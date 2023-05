Londra è il miglior city brand del mondo, seguita da New York e Parigi nella classifica inaugurale del Brand Finance City Index pubblicato oggi; tra le prime venti città ci sono anche Roma e Milano. L’analisi di Brand Finance, società leader nella valutazione dei marchi, si basa su un sondaggio condotto nell’aprile 2023 presso un campione di 15.000 adulti rappresentativo dei 20 principali paesi di tutti i continenti per esplorare l’opinione sulle 100 città più importanti del mondo.

Con un punteggio di 84,6 su 100, Londra risulta la città con il marchio più forte rispetto a qualsiasi altra città nello studio. Punto di forza del city brand Londra è il fatto di essere percepita come la città meglio conosciuta al mondo; l’ottima performance nell’indicatore di familiarità è stato fondamentale nel risultato complessivo di Londra.

Per la valutazione dei city brand, oltre a misurare la familiarità, Brand Finance ha chiesto agli intervistati un’opinione sulla reputazione generale e se considererebbero ciascuna città come luogo in cui vivere, lavorare, studiare, andare in pensione, visitare o in cui investire. La valutazione delle preferenze di queste sette dimensioni è stata condotta attraverso 45 indicatori raggruppati in sette pilastri, come ad esempio business, investimenti, sostenibilità e trasporti.

Londra è al primo posto in due delle sette dimensioni chiave – studio e turismo – e tra le prime quattro in tutte le altre. Rinomata come centro di eccellenza accademica, Londra è classificata come la migliore città al mondo per studiare. La capitale britannica ospita le migliori università – come l’University College London, il King’s College London, l’Imperial College London e la London School of Economics, mentre prestigiose scuole di Londra e dintorni che preparano all’università – come Eton e Harrow – attirano studenti da tutto il mondo. Non sorprende che la città sia al primo posto a livello mondiale per le grandi università e le grandi scuole private.

Grazie a monumenti iconici come le Houses of Parliament, Buckingham Palace e la Torre di Londra e rinomate istituzioni culturali come il British Museum, la National Gallery e il quartiere dei teatri nel West End, Londra è una destinazione turistica d’eccellenza. Il primato raggiunto da Londra come la migliore città da visitare, è supportata dal suo 3° posto per grandi musei e gallerie d’arte e grandi teatri e arene musicali. Il fascino di Londra può anche essere attribuito alla sua forte identità e al suo carattere distintivo, dove Londra è al 3° posto a livello globale.

New York City si è assicurata il 2° posto, dietro Londra, con un punteggio nel Brand Finance City Index di 83,0 su 100. New York è anche al 3° posto a livello globale per familiarità e vanta il 2° posto in tre delle sette dimensioni chiave: investire, studiare e turismo.

Ampiamente considerata la capitale globale della finanza, New York è al secondo posto dietro solo a Zurigo come la migliore città in cui investire. Ottiene invece il primo posto in alcune metriche quali città di importanza globale, facilità per fare affari e stabilità economica, il che spiega il suo fascino agli occhi degli investitori.

Sede di molte delle università più stimate al mondo, tra cui la Columbia, la NYU e la City University di New York, la Grande Mela è stata anche riconosciuta come la seconda migliore città al mondo in cui studiare, dopo Londra. È seconda per le grandi università e leader negli elementi ricercati che guardano a scienza e tecnologia, arriva quarta per le grandi scuole private. Tra i punti di debolezza di New York c’è l’abbordabilità in cui risulta la peggiore tra le 100 ricercate.

Parigi completa il podio, arrivando terza nella classifica con un punteggio nel Brand Finance City Index di 79,7 su 100. Parigi è anche classificata come la seconda città più conosciuta al mondo.

A complemento del suo forte punteggio in termini di familiarità, la “Città dell’amore” è anche classificata come la terza migliore città al mondo da visitare. Vantando un’abbondanza di rinomate attrazioni, tra cui la Torre Eiffel, il Museo del Louvre e il Moulin Rouge, Parigi non sorprende che abbia un punteggio migliore di qualsiasi altra città nel pilastro Cultura e patrimonio, classificandosi al primo posto a livello mondiale per la splendida architettura, i grandi musei e le gallerie e gli ottimi teatri. La capitale francese ottiene ottimi risultati anche in People & Values, classificandosi al 2° posto a livello globale per essere considerata divertente e con forte identità e carattere, ma rimanendo indietro nell’essere amichevole dove si colloca al 25° posto, forse in linea con gli stereotipi.

Roma si è classifica quattordicesima, con un punteggio pari a 72,5 su 100. Roma risulta sesta tra le città più conosciute al mondo, inoltre la capitale italiana risulta performare particolarmente bene in termini di attrattività storico culturale, dove risulta quarta al mondo e quindi risulta una delle città più attraenti dal punto di vista turistico; infatti, ad esempio, Roma è prima città al mondo per patrimonio storico, seconda per bellezza architettonica e per musei. D’altra parte, Roma risulta al 98° posto, tra 100 città analizzate, per fare affari e commercio; nello specifico Roma è posizionata tra 94° e il 98° posto tra le nove misure che concorrono a comporre l’indicatore business & Trade.

Milano è al 19° posto tra le 100 principali città del mondo analizzate da Brand Finance. Milano risulta molto meno conosciuta di Roma, infatti è solo ventiduesima in questa sotto classifica. Milano risulta al quinto posto, quindi appena sotto Roma, in termini di patrimonio storico culturale: ad esempio risulta ottava per bellezza architettonica. Milano supera Roma per la reputazione complessiva e per l’attrattività complessiva. Milano piace molto per i festival culturali, lo shopping e la vita notturna e se da un lato non risulta avere rilevanti punti di debolezza Milano è percepita avere un abbastanza elevato tasso di criminalità.

Massimo Pizzo Senior Consultant di Brand Finance ha commentato: ”Roma e Milano hanno performato particolarmente bene tra le 100 città analizzate, questi risultati confermano le buone opportunità di business per tutti i brand che rappresentano l’Italia. L’analisi di Brand Finance è uno strumento che potrebbe supportare le due città italiane a migliorare ulteriormente la propria immagine & reputazione per favorire business e turismo.”