richard Bouligny e Rolando D’Arco, rispettivamente Chairman e CEO di Leasys.

La nuova società unisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende che operano nel mercato della mobilità e si sono posizionate tra i maggiori player europei del settore. Tuttavia, questa consolidazione è più della somma delle sue parti. Infatti, si tratta di un vero e proprio upgrade che offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese.

Le soluzioni di mobilità di Leasys sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi unica nel suo genere. Inoltre, la nuova azienda fornirà sinergie per Stellantis e per altre aziende all’interno del Gruppo e garantirà un punto di contatto unico per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys, ha commentato: “Con l’ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescita”.

Il noleggio a lungo termine e il leasing operativo come “volano” della transizione all’elettrificazione

Leasys garantisce una scelta complessivamente più ampia, che rende il noleggio a lungo termine una valida alternativa all’acquisto di un veicolo. Anche se il noleggio a lungo termine esiste da anni e il mercato europeo mostra segnali positivi di crescita futura, la nuova società lo trasforma in una risorsa completamente nuova. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 e, secondo le stime delle principali organizzazioni che si occupano di auto, crescerà ancora nel corso del 2023, grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati. Infatti, nonostante la pandemia, i contratti di leasing legati ai veicoli ecologici sono raddoppiati, passando da oltre 400.000 a oltre 840.000. Questo trend positivo conferma quanto già dimostrato tra 2020 e il 2022. La spiegazione specifica di questo aumento è data dalle formule di finanziamento (leasing tradizionale, leasing operativo e noleggio a lungo termine) – le migliori scelte per affrontare scenari complessi e in continua evoluzione come la transizione verso i veicoli elettrificati. In particolare, l’attenzione globale verso la sostenibilità ambientale interessa una fetta sempre più importante del settore noleggio a lungo termine, poiché rappresenta la soluzione ideale per provare i veicoli green riducendo i rischi legati a costi e imprevisti e rendendo democratico l’accesso a queste motorizzazioni. Inoltre, tutte le soluzioni di Leasys dedicate ai veicoli elettrici ed elettrificati includono i vantaggi legati ai noleggi ad emissioni zero e possono essere personalizzate scegliendo una ricca serie di prodotti dedicati e servizi verdi. Come leader nei principali mercati di riferimento, Leasys contribuirà in maniera significativa alla transizione verso una mobilità sostenibile.

Le origini di un progetto vincente

Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Stellantis ha portato avanti trattative esclusive con BNP Paribas Personal Finance (“BNPP PF”), Crédit Agricole Consumer Finance (“CACF”) e Santander Consumer Finance (“SCF”) per rafforzare la strategia dei finanziamenti del Gruppo per offrire soluzioni coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori.

Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Crédit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria. Forte di una flotta gestita iniziale di 828 mila veicoli, il nuovo player della mobilità paneuropeo vanta anche un approccio multimarca, focalizzato sul target B2B e completamente dedicato al Noleggio a medio e lungo termine. Alla base di tutto ciò, c’è una missione ben precisa: diventare il leader europeo nei servizi di mobilità con un milione di veicoli in flotta entro il 2026.

Un primo passo per accelerare questa crescita è rappresentato dall’annuncio della firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di ALD e delle attività di LeasePlan in Portogallo e Lussemburgo.

Multicanalità e Multibrand, la combinazione vincente per competere in Europa

Un approccio multicanale è alla base della strategia di Leasys per servire al meglio tutti i 14 marchi di Stellantis. Sarà utilizzata la capillarità della rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis in tutta l’Unione Europea, un asset strategico fondamentale per offrire una customer experience di prima classe. Attraverso una combinazione di diversi canali – diretto, la rete di vendita indiretta e digitale – la nuova azienda mira a soddisfare le esigenze del mercato offrendo veicoli, servizi e soluzioni di mobilità alla più vasta clientela possibile. In particolare, Leasys si baserà sulla rete europea di concessionarie Stellantis, intermediari indipendenti, nonché sulle vendite dirette con clienti di maggiori dimensioni. L’uso di canali digitali rappresenta un altro asset della strategia di Leasys; non solo promuove i suoi prodotti, ma consente anche ai clienti e ai responsabili della flotta di gestire veicoli e flotte in piena autonomia, assistendo il cliente nella gestione dei servizi connessi al contratto di noleggio.

Inoltre, grazie all’approccio multi-brand di Leasys, l’azienda è il principale concorrente delle società di noleggio generali sul mercato europeo. La varietà di modelli e marche è infatti un punto di forza che le permetterà di partecipare tanto a gare internazionali quanto ad altre società non captive.

La migliore Customer experience del settore NLT

La vision di Leasys è disegnare oggi, il futuro della mobilità.

Tra gli obiettivi di Leasys vi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato. Per questo motivo, particolare attenzione è data ai clienti. Possono beneficiare di un’esperienza di noleggio coinvolgente ed efficiente, grazie al continuo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e servizi di altissima qualità.

La mission di Leasys è aprire la strada a soluzioni innovative di mobilità, progettate intorno al cliente per un’esperienza best-in-class.

Al centro dell’intero processo, Leasys vuole assistere e supportare il cliente sia nella fase di vendita, con prodotti e servizi fitting e una rete capillare, sia nella fase di post-vendita grazie a un ampio ed esclusivo ventaglio di servizi di assistenza gestiti dalla rete dei concessionari Stellantis, nonché da una rete di Partner esclusivi per garantire la massima copertura. Infine, va sottolineato che uno dei pilastri a supporto della strategia di Customer experience di Leasys è la misurazione della soddisfazione del cliente, che sia un privato o una grande azienda. A tal fine ci si avvale di un sistema di monitoraggio puntuale dei feedback ricevuti dai clienti, attraverso questionari che mirano a valutarne l’esperienza nei vari momenti della Customer journey.

Prodotti e servizi innovati e flessibili

L’obbiettivo di Leasys è quello di offrire ai principali Paesi europei la più ampia gamma di soluzioni avanzate per il noleggio a lungo termine e per la gestione delle flotte. Tutti questi prodotti sono disponibili sui mercati europei e “pronti all’uso” per tutti i marchi Stellantis.

Leasys ha un catalogo di prodotti e servizi innovativo, flessibile e in grado di soddisfare il cliente con soluzioni di noleggio personalizzabili. Del resto, Leasys è un’azienda dinamica che sa interpretare, e spesso anticipare, i cambiamenti del mercato. Ciò garantisce soluzioni sempre più tailor made che pongono al centro il cliente e i suoi bisogni al fine di garantire la massima flessibilità. Questo approccio spiccatamente customer oriented e a prova di errore ha dato vita a prodotti unici nel settore, come Be Free, la soluzione di NLT che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, prima formula NLT pay-per-use che consente di pagare solo i km percorsi; AS NEW, il noleggio dei veicoli usati di Leasys che favorisce la Circular economy e garantire accessibilità alle offerte su diversi target di clientela; e Leasys PRO, che offre veicoli commerciali customizzati secondo le proprie esigenze. Inoltre, le soluzioni studiate da Leasys agevolano il passaggio verso la transizione ecologica attraverso formule di mobilità sempre più integrate ed eco-sostenibili, come dimostra la formula di noleggio UNLIMITED dedicata ai prodotti green con km illimitati. Tutte le soluzioni di Leasys possono essere arricchite da un set di servizi per guidare in assoluta tranquillità, quali coperture RCA, furto e incendio, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, vettura sostitutiva e il servizio di infomobilità I-Care per il monitoraggio del veicolo da remoto, per permettere un’esperienza di guida realmente senza pensieri.

Grazie a un team di professionisti dedicato, Leasys mette a disposizione dei Fleet manager un servizio di consulenza ad hoc che li supporta nel rendere più efficiente la gestione della flotta. Ad esempio, troviamo la piattaforma digitale MyLeasys che consente ai Fleet manager di avere, da remoto, una visione globale e dinamica dell’intero parco auto e dei servizi inclusi.

Il cliente può contare anche sull’App Umove che consente l’accesso veloce e intuitivo, su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys. Anche la gestione della mobilità sostenibile ed elettrica si fa “senza pensieri”, grazie alla geolocalizzazione delle colonnine di ricarica.

Questi sono solo alcuni piccoli ma significativi esempi dell’investimento di Leasys nel processo di digital transformation. Sono stati resi disponibili dei touch points digitali che assicurano un’esperienza immediata, completa e coinvolgente, tanto ai clienti privati quanto ai Fleet manager.

Infine, va ricordato che l’offerta di Leasys sarà sempre più accessibile attraverso una customer experience sempre più orientata al digitale con un processo di acquisto on-line end-to-end. Attraverso la piattaforma digitale, infatti, l’utente potrà accedere ad una proposta personalizzata e poi scegliere se aderirvi comodamente da casa, in modo semplice e veloce.

La nuova piattaforma ICT integrata

Negli ultimi anni, Leasys ha investito nello sviluppo di un sistema proprietario di gestione paneuropea basato su una piattaforma tecnologica all’avanguardia. In vista della fusione con Free2move Lease, è stata avviata una importante fase di progettazione e sviluppo a livello di sistemi e processi per raggiungere una convergenza tecnica ed operativa tra le due aziende. In questo modo è stato creato un unico sistema di gestione che è persino accessibile alla rete commerciale e consente alla nuova azienda di operare in modo estremamente efficiente e rapido. In particolare, il sistema consente alla rete commerciale di collaborare meglio con Leasys, il che è in linea con la politica aziendale di “è facile fare affari con noi!”. Infine, grazie alla piattaforma unificata, i gestori di flotte avranno a disposizione strumenti omogenei in tutta Europa per gestire al meglio le loro flotte.

Leasys, “La scelta della Nuova Mobilità”

La scelta del nome Leasys consente alla nuova azienda di massimizzare l’equity e la conoscenza attuale del marchio e sfruttare i beni di comunicazione e di branding del prodotto già esistenti a livello europeo. La sua promessa di qualcosa di nuovo e capacità di innovazione, espressa anche dallo slogan “La scelta della Nuova Mobilità”, è stata sviluppata intorno a tre concetti principali – novità, mobilità e scelta – in risposta alle esigenze di una strategia di comunicazione transnazionale che può essere facilmente tradotta in altre lingue senza perdere concisione e impatto. L’azienda si presenta come “nuova” in quanto è stata “rinata” attraverso la sua unione con Free2move Lease come nuovo leader nel suo mercato; contemporaneamente, ridefinisce il noleggio a lungo termine come una scelta nuova e innovativa poiché l’offerta di Leasys non rimarrà mai la stessa ma sarà costantemente rinnovata ogni giorno in base alle esigenze del mercato e dei suoi clienti. Nel frattempo, la parola “scelta” risuona con il suo principale target – i decision maker come manager, imprenditori e professionisti – la cui attività principale consiste nella capacità di fare scelte. Leasys è la risposta per questo target di clienti che cerca la scelta giusta, cerca una mobilità orientata al futuro e riconosce Leasys come il suo partner strategico ideale.

L’evoluzione della mobilità e della sua gestione, flessibilità, dinamismo e sostenibilità hanno trovato la loro più grande espressione nel nuovo linguaggio grafico di Leasys, caratterizzato da un impatto digitale. Le auto scompaiono e appaiono l’idea di mobilità, funzionalità e servizi che la circondano. C’è una nuova forma di intelligenza guidata dalla presenza rassicurante degli esseri umani. Cerchi colorati che ruotano e sono collegati da linee geometriche in dissoluzione creano forme digitali e immateriali. Tutto si muove ed è luminoso e leggero. È l’inizio di una nuova era della mobilità, come bene sintetizza il claim “Pensa a lungo termine. La mobilità di domani inizia oggi”.

Scegliere Leasys è scegliere di cambiare la mobilità del futuro oggi. È per questo che Leasys fin da subito si propone sul mercato con un’accattivante offerta su una selezione di modelli che consente, a tutti coloro che sceglieranno di noleggiare con Leasys, di non pagare i primi due canoni di noleggio.

Leasys e Free2move Lease, due storie di successo

La nuova società riunisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende leader che hanno scritto pagine importanti nel settore del noleggio a lungo termine e del leasing operativo. Analizziamo le loro storie di successi e un patrimonio che la nuova società saprà valorizzare al meglio per guardare al futuro con rinnovato ottimismo e prospettiva di ulteriore crescita.

Nata nel 2001 come joint venture tra Fiat ed Enel, Leasys entra nel mercato del noleggio a lungo termine di veicoli aziendali e, quattro anni dopo, nel 2005 il gruppo automobilistico italiano ne diventa l’unico proprietario. Questo ha portato alla crescita e alla sua affermazione a livello internazionale. Nel 2006, insieme a Savarent, la società del Gruppo Fiat che operava già dal 1995 nel settore del noleggio a lungo termine, entra nella joint venture tra Fiat e Crédit Agricole (FGA Capital, oggi FCA Bank). Nel 2010 Savarent e Leasys si fondono in unica società e, a partire dal 2011, si presenta sul mercato con un unico brand commerciale. Dal 2016 Leasys è controllata al 100% da FCA Bank S.p.A., joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A. e Crédit Agricole Consumer Finance. Nel 2017 Leasys ha avviato la sua espansione nel mercato europeo, aprendo sedi nei principali Paesi europei, e 2021 è diventata un brand di Stellantis. Lo scorso anno ha ottenuto risultati notevoli poiché, per il quarto anno consecutivo, Leasys ha guidato il mercato italiano del noleggio a lungo termine sia per i veicoli passeggeri che per i veicoli commerciali leggeri (LCV) con una quota di mercato del 20%. Il successo di Leasys è frutto della sua capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti offrendo nel corso degli anni formule sempre più sostenibili, flessibili ed accessibili che sono state in grado di tenere in considerazione i cambiamenti del mercato e le esigenze dei clienti.

Non meno avvincente la storia di “Free2Move Lease”, la Business Unit lanciata nel 2017 dal Gruppo PSA esclusivamente dedicata al noleggio a lungo termine per clienti privati e aziendali. Inizialmente la sua offerta multimarca coinvolgeva i marchi Peugeot, Citroen e Ds, e dopo si aggiunsero i brand Opel e Vauxhall. In soli due anni dal lancio, Free2Move Lease è presente in 10 Paesi europei, diventando leader del mercato francese.