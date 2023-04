Il mercato dei vini pregiati riprende la propria corsa nel primo trimestre del 2023 segnando una crescita del +1,3% al 31 marzo.

Dopo la lieve flessione fisiologica registrata tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno, dal mese di febbraio si è registrato un nuovo trend di crescita progressiva che ha visto il mercato segnare un +0,9% nel solo mese di marzo, rispetto al +0,4 % di febbraio.

Risultati positivi, spinti in parte della recente immissione sul mercato di alcune delle bottiglie più attese nel 2023 tra cui gli champagne Krug 2008 e Bollinger R.D. 2008, oltre al Sassicaia 2020.

Ma è l’Italia, in particolare, a trainare il comparto nel primo trimestre del 2023, registrando una crescita del +2,2% YTD. Tra le regioni spiccano il Piemonte (+2,5% YTD) che beneficia delle recenti uscite sul mercato di Barbaresco 2019 e dei primi Barolo 2019, e la Toscana (+2% YTD) che oltre ad aver presentato a marzo il Sassicaia 2020, sta generando grande attesa per gli altri Super Tuscan 2020.

È quanto risulta all’Osservatorio di eWibe, live market dei vini pregiati, che fotografa le principali tendenze in atto sul mercato dei vini da investimento grazie a nuovi indici, news e insight sul mercato dei vini pregiati. I dati, infatti, sono basati sull’analisi dell’indice eWibe Fine Wines, che include tutte le principali etichette da investimento dei Paesi più rappresentativi del settore.

L’Osservatorio eWibe fotografa nel dettaglio le migliori performance registrate nel primo trimestre 2023:

Bottiglie che hanno incrementato maggiormente il proprio valore:

· Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 +17,6%

· Bollinger R.D. 2007 +10,9%

· Pol Roger Sir Winston Churchill 2013 +10,3%

Regioni che hanno registrato la maggiore crescita:

· Piemonte: +2,5%

· Toscana: +2,0%

· Burgundy: +1,2%

Bottiglie che hanno riscontrato maggiore interesse (visualizzazioni, click e ricerche):

· Dom Pérignon Vintage 2013

· Krug 2008

· Giacomo Conterno Barolo Francia 2018

Bottiglie che hanno riscosso maggiore successo in termini di vendite:

· Tenuta San Guido Sassicaia 2020

· Antinori Tignanello 2019

· Dom Pérignon Rosé 2008Bottiglia dal valore più alto transata sulla piattaforma:

· Château Lafite Rothschild 2019: 850€“Il mercato dei vini pregiati ha ripreso il suo trend dimostrando ancora una volta di essere un asset alternativo stabile e resiliente – afferma Leonardo Bernasconi DipWSET, Head of Wine di eWibe -. La bella notizia è che a trainare la ripresa è l’Italia, grazie alle buone performance di Piemonte e Toscana, in parte dovute all’immissione sul mercato di bottiglie di pregio come le nuove uscite di Barbaresco e Barolo nelle versioni Annata 2019 e Riserva 2016, oltre ad alcuni promettenti 2020, Sassicaia in primis. In Langa, la vendemmia 2019 è stata fresca e “classica”, caratteristica che tratteggia un’annata longeva e sulla quale puntare, con ottime prospettive di incremento nelle quotazioni future. In Toscana, invece, l’annata 2020 sta incontrando i favori di diversi produttori e critici: le più importanti cantine sono allineate nell’affermare che anche la 2020 rappresenterà un’annata di gran qualità che potrà dare molte soddisfazioni”.