Enel Green Power ha affidato a Proger l’incarico di “Owner Engineering” per la realizzazione di tre nuovi sistemi di accumulo energetico a batterie (BESS, Battery Energy Storage System), che verranno installati per supportare Terna nella gestione della rete elettrica nazionale, alla luce dell’aumento di impianti di produzione da fonti rinnovabili. Due impianti sono in Sardegna (Ottana e Codrongianos) ed uno in Friuli-Venezia Giulia (Udine).

Le attività progettuali riguardano la supervisione della progettazione ingegneristica delle infrastrutture di servizio del BESS e della catena di approvvigionamento; la direzione delle attività di costruzione; la gestione del commissioning dell’impianto e tutte le attività di Project Management e supporto. L’incarico fa seguito a numerose attività realizzate da Proger per Enel Green Power negli ultimi anni, tra cui la recente installazione di un innovativo impianto di accumulo termico (TES, Thermal Energy Storage) per la centrale termoelettrica di Santa Barbara. “Siamo orgogliosi di far parte del programma nazionale di stoccaggio energetico di Enel Green Power” commenta Rocco Marsico, Direttore della BU Green Energy di Proger. “I sistemi di accumulo come il BESS permettono di superare la variabilità e discontinuità della produzione energetica da rinnovabili, uno dei principali limiti di queste tecnologie, immagazzinando o restituendo l’energia accumulata su richiesta. Rappresentano quindi un contributo concreto alla transizione energetica, perché, oltre a garantire maggiore stabilità alla rete elettrica nazionale, rendono più funzionali e competitivi gli impianti rinnovabili”. Image courtesy Enel Green Power