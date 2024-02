Il Mefop ha pubblicato uno specifico Report, realizzato in collaborazione con Openbox, che analizza le discussioni che si sviluppano online intorno ai temi della pensione e della previdenza complementare. Il periodo di riferimento dell’analisi è gennaio-settembre 2023. Quali sono le principali evidenze? Il livello delle conversazioni sui temi inerenti le pensioni si dimostra estremamente ampio. La principale fonte sull’argomento è costituita da siti di notizie (54%), seguono blog (2%) e forum (10%). Si riscontra un sentiment negativo (36%), dovuto ai contenuti generati dagli utenti e ai loro commenti. I principali temi

oggetto dei contenuti negativi sono la reversibilità dei vitalizi, il livello economico basso delle pensioni, l’innalzamento dell’età pensionabile e le proteste francesi di fronte alla riforma del sistema previdenziale nel Paese.

Il sentiment prevalentemente neutro (58%) è invece legato ai contenuti informativi delle testate giornalistiche e dei media. Le conversazioni specifiche sulla previdenza integrativa sono invece abbastanza limitate. La tipologia di audience online coinvolta sul tema “pensione integrativa” è verticale, prevalentemente connessa al lavoro e al mondo sindacale. Anche in questo caso, la principale fonte sull’argomento è costituita dai siti di notizie (74%), ma restano importanti i forum (11%) e i blog (2%), strumenti in grado di intercettare le domande e di rispondere in modo semplice con un linguaggio comprensibile. Il sentiment neutro (79%) dipende anche in questo caso dai contenuti prodotti principalmente da testate e media, l’opinione negativa (18%) degli utenti resta comunque rilevante.

L’indagine fornisce anche interessanti spunti sulle abitudini degli utenti e sul loro rapporto con i media. Dall’analisi emerge che motori di ricerca, social media e review di utenti ed esperti sono la fonte più rilevante per scoprire nuovi brand e trovare informazioni. WhatsApp, Facebook e Instagram sono i social più usati ed influencer e creator svolgono un ruolo importante nell’influenzare le scelte degli utenti, specie i più giovani, e nel sensibilizzarli su un argomento così delicato come quello della previdenza.